Pesa 26 kilos: la prenda que la NASA prueba contra una de las amenazas más peligrosas de los viajes a la Luna

El espacio tiene un enemigo que no siempre permite anticipar cuándo llegará: la radiación. Más allá de la órbita baja de la Tierra, los astronautas quedan expuestos a partículas solares que pueden afectar la salud y aumentar el riesgo de cáncer. Por eso, mientras la NASA avanza hacia una base en la Luna, los equipos científicos buscan sistemas que permitan protegerlos sin sumar demasiado peso a las naves.

Uno de esos desarrollos es el chaleco AstroRad, una prenda de 26 kilos diseñada para proteger órganos y tejidos especialmente sensibles. Un estudio publicado en la revista Science Advances indicó que podría reducir hasta un 60% la dosis de radiación durante una tormenta solar extrema, similar a una ocurrida en agosto de 1972.

Los maniquíes Zohar y Helga, preparados para medir la radiación durante Artemis I science.org

El trabajo fue liderado por Jordan M. Houri, científico de StemRad, y contó con investigadores de Estados Unidos, Alemania e Israel. Participaron especialistas de StemRad, el Centro Aeroespacial Alemán, la NASA, Lockheed Martin y otras instituciones. El estudio analizó los datos del experimento MARE, realizado durante la misión Artemis I, el primer vuelo del nuevo programa lunar de la NASA.

Aquella misión no llevó astronautas a bordo. La cápsula Orion viajó alrededor de la Luna con dos maniquíes antropomórficos de tamaño natural, llamados Zohar y Helga, que contenían miles de sensores para medir la exposición a la radiación. Zohar llevaba el chaleco AstroRad; Helga realizó el vuelo sin esa protección.

La cápsula Orion llevó los maniquíes instrumentados durante el vuelo de prueba alrededor de la Luna science.org

Durante los casi 25 días de misión no se produjo una gran tormenta solar, pero Orion atravesó el cinturón interno de radiación de Van Allen. Ese recorrido permitió registrar un entorno real de partículas y fue utilizado como referencia para validar simulaciones sobre tormentas solares históricas.

Los investigadores compararon el comportamiento del chaleco frente a dos eventos conocidos: la tormenta solar de agosto de 1972 y la de octubre de 1989. La primera es especialmente relevante porque ocurrió entre las misiones Apolo 16 y Apolo 17, cuando una explosión solar de esa magnitud podría haber expuesto a la tripulación a una dosis peligrosa si hubiera sucedido durante el viaje.

Zohar y Helga, los maniquíes utilizados para medir la radiación durante la misión Artemis I science.org

Las simulaciones indicaron que el AstroRad habría reducido la dosis efectiva cerca de un 60% durante un evento similar al de 1972 y casi un 40% durante uno comparable al de 1989. En términos de exposición, esos resultados equivaldrían a evitar hasta 193 días de radiación de espacio profundo en el primer escenario y 131 días en el segundo.

“El chaleco AstroRad proporciona protección radiológica personal dirigida”, señalaron los investigadores en el estudio. El diseño de la prensa busca cubrir zonas donde se encuentran órganos y tejidos particularmente vulnerables: pulmones, estómago, médula ósea, mamas y ovarios. Las mujeres son especialmente susceptibles al cáncer inducido por radiación, por lo que el experimento utilizó maniquíes con anatomía femenina.

Modelos de los maniquíes y la ubicación de los detectores utilizados en el experimento MARE science.org

El trabajo también explica que no todas las zonas del cuerpo tienen la misma sensibilidad ante la radiación. Por eso, el chaleco utiliza un blindaje selectivo que concentra el material protector en regiones consideradas críticas y deja otros sectores con menor cobertura para reducir el peso total.

La prenda había sido desarrollada por StemRad y Lockheed Martin. Antes de su prueba alrededor de la Luna, una versión fue evaluada en la Estación Espacial Internacional para estudiar su comodidad, movilidad y funcionamiento. Sin embargo, no fue incluida en Artemis II debido a que esa misión tenía una duración cercana a 10 días y un espacio limitado dentro de la cápsula.

Mapa de la dosis de radiación recibida por Helga y Zohar durante el vuelo alrededor de la Luna science.org

“El experimento Artemis I constituye una demostración del primer sistema de protección portátil para exploración humana en el espacio profundo”, indicaron los autores. Según Jordan Houri, Zohar y Helga aportaron “un conjunto de datos excepcionalmente grande y de alta fidelidad” para estudiar el riesgo.

El resultado, de todos modos, no significa que el chaleco ya esté listo para enfrentar cualquier tormenta solar. La misión Artemis I no atravesó un evento extremo real y las cifras corresponden a simulaciones basadas en las mediciones recogidas durante el vuelo. Además, los científicos deben seguir evaluando cómo influye la ubicación dentro de una nave y cómo mantener la protección mientras reducen el peso del dispositivo.

El chaleco AstroRad fue diseñado para proteger órganos sensibles durante tormentas solares extremas science.org

La exposición a la radiación será uno de los desafíos centrales de las estancias prolongadas en la Luna. A diferencia de los viajes del programa Apolo, que duraron como máximo unos días, una base lunar podría alojar tripulaciones durante semanas o meses. Las misiones a Marte implicarían una exposición todavía más larga.

Por eso, el equipo analiza nuevas formas de reducir el peso del AstroRad y de incorporar materiales protectores presentes en los propios elementos de una nave. La idea es que los astronautas puedan contar con sectores de refugio y prendas especiales, pero también con sistemas que permitan crear blindaje a partir de objetos que ya estén a bordo.

Con información de AP.