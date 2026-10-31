Perdió una pasarela clave: el proyecto para que Pampa Linda recupere conectividad tras la destructiva crecida del río Manso

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- En la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi, avanzan a paso firme los preparativos para la inminente instalación de un puente provisorio tipo Bailey, con el objetivo de restablecer de manera urgente el tránsito vehicular hacia Pampa Linda, una de las zonas más visitadas por los turistas y que aún permanece aislada tras el temporal de lluvias que azotó la región andina.

De cara a la temporada de verano, la Administración de Parques Nacionales (APN) y el Ejército Argentino ultiman los detalles administrativos para el montaje de una estructura provisoria que garantizará el acceso turístico a la base del Cerro Tronador. En paralelo, se prepara la licitación pública para el puente definitivo.

El puente que permitía acceder a Pampa Linda colapsó en septiembre

La estructura modular, de aproximadamente 30 metros de longitud, será montada por equipos de ingenieros de la VI Brigada de Montaña del Ejército Argentino con asiento en Neuquén, que viajarán a esta ciudad en los próximos días.

En diálogo con LA NACION, el intendente del Parque Nacional Nahuel Huapi, Dámaso Larraburu, destacó hoy el fuerte respaldo institucional que permitió destrabar el operativo y acelerar las gestiones ante el Ministerio de Defensa. “La decisión política está tomada a raíz de la acción tanto de la Jefatura de Gabinete como del presidente de Parques, Sergio Álvarez, y de las máximas autoridades del Ejército”, enfatizó Larraburu.

En cuanto a los plazos previstos para la habilitación del puente, el funcionario detalló que los trámites administrativos pendientes se resolverán “en el curso de los próximos cuatro o cinco días”. Por su parte, el personal de Logística e Infraestructura del parque ya concluyó las tareas preparatorias en el terreno, alcanzando el acondicionado de accesos y la construcción de las cabeceras del puente.

Las obras en Pampa Linda, con el Tronador de fondo; es un lugar de paso obligado para llegar al cerro

“Una vez que ellos tengan finalizada la parte burocrática, la instalación del puente es medianamente rápida. El puente Bailey se puede colocar en tres o cuatro días”, confirmó el intendente del parque.

La necesidad de colocar una estructura de emergencia surge tras el temporal de intensas precipitaciones y rápido derretimiento nival registrado a finales de septiembre en la región andina. Las lluvias masivas provocaron una crecida extraordinaria del río Manso, saturando las cuencas de la zona.

La fuerza del agua ocasionó el socavamiento de los apoyos y cimientos de la antigua pasarela de madera, derivando en su colapso total y posterior desintegración. Este hecho dejó transitoriamente aisladas a unas 15 personas –entre guardaparques, trabajadores y pobladores locales– y obligó al cierre preventivo del circuito vehicular al Cerro Tronador.

Restablecer el acceso resulta prioritario ante la inminente llegada de la temporada estival. Pampa Linda constituye un área estratégica y central dentro del parque nacional, al funcionar como base logística para el turismo y punto de partida hacia el monte Tronador, el Ventisquero Negro, el Saltillo de las Nalcas y la extensa red de campings y refugios de montaña.

Larraburu remarcó que la colocación de la estructura provisoria asegurará el normal desarrollo del flujo turístico durante los meses de mayor concurrencia: “El puente Bailey se va a quedar el tiempo que sea necesario para que el turismo no se pare, sobre todo porque estamos en temporada alta. Nos va a permitir por lo menos pasar la temporada sin mayores sobresaltos”.

En paralelo a las obras para una conexión provisoria, avanza la licitación para instalar una estructura definitiva

De forma paralela a las maniobras con las fuerzas armadas, el directorio de la Administración de Parques Nacionales avanza en la tramitación del proceso licitatorio para la construcción de una infraestructura vial definitiva en esa zona.

El proyecto técnico está siendo elaborado por el director de obras del parque, ingeniero Juan Pablo Repossini. Según proyecciones oficiales, la edificación del nuevo y definitivo puente demandará entre dos y tres meses de ejecución, contemplando estándares modernos de resistencia hidráulica y fortalecimiento de materiales para prevenir daños ante futuros desbordes del río Manso.