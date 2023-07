Pidieron un café en un centro de esquí de San Martín de los Andes y se indignaron al ver el precio: “Primero y último”

escuchar

En la Argentina hay una gran incertidumbre respecto de la economía y la suba de precios. No obstante, hay muchas personas que tienen la posibilidad de realizar turismo por diversas provincias y a través de las redes sociales dan a conocer lo que se debe tener en cuenta para cuidar del bolsillo en los viajes proyectados. Un ejemplo de esto son Josefina y Juan, una pareja de influencers que recientemente visitaron San Martín de los Andes y publicaron un video en TikTok donde mostraron lo que pagaron por una merienda en un reconocido centro de esquí junto con un contundente descargo. Inmediatamente, el posteo generó una ola de comentarios de usuarios que los criticaron por no averiguar los valores de las bebidas antes de comprarlas. En diálogo con LA NACION, los protagonistas se defendieron ante las críticas y realizaron una aclaración al respecto.

En su cuenta de TikTok @elblogdeski revelaron que pidieron un café por $1500 y un chocolate caliente en un vaso de plástico por $2000. En la grabación, bromearon un poco con la situación y expresaron frases relacionadas a la inflación. Tras la repercusión, Josefina aclaró que en ningún momento quisieron realizar una crítica hacia la confitería ubicada en el cerro Chapelco, lugar donde se produjo el hecho.

Se quejaron por el precio del café en San Martín de los Andes y se volvieron virales

“Nos da lástima que se haya viralizado el video porque mucha gente lo tomó como si fuera un bardo hacia Chapelco o el centro de esquí. En nuestra cuenta nos encargamos de informar, dar tips de alojamientos y comida, dónde está bueno, dónde no”, introdujo en su explicación.

Por otro lado, reiteró que no tuvieron la intención de perjudicar al establecimiento: “Lo que menos queríamos era quejarnos. Uno sabe que si va a la montaña los valores son más caros que en cualquier otro lugar. De hecho, cuando compramos el café estábamos riéndonos. En estos sitios de la Argentina los precios son así, sabemos que gastamos más, pero también mostramos el otro lado y dejamos en claro que hay diferentes formas para hacer un viaje similar”.

El video de la polémica que generó un debate en TikTok

Un clip de poco más de un minuto, terminó en un debate con un sinfín de opiniones. ¿El motivo? La indignación de los argentinos que se mostraron furiosos por la realidad económica del país. Si bien los creadores de contenido decidieron eliminar la filmación de la plataforma virtual, uno de los cientos de usuarios que lo visualizó lo compartió en Twitter y el hecho trascendió hacia más personas.

“El día está medio feo y dijimos tomémonos un chocolate caliente y un café. El chocolate caliente, este vasito, salió $2000. Primero y último de la temporada. Y el café $1500″, expresó la joven en la filmación.

Como una manera de otorgar polémica, el joven que hizo la publicación en la red social del pajarito dio su opinión y fue letal. “¡Qué afano Dios mío, Chapelco!”, aseveró. La declaración dio pie para que sus más de 40.000 seguidores reaccionen a través de un sinfín de mensajes.

“La próxima que se lleven un termo con agua caliente y un frasco de café instantáneo hasta la base del cerro. Gastan fortuna en los medios de elevación, pero se quejan del precio del café. Si no les da el cuero no vayan”, expresó una usuaria. “El problema no es el precio, sino que nuestra moneda no vale nada”, agregó otro.

Algunas de las reacciones por parte de los usuarios en el posteo viral Twitter

A pesar de las críticas, tanto Josefina como Juan reafirmaron que no quisieron generar ningún tipo de discrepancia sobre la economía de la Argentina. Asimismo, detallaron que utilizan su perfil en la plataforma virtual únicamente para mostrar información de viaje.

“Nos conocimos en la montaña y ahí se potenció la pasión. Decidimos intentar buscar la nieve cuando podíamos. Nos casamos en el 2019 y en nuestra luna de miel decidimos alquilar un motorhome para recorrer algunos centros de esquí. En las redes sociales mostramos nuestro aprendizaje porque no somos expertos de montaña y queríamos mostrar el proceso”, remarcaron.

En junio iniciaron un recorrido desde Buenos Aires hacia la Patagonia y ya visitaron Las Leñas en Mendoza y Chapelco en San Martín de los Andes.

La pareja muestra algunos detalles de su viaje por la Patagonia en el Instagram @elblogdeski

En la actualidad se encuentran por Bariloche y su expectativa es seguir recorriendo otros centros de esquí con el objetivo de informar datos de interés para los amantes de la nieve. En simultáneo, comparten algunas imágenes en el Instagram @elblogdeski y mantienen contacto con sus más de 5000 seguidores.