Pilar Sordo, psicóloga: “El amor propio verdadero es humilde y compasivo”

Pilar Sordo, reconocida psicóloga y escritora, sostiene que la clave para una vida plena reside en el autoconocimiento y una gestión honesta de los vínculos. En una entrevista de 2025 con LA NACION, la autora chilena reflexionó sobre la complejidad de las relaciones humanas actuales, las cuales define como procesos activos que requieren una inversión constante de tiempo y empatía para no desdibujarse frente al estrés o la sobreinformación tecnológica.

Durante la charla, la especialista hizo especial énfasis en una definición central: “El amor propio verdadero es humilde y compasivo”. Según Sordo, este concepto suele confundirse socialmente con el egoísmo o la soberbia, cuando en realidad se trata de un ejercicio de honestidad interna. La autora asegura que este tipo de amor propio es el pilar fundamental que permite a las personas proyectar autenticidad hacia afuera. Sin un trabajo previo de mirarse a uno mismo sin filtros, resulta imposible sostener una relación genuina con otros, ya que la contradicción termina por emerger tarde o temprano.

Para Pilar Sordo el amor propio suele confundirse socialmente con el egoísmo o la soberbia (Foto: Instagram @pilarsordooficia)

La psicóloga advierte que el contexto actual, dominado por las redes sociales, dificulta la autenticidad al imponer estándares de perfección inalcanzables. La comparación permanente y la necesidad de aprobación social a través de los likes actúan como obstáculos que rompen la identidad personal. “Hoy estamos inmersos en una concepción del mundo que nos lleva a estar insatisfechos”, subraya Sordo, al tiempo que señala que la ansiedad contemporánea es un síntoma directo de este entorno hiperconectado que impide el silencio y la reflexión propia.

Sobre las relaciones auténticas, la escritora descarta que deban ser sinónimo de perfección o de ausencia de errores. Por el contrario, defiende que un vínculo sano es aquel que no teme las conversaciones incómodas, que integra el sentido del humor y que se asienta sobre una base de lealtad. La frontalidad, según su visión, debe estar siempre acompañada de compasión: no se trata de decir todo lo que uno piensa sin medir las consecuencias, sino de expresar las emociones de forma responsable, sin culpar al otro y buscando la empatía como herramienta de conexión.

Sordo propone vivir con mayor libertad emocional, permitiendo que la tristeza, la alegría o la bronca se manifiesten Rodrigo Nespolo

En cuanto a las emociones, Sordo rechaza el término gestión emocional porque lo asocia con el control excesivo. En su lugar, propone vivir con mayor libertad emocional, permitiendo que la tristeza, la alegría o la bronca se manifiesten. “La cagas y después, en esa misma autenticidad, reconoces que la cagas”, señala, al explicar que el error forma parte natural de la dinámica vincular. La paz, para la psicóloga, no es un destino al que se llega tras alcanzar el éxito, sino el resultado de tomar microdecisiones cotidianas coherentes con uno mismo. Detenerse y observar el propio lenguaje interno es, a su juicio, la estrategia más efectiva para ganar salud mental.

La autora concluye que el desafío de la existencia radica en aprender a vivir de forma exponencial, es decir, con plena consciencia. Esto implica tomar decisiones simples pero poderosas, como regular el uso del teléfono celular, elegir una alimentación saludable y practicar el silencio diario. La verdadera libertad humana reside en la actitud con la cual cada individuo elige enfrentar las circunstancias que le toca vivir, transformando así su entorno y sus relaciones.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA a partir de un artículo firmado por Dolores Pasman.