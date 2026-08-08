“Pérdidas millonarias”: crece la tensión por la clausura de un paso internacional y asoma una propuesta para su reapertura

MENDOZA.- El frío temporal de nieve y viento calentó los ánimos en la Cordillera de Los Andes. Son cada vez más los reclamos para que se habilite el cruce a Chile. Es que ya pasó casi un mes desde que se clausuró el paso internacional Cristo Redentor, por lo que miles de transportistas piden que se reanude la circulación, de una vez por todas, ya que las pérdidas del sector son millonarias.

Hoy, el problema es uno solo: las dificultades operativas para mantener limpia y segura la ruta hasta la boca del túnel, por falta de inversión, sobre todo del lado argentino. Según explicaron a LA NACION diversas fuentes consultadas se necesitan más recursos para optimizar los trabajos, a pesar de los esfuerzos del personal ante un fenómeno climático extremo, con paredones de acumulación nívea que superan los 4 metros.

De hecho, las autoridades chilenas, en las últimas horas, ofrecieron asistencia al gobierno argentino para que se agilicen los tareas viales en el corredor bioceánico, en la localidad mendocina de Las Cuevas, en la frontera, más allá de las “brechas sanitarias” que logran abrirse.

Así, mientras siguen las precipitaciones níveas, pero de menor escala, lo que permite tener más “ventanas climáticas” para despejar el camino y las banquinas, aumenta la presión para que se acelere la reactivación del principal paso terrestre del país, que dejó de operar el 14 de julio. De acuerdo con los especialistas en meteorología, desde este sábado y hasta los primeros días de la semana que viene habrá mejores condiciones climáticas por lo que crecen las expectativas de que finalmente se libere el tránsito para los camiones, al menos por unos días, ya que después llegaría un nuevo temporal en la zona.

Del lado de Chile, ya se despejó la nieve y podrían rehabilitar el paso fronterizo cerrado hace casi un mes

De igual manera, aún no hay una decisión tomada, teniendo en cuenta también las quejas de los operadores turísticos, principalmente de los parques de nieve, ubicados sobre la ruta 7, quienes no quieren perder visitantes en plena temporada.

Nevada y viento en Las Cuevas

Por tal motivo, se analizan estrategias para que la circulación del transporte de carga no impacte de lleno en la zona de alta montaña, como pueden ser despachos encapsulados por tandas o extender el horario de apertura del paso, que actualmente es de 12 horas, y que pasen incluso de noche.

Mientras, las quejas no se hacen esperar. Ante la falta de respuestas, empresarios y transportistas de ambas naciones exigen inversiones urgentes en tecnología de prevención de avalanchas y una mejor coordinación en la frontera.

Las pérdidas en la actividad son millonarias: se estiman en US$500 diarios por cada camión frenado, de un promedio total de 3.000 rodados varados hace 25 días en distintos puntos de la provincia, lo que representa un impacto de más de US$35.000.000.

En las últimas horas, Vialidad de Chile, que cuenta con equipamiento más moderno, ofreció a las autoridades argentinas colaborar con sus máquinas para despejar la ruta 7. Sergio Salazar, jefe de la Unidad de Pasos Fronterizos de Chile, aseguró que del lado trasandino, y hasta la boca del túnel, la ruta está completamente despejada. “Si terminamos nuestro trabajo este fin de semana, estamos en condiciones de avanzar y colaborar del lado argentino, si así lo solicitan las autoridades”, expresó Salazar.

El funcionario explicó que existe un acuerdo de cooperación entre ambos países que permite este tipo de asistencia y aseguró que el ofrecimiento fue bien recibido, días atrás, durante reuniones mantenidas en la Ciudad de Buenos Aires con autoridades nacionales.

Cuestionamientos

Desde la Asociación Propietarios de Camiones de Mendoza (Aprocam) indicaron a este diario que se han hecho las correspondientes gestiones y cuestionamientos ante los responsables oficiales para una rápida reapertura del SICR, teniendo en cuenta la alta circulación que supondrá.

Tareas de despeje de nieve en la zona cordillerana del Cristo Redentor, en Mendoza

Es más, se calcula que el día que se anuncie la habilitación del túnel unos 4.000 camiones, entre los varados foráneos, los locales y los que ingresarán a la provincia, se volcarán a este paso fronterizo.

“Nos preguntamos dónde quedó toda la inversión que se hizo años atrás. No se mantuvieron los cuatro campamentos que se hicieron para Vialidad en alta montaña, y no sabemos dónde están las máquinas barre nieve, motoniveladoras, camiones, topadoras, palas cargadoras, equipos de riego salino y otras que se adquirieron para garantizar la libre circulación en el Cristo Redentor”, reclamaron desde la entidad, que cada año, vuelve a poner el grito en el cielo por los cierres y demoras para cruzar al vecino país.

Sin embargo, en esta oportunidad, el fenómeno climático extremo puso aún más en evidencia las graves falencias y faltas de atención que tiene el paso terrestre más importante de la Argentina.