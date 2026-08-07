Qué son los F-16, los aviones de guerra que hoy viernes sobrevolarán Buenos Aires

Los cielos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires serán el escenario de un despliegue aéreo excepcional. A partir de las 16:00 horas de este viernes 7, la Fuerza Aérea Argentina realizará un pasaje aéreo con sus nuevos aviones de combate F-16, invitando a la ciudadanía a acercarse a los principales puntos de avistaje para presenciar el evento.

A partir de las 16:00 horas de este viernes 7, la Fuerza Aérea Argentina realizará un pasaje aéreo con sus nuevos aviones de combate F-16

Según la información oficial difundida por el Ministerio de Defensa, el recorrido de los cazas supersónicos incluirá referencias emblemáticas de la capital como el Estadio Monumental de River Plate, la Costanera Norte, el Aeroparque Jorge Newbery y la zona del Obelisco sobre la Avenida 9 de Julio.

¿Qué características tienen los F-16?

Los F-16 son aviones de combate supersónicos monomotor fabricados originalmente entre las décadas de 1970 y 1980. Tienen una longitud de 15 metros, alas en flecha y una cabina burbuja que provee una visión de 360 grados al piloto. Capaces de volar a velocidades superiores a los 1000 km/h (casi a la velocidad del sonido) y de elevarse a miles de metros en segundos, destacan por su alta maniobrabilidad táctica.

Los F-16 son aviones de combate supersónicos monomotor fabricados originalmente entre las décadas de 1970 y 1980 Ricardo Pristupluk

Estas aeronaves forman parte de la compra realizada por el Gobierno a Dinamarca en abril de 2024, un acuerdo por un total de 24 unidades destinadas a recuperar la capacidad supersónica del país tras el retiro de los antiguos cazas Mirage en 2015.

Avance del programa y presencia en el país

Las primeras seis aeronaves arribaron al Área Material de Río Cuarto, en Córdoba, donde actualmente se realizan las tareas de inspección, mantenimiento, modernización y capacitación de los pilotos nacionales en el marco del programa Peace Condor. Se prevé que el próximo lote de seis unidades llegue en septiembre, mientras se adecúa la infraestructura de la VI Brigada Aérea de Tandil, que será la base operativa definitiva de la flota.

Aunque fueron fabricados hace unas décadas, se estima que estas unidades cuentan con al menos 25 años de vida útil restante gracias a los programas de modernización técnica, software integrado y mantenimiento continuo que acompañan su incorporación al sistema de defensa nacional.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA