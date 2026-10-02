Un neurólogo revela cinco hábitos que hay que evitar para cuidar el cerebro y reducir el deterioro cognitivo

Dormir menos de seis horas, mantener niveles de estrés durante meses y comer grandes cantidades varias veces al día son algunas de las prácticas que el neurólogo colombiano Leonardo Bello asegura que evitaría debido a sus posibles efectos sobre el cerebro.

El especialista compartió a través de su cuenta de TikTok (@doctorbello) cinco aspectos relacionados con el cuidado cerebral que, según explicó, procura evitar o mantener bajo control.

Sus recomendaciones incluyen hábitos vinculados con el sueño, la actividad física, la alimentación, el estrés y el aprendizaje.

Leonardo Bello asegura que evitaría dormir poco, sufrir estrés crónico y comer en exceso

Dormir menos de seis horas, el primer hábito que evitaría

Según explicó Bello, una de las primeras prácticas que evitaría es dormir menos de seis horas. El neurólogo señaló que el descanso cumple funciones relacionadas con la reparación del organismo y con procesos cerebrales como la memoria y la formación de nuevas conexiones.

“No es lo suficiente para generar nuevas conexiones cerebrales. No es lo suficiente para memorizar las cosas importantes que se hacen durante el día”, afirmó el especialista.

El segundo punto mencionado por Bello está relacionado con los productos comercializados como “oxigenantes cerebrales”.

El neurólogo aseguró que estos no cumplen la función que su denominación promete y señaló a la actividad física como una alternativa que sí recomienda.

“Hoy en día el único oxigenante cerebral se llama actividad física y eso sí lo recomiendo”, sostuvo.

El estrés crónico y sus posibles efectos en el cerebro

Bello también advirtió sobre el estrés crónico, entendido como aquel que se mantiene durante meses debido a problemas, preocupaciones o situaciones estresantes persistentes. Según explicó, esta condición puede afectar las conexiones cerebrales.

El especialista diferenció este fenómeno del estrés agudo y calificó al crónico como “grave, gravísimo para el cerebro”.

De acuerdo con su explicación, una exposición prolongada puede generar efectos perjudiciales sobre este órgano.

La alimentación aparece como el cuarto punto de sus recomendaciones. Bello señaló que comer grandes cantidades y hacerlo numerosas veces durante el día puede relacionarse con alteraciones en el funcionamiento de la insulina.

“Comer muchas veces al día y grandes cantidades genera algo que se llama disfunción de la insulina”, explicó.

Según el neurólogo, estudios han relacionado esta alteración con el deterioro cognitivo y la enfermedad de Alzheimer. En su explicación, consideró como un consumo excesivo realizar más de cinco comidas diarias acompañadas de grandes raciones.

Comer en exceso puede provocar problemas de salud a futuro

Mantener el cerebro aprendiendo nueva información

El quinto aspecto señalado por Bello no consiste en evitar una conducta, sino en mantener el aprendizaje a lo largo de la vida. “Jamás he dejado de estudiar”, afirmó.

El neurólogo aclaró que no se refiere exclusivamente a cursar estudios académicos o conseguir títulos. Entre las posibilidades mencionó realizar cursos, aprender idiomas, consumir contenidos educativos o adquirir técnicas relacionadas con el arte.

“Cuando tú le das nueva información al cerebro estás generando más conectividad cerebral, estás generando más volumen al cerebro y esta es la mejor forma de enfrentarse al envejecimiento y la posible presencia de una demencia”, sostuvo Bello.