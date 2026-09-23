Pilar Sordo, psicóloga: “Lo único que importa en la vida son los vínculos afectivos, no hay más”

La psicóloga y conferencista chilena Pilar Sordo sostiene que el bienestar humano descansa sobre un pilar fundamental: la calidad de los vínculos afectivos. En sus recientes declaraciones, la profesional jerarquiza la conexión con el otro por encima de cualquier otro factor externo. Para Sordo, el desarrollo personal y la superación de las crisis cotidianas dependen exclusivamente de cómo cada individuo gestiona sus relaciones y su capacidad de entrega. La autora afirma que, al final del día, los lazos cercanos constituyen la esencia de la vida, ya que fuera de ellos no existe una fuente real de plenitud.

Pilar Sordo: "Lo único que importa en la vida son los vínculos afectivos, no hay más"

Durante diversas apariciones mediáticas, la experta enfatiza que la felicidad no brota de la ausencia de conflictos ni de la posesión de recursos económicos. Por el contrario, la especialista vincula este estado de bienestar con la voluntad consciente y la gratitud. En su visión, gran parte de la sociedad moderna cae en una trampa de insatisfacción crónica debido a una mirada puesta en la carencia constante. Sordo sugiere que el entrenamiento emocional, similar al de un músculo, permite que las personas aprecien los gestos de gentileza y el valor de la compañía. En sus palabras para Radio Sudamericana, la psicóloga afirma que la gente vive feliz mediante la determinación personal de adoptar una postura positiva frente a la adversidad. Según la experta, esta actitud reduce los niveles de estrés y potencia significativamente la mejora de los vínculos interpersonales.

La trayectoria de Sordo, nacida en Temuco en 1965, combina la psicología positiva con la observación empírica en áreas como la dinámica familiar y el sufrimiento. En entrevistas con TV Andina, la profesional señala que incluso ante situaciones críticas o diagnósticos de salud severos, las personas logran desarrollar una sabiduría profunda al priorizar sus afectos. La autora denomina discapacidad del alma a la incapacidad de algunos sujetos para conectar con la calidez de los afectos cercanos, a pesar de tener cubiertas sus necesidades materiales básicas. En esta línea, Sordo cita el caso clínico de un paciente con ceguera que superó una depresión profunda gracias al ejercicio de registrar eventos positivos diarios, lo que reafirmó la importancia del entorno humano y la valoración del presente.

La tesis de la especialista destaca que la felicidad resulta más accesible para quienes poseen menos bienes materiales, pues estas personas no sufren la distorsión que provocan las expectativas de consumo constante. “La felicidad es una decisión; yo decido libre y soberanamente si me quiero cargar la vida o no”, asegura Sordo. Este aprendizaje reafirma que la calidad humana depende de nuestra capacidad para cuidar y nutrir las relaciones. Sus obras, entre las que figuran Viva la diferencia y Bienvenido Dolor, trasladan estos hallazgos académicos a un lenguaje sencillo para el público masivo, manteniendo el rigor en su análisis del comportamiento humano y la gestión de la vida cotidiana.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.