El Secretario General de La Fraternidad, Omar Maturano, habló esta mañana sobre la medida de fuerza que paraliza dos ramales del tren Mitre, Retiro-Tigre y el de Victoria a Capilla del Señor, y adelantó que "podría extenderse a otras líneas del país". Además, explicó: "Es una medida de fuerza por falta de seguridad. No podemos prestar los servicios por la ocupación de tierras".

"Tomaron un terreno que es un obrador, donde tenemos fierros y materiales, pero se encuentra pegado a las playas de maniobra y los chicos, hombres y mujeres, circulan por las vías y los chicos de dos cuatro años juegan subiéndose a las formaciones", describió en diálogo con TN.

"Así no podemos armar los trenes porque hacemos maniobras y tenemos miedo de que cuando retrocedemos, arrollemos a un chico. En nuestra actividad se arrollan tres personas por día. No queremos arrollar más", explicó.

Extensión de la medida

Maturano precisó que continuarán con la medida de fuerza hasta que la empresa Metrovías resuelva la situación. "Le dimos a la empresa 72 horas, le dijimos que queríamos la seguridad para armar los trenes. Hoy fuimos y los terrenos están todavía ocupados y no podemos trabajar".

En diálogo con El Destape Radio, el gremialista detalló que el paro puede llegar a extenderse a otras líneas de todo el país si no hay una solución al problema de seguridad. "El lunes vamos a ampliar la medida de fuerza a otras líneas (...) la medida de fuerza será por el tiempo determinado por la Justicia. Hasta que no saquen a la gente de ahí no volvemos a trabajar (...) Si no se resuelve, vamos a ir extendiendo la medida a todo el país".

En tanto, se proporcionaron micros de larga distancia para los trabjadores esenciales. Los mismos salen desde Tigre, Carupá, Virreyes y Vicente López cada media hora.