Victoria Tolosa Paz se defendió tras la acusación del Gobierno por una presunta defraudación con guardapolvos

La diputada nacional por Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz realizó un descargo en sus redes sociales luego de que el Gobierno ampliara la denuncia en la Justicia en la causa que investiga una presunta defraudación millonaria por la “compra” de guardapolvos escolares y que tiene a la exministra de Desarrollo Social en el centro de la escena.

A través de un largo hilo en su cuenta de X, la exministra de Desarrollo Social se desligó de las presuntas irregularidades que el Gobierno detectó en el proceso por el cual la cartera que dirigía entregaba fondos a distintas cooperativas para la confección de guardapolvos. Además, acusó al Gobierno de iniciar una campaña en su contra tras revelar el aumento de sueldos en funcionarios de primera línea.

“A partir del 9 de marzo de 2024 comenzó una campaña orquestada desde el Estado para inyectar información falsa, incompleta, sesgada e incluso “falsificada” en medios de prensa sobre supuestas irregularidades en mi gestión como ministra”, denunció la legisladora.

Las cooperativas que firmaron convenios organizaron sus procesos productivos con la libertad y la responsabilidad de cómo lo hicieron y con quiénes, a quiénes le pagaron y cuánto, recae pura y absolutamente sobre sus autoridades designadas.



“Las cooperativas que firmaron convenios organizaron sus procesos productivos con la libertad y la responsabilidad de cómo lo hicieron y con quiénes, a quiénes le pagaron y cuánto, recae pura y absolutamente sobre sus autoridades designadas”, se defendió.

De acuerdo a un informe LN+, algunas cooperativas que formaron parte del convenio, subcontrataron a otras cuyas titulares aseguraron no haber recibido ningún pago para iniciar la producción. La cooperativa 15 de julio, por caso, contrató a otras dos por casi 670 millones de pesos para dividir parte del proceso de producción, pero estas niegan haber recibido tal desembolso.

La denuncia, radicada en el juzgado federal de María Servini de Cubría, se realizó sobre la base de una de la auditorías internas del Gobierno, en la cual se detectó un descalce: de los casi un millón y medio de guardapolvos, se entregaron, aseguran, menos de la mitad y las cooperativas cobraron casi el 80% de los fondos. Son un total de 30 entidades, las cuales recibieron cerca de 5000 millones de pesos para la producción.

La exministra realizó un descargo por redes tras la ampliación de la denuncia Ricardo Pristupluk

“El Ministerio no compró guardapolvos. Aunque lo repitan como loros en medios de comunicación y gacetillas: el Ministerio no compró guardapolvos”, enfatizó Tolosa Paz en el mensaje.

“Esta forma de gestionar una política pública [los convenios] encuadra en una resolución diseñada e implementada como tal desde 2018 (en la gestión de la ministra Carolina Stanley), que determinó lo que se llama “Convenios de Colaboración para la Implementación de Proyectos Sociales de Acción Conjunta”, apuntó.

“No vinieron a refundar el Estado”

En el entorno de la extitular de Desarrollo Social remarcan que no se puso en marcha un “contrato”, y que el ministerio no puede más que iniciar una denuncia en la Justicia en el caso de que se detecten irregularidades, algo que no hicieron. “Tolosa no está denunciada”, subrayan, en alusión a la responsabilidad de la exministra.

A su vez, señalan que la entrega del subsidio se da en etapas, conforme se rindan cuentas del progreso, aunque también aclararon que se puede otorgar una “prórroga” en caso de ser solicitada.

“No había incumplimiento porque los convenios estaban vigentes. Cuando los convenios vencieron fue en esta gestión y si al finalizar un convenio hay algún incumplimiento la función de controlar es de la actual gestión que debe exigir lo que se adeude”, insistieron.

“Aunque crean lo contrario en este gobierno, no vinieron a refundar el país y se tienen que hacer cargo sin beneficio de inventario de gestionar lo público”, indicó la ministra en su mensaje en redes. Y añadió: “Terminó nuestro gobierno y algunas cooperativas hicieron rendiciones de cuentas y otras no porque algunas cooperativas subsidiadas todavía tenían guardapolvos para entregar. Punto”.

