Patrimonio vivo: un estudio mide el impacto de la devoción en el entorno de la Basílica de Luján

Cada año, especialmente entre septiembre y noviembre, miles de personas llegan a Luján como parte de distintas peregrinaciones. La de los Jóvenes, cuya 52ª edición tendrá lugar hoy, es la principal manifestación de fe del país y recorre a pie unos 60 kilómetros desde el Santuario de San Cayetano, en el barrio porteño de Liniers, hasta la Basílica Nacional de Nuestra Señora de Luján. Mientras la ciudad se llena de peregrinos, un equipo de arquitectos e investigadores recorre el área para registrar el impacto de esa devoción sobre el espacio.

La investigación, iniciada en 2024 y con sede en el Instituto de Investigaciones en Arte, Arquitectura y Tecnología de la Universidad del Salvador (USAL), se desarrolla mediante un convenio de cooperación con la Basílica de Luján. El estudio se centra en las movilidades y la accesibilidad al templo y al área urbana de influencia, con especial atención al aspecto devocional. Sin embargo, no se limita exclusivamente al entorno de la Basílica, sino que también contempla un área de impacto territorial más amplia.

“Hay peregrinaciones en varias oportunidades, pero la mayor concentración es en septiembre, octubre y noviembre, más bien hacia fin de año”, señala Adriana Hoeve, profesora e investigadora del área de Patrimonio Cultural de la Facultad de Arte y Arquitectura de la Universidad del Salvador (USAL).

La especialista explica que algunas de estas peregrinaciones se realizan desde el siglo XIX y que actualmente se contabilizan más de 60 a lo largo del año. Recientemente se sumó la de los Veteranos de Malvinas, realizada el 20 de septiembre, que tuvo una relevancia especial por tratarse de la primera edición y porque la imagen de la Virgen de Luján que acompañó a las tropas en las islas en 1982 y regresó al país en 2019 encabezó la columna.

En cuanto a la peregrinación juvenil, según datos del gobierno de la provincia de Buenos Aires, el año pasado reunió a más de dos millones y medio de personas y para esta edición también se espera una convocatoria masiva.

El Museo de Transporte de Luján se creó en 1940 y es parte del Complejo Museográfico provincial Enrique Udaondo bafilma.gba.gob.ar

Hoeve dirige un equipo integrado por Marcelo Robutti, Santiago Rosso, Paula Nosdeo, Gianfranco Salviani, Carolina Rodríguez Rende y Agustina Torres. Según explica, existe un patrimonio monumental material representado por la Basílica, al que se suman el conjunto del Descanso del Peregrino, el Complejo Museográfico Provincial Enrique Udaondo y el Parque Ameghino, todos de gran valor patrimonial.

Patrimonio inmaterial

“Pero hay que sumar el valor del patrimonio inmaterial o lo que se considera patrimonio vivo, que tiene que ver con el aspecto devocional, que es tan importante porque le da sentido a las manifestaciones materiales”, aclara.

Para la investigadora, la Basílica es el emergente visible de un fenómeno mucho más amplio, que incluye el escenario donde se manifiestan las devociones a la Virgen de Luján. “Estas manifestaciones de fe son únicas a nivel nacional y tienen una trascendencia latinoamericana”, sostiene. Asimismo, destaca los cientos de bautismos que se realizan durante todo el año en la Basílica, que considera un fenómeno de gran relevancia.

Concentración de fe, vista desde la Basílica de Luján Instituto de Investigaciones en Arte, Arquitectura y Tecnología de la Universidad del Salvador (USAL)

Hoeve asegura que, si bien el impacto de las peregrinaciones en la ciudad no constituye una novedad, nunca había sido cuantificado ni cualificado. Además, subraya que los criterios patrimoniales evolucionaron con el tiempo.

“Ya no se habla solamente de la preservación de un monumento aislado, sino de áreas patrimoniales. Eso es muy importante porque a veces las normativas y las declaratorias se centran únicamente en el objeto arquitectónico”, advierte.

La Basílica de Luján fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1998 Guadalupe Faraj

En el caso de Luján, la Basílica fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1998 y constituye, junto con la Catedral de La Plata, uno de los conjuntos neogóticos más relevantes del país. “Sin embargo, hoy se tiende a englobar todos estos patrimonios en un concepto más amplio y abarcativo. Y más allá del valor del edificio basilical, que además se conserva en perfectas condiciones, se le suma todo este gran valor de lo devocional”, agrega.

El estudio se concentró en tres peregrinaciones consideradas de mayor impacto. La primera es la de los Jóvenes; la segunda, la de la comunidad boliviana, que se realiza el primer domingo de agosto.

“Esta es muy importante por la cantidad de espacio público que ocupan sus coreografías y por el sincretismo religioso que tiene”, asegura Hoeve.

La tercera es la tradicionalista de los gauchos a caballo, que se realiza el último domingo de septiembre. También analizaron la peregrinación de enfermos y personas con discapacidad, que tiene lugar el último fin de semana de noviembre.

“Esta es muy fuerte porque la gente llega en silla de ruedas, en camillas. Estudiamos cómo es esa movilización y cómo se organiza el espacio dentro y fuera de la Basílica para recibir a toda esta gente. Es algo muy emocionante”, explica.

Respecto de la selección de los casos de estudio, Hoeve señala que se eligieron aquellas manifestaciones con mayor impacto territorial, tanto por la ocupación del espacio como por su trascendencia.

Por último, aunque la investigación todavía está en curso, la especialista anticipa que una de las conclusiones más relevantes alcanzadas hasta el momento es que el impacto de las peregrinaciones a la Virgen de Luján sobre el área urbana resulta tan significativo que debería ser incorporado a las futuras propuestas de planificación de la ciudad.