Crecida extraordinaria: familias aisladas, destrozos y animales en riesgo en la zona andina tras las abundantes lluvias

SAN CARLOS DE BARILOCHE.- Las abundantes lluvias registradas en la región andina en los últimos días, sumadas al rápido derretimiento de la nieve provocado por un alza en las temperaturas, desencadenaron una crecida extraordinaria de los ríos de la zona. La confluencia de las cuencas de los ríos Foyel, Manso, Villegas y Escondido saturó los valles y provocó desbordes masivos que inundaron campos y caminos en los alrededores de esta ciudad cordillerana.

En la zona de Pampa Linda, en la base del monte Tronador (en la zona sur del Parque Nacional Nahuel Huapi), la crecida del río Manso causó el ingreso de agua en algunas instalaciones del sector. Aunque el caudal logró encauzarse con las horas, la fuerza de la corriente provocó el socavamiento y colapso de los apoyos y cimientos del puente de acceso, dejándolo completamente destruido e intransitable.

El puente que permite acceder a Pampa Linda colapsó por la crecida del río Manso

Por el colapso del puente, alrededor de 15 personas –entre pobladores, guardaparques y trabajadores– permanecieron temporalmente aisladas en el lugar en buen estado de salud, mientras que el único turista presente fue evacuado.

En los parajes de El Foyel (unos 80 kilómetros al sur de Bariloche, sobre la ruta nacional 40) y El Manso Inferior (a pocos kilómetros de allí, sobre la ruta provincial 83), alrededor de 20 familias quedaron aisladas al quedar sus propiedades rodeadas por el agua, en una situación descrita por los propios vecinos como quedar atrapados en una “islita”.

Preocupación por el ganado

Con acumulación de hasta 70 centímetros de agua sobre la calzada de la ruta provincial 83, la principal preocupación de los crianceros es la sanidad y alimentación del ganado bovino y ovino en plena época de parición. Los animales disponen de muy poco lugar para pastar.

La inusual crecida del río Manso cerca de Pampa Linda.

Frente a la contingencia, la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi, el gobierno de Río Negro, Protección Civil, la Gendarmería Nacional, Salud y la Comisión de Fomento de El Manso desplegaron un operativo conjunto de asistencia.

Por un lado, un equipo de 11 brigadistas del Departamento de Incendios, Comunicaciones y Emergencias (ICE) y guardaparques operó en la zona con un camión URO, vehículos 4x4, un Unimog y un bote semirrígido. Entre las tareas destacadas, se logró evacuar a 12 vacas que habían quedado atrapadas en una isla del río Manso en la propiedad de una pobladora.

En tanto, se distribuyeron módulos de alimentos, frazadas, agua mineral y colchones trasladados desde Bariloche a través del Servicio Federal de Manejo del Fuego (SFMF). Para sostener la producción ganadera, el gobierno rionegrino distribuyó 200 fardos de pasto entre 26 productores locales.

Se montó un operativo de asistencia a los pobladores aislados

Asimismo, personal del Ministerio de Desarrollo Económico y Productivo se encuentra recorriendo los establecimientos para registrar las pérdidas y coordinar apoyos sanitarios y veterinarios para los animales. Pese a que se acondicionaron preventivamente escuelas y centros comunitarios, no se requirió evacuar a ningún poblador.

“La situación es bastante complicada. Hicimos un relevamiento del kilómetro 20 al 30. Son 67 familias, 153 personas. Hay tres menores de edad por debajo de los 2 años, hay dos personas con discapacidad y nueve adultos mayores. Hemos llegado con módulos, frazadas, nylon y colchones”, indicó el ministro de Desarrollo Humano de Río Negro, Juan Pablo Muena, sobre la situación en El Manso.

Circulación con restricciones

Si bien las lluvias intensas cesaron en las últimas horas, el panorama relativo al tránsito y la conectividad vial en los alrededores de Bariloche presenta diversas afectaciones y restricciones preventivas.

El circuito a Cerro Tronador y Pampa Linda permanece cerrado hasta nuevo aviso. Por ahora, el desplome del puente imposibilita la circulación vehicular hacia Tronador. A la vez, el hecho de que el tramo dañado se sitúe del otro lado del cauce dificulta las tareas de evaluación técnica a cargo del equipo de infraestructura del parque nacional.

En El Manso inferior hay muchos productores afectados

Por otro lado, el incremento en el nivel del lago Mascardi comenzó a anegar la traza de la ruta provincial Nº 81 en el sector de Playa Negra, también en la zona sur del área protegida. Por motivos de seguridad, se estableció el cierre preventivo para visitantes y excursiones, manteniéndose habilitado únicamente para el paso de pobladores.

Aunque el cauce del río Foyel comenzó a descender, amplios sectores continúan tapados por el agua. Los vecinos estiman que, si las condiciones climáticas se mantienen estables, la circulación terrestre podría empezar a restablecerse paulatinamente en los próximos días.

En ese sentido, las autoridades remarcaron la necesidad de que residentes y visitantes respeten de manera estricta las restricciones viales y eviten transitar por las áreas afectadas hasta que concluyan las evaluaciones de seguridad e infraestructura.