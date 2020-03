En Mendoza, la discusión sobre el nuevo sistema de evaluación enfrenta al gobierno con los docentes Fuente: Archivo

MENDOZA.- Los sistemas de evaluación en las escuelas secundarias no dejan de generar controversia, en medio de las realidades socioeconómicas actuales y de las exigencias del mundo laboral que se viene. En ese contexto, Mendoza sumó un capítulo a la polémica: eliminó las tradicionales mesas de exámenes de marzo y permitirá a los alumnos que adeuden hasta cuatro materias pasar de ciclo lectivo. En el resto de las jurisdicciones provinciales, el sistema de promoción de curso en el nivel secundario prevé solo dos materias previas en los bachilleratos y dos asignaturas y "un taller" en el nivel técnico.

Se trata de una nueva instancia especial, denominada "Propuesta de Recuperación de Saberes con Evaluación Continua", para los estudiantes que están en la "cuerda floja", anunciada horas antes del inicio del actual año escolar 2020, que comenzó en esta provincia el miércoles pasado. Así, mientras los chicos empiezan el nuevo año, se instrumentará un cursado a "contraturno" para que adquieran los saberes pendientes en cada una de las materias. En total, para ser parte de esta posibilidad, se permiten tres asignaturas y una que no sea correlativa. Eso sí, transcurrido el primer mes, luego de cumplir con la asistencia, las tareas y los prácticos, el docente decidirá si aprobó cada "trayectoria". Si es así, seguirá en el nuevo año; caso contrario, repetirá.

Por tal motivo, comenzaron a levantarse voces que cuestionan la medida, principalmente del gremio docente y de buena parte de la comunidad educativa, por considerarla "facilista" y que genera "trastornos", algo que la Dirección General de Escuelas (DGE) busca desactivar. "Eliminamos las mesas de marzo pero queda una trayectoria durante ese mes, o sea que pueden repetir como antes, aunque ahora se pasa de un sistema de evaluación o acreditación puntual a un proceso de aprendizaje. Hoy, la evidencia nos dice que es mucho mejor el apoyo a las trayectorias, sobre todo en los chicos con dificultades, y no evaluar sólo un examen en lo que todo es blanco o negro y depende mucho de cómo está el alumno o el profesor ese día", explicó a LA NACIÓN, José Thomas, titular de la DGE. "No es una medida intempestiva, es una construcción pensada desde el año pasado, en una secundaria que pone al chico en el centro de los aprendizajes, con metodologías activas para adquirir los saberes. La repitencia es algo que en el mundo esta agotado: no aprenden, lo demuestran las pruebas internacionales", acotó el funcionario.

Los especialistas en Educación ponen sus reparos a las nuevas disposiciones y la forma de instrumentación. En diálogo con LA NACIÓN, Alejandro Castro Santander, escritor, investigador y director General del Observatorio de la Convivencia Escolar de la Universidad Católica de Cuyo, puso la lupa en la medida, e hizo una proyección nacional. "Al no conocerse un proyecto educativo nacional que exprese de manera integral la intencionalidad educativa en sus distintas dimensiones, queda abierta la posibilidad de que se realicen sobre la marcha, modificaciones más o menos significativas, pero siempre comprometiendo las expectativas con la que se planifica la enseñanza y el aprendizaje", indicó. Y agregó: "Qué, para qué, cuándo y cómo evaluar, nunca deben improvisarse, porque están en juego el reconocimiento al esfuerzo del estudiante y las expectativas creadas para recibir información confiable que ayuden a mejorar los aprendizajes. En definitiva, cambiar el caballo en medio del río o hacer de manera inoportuna el bien que se pretende, envía un mensaje a la comunidad de pobre consideración al esfuerzo del que enseña y del que aprende". Del mismo modo, desde el Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación (SUTE) afirmaron afirmaron que el acompañamiento en el aprendizaje debe darse durante todo el año, para evitar ahora "trastornos desde lo pedagógico y administrativo".

Así transcurre por estas horas el debate educativo en la provincia , mientras los docentes reclaman mejoras salariales y la eliminación del polémico "Ítem Aula", un adicional salarial que representa el 10% del salario y que se pierde cuando el docente se ausenta más de tres veces en el mes o diez en el año. En síntesis, una medida "coercitiva y confiscatoria" que impide la realización de paros, según plantea buena parte de los docentes; o el crecimiento real y sin excusas de la necesaria presencia en el aula, según admiten otros, por lo bajo.

Por eso, luego de conocerse la nueva forma de evaluación, hay quienes ponen sobre la mesa la dicotomía y contradicción entre "exigencias" para los docentes, por un lado, y "facilismo" para los estudiantes, por el otro. "No es flexibilidad ni facilismo; es otra política pedagógica, que apunta a acompañar la adquisición de saber de los estudiantes. Y el Ítem Aula tiene que ver con otras políticas educativas docentes que buscan jerarquizar la carrera. Todo tiene que ver con políticas educativas serias", defendió Thomas.

La medida comienza a ponerse en práctica, mientras se ultiman detalles de cómo se adaptará cada escuela. "¿Quién se beneficia con estos cambios? En apariencia algunos estudiantes, pero lo cierto es que ellos necesitan, al igual que sus docentes, poder transitar de manera ordenada, con reglas fundamentadas, justas y estables que les permitan aprender, aunque no siempre se apruebe. Evaluamos y nos evaluamos. Los adultos involucrados en las decisiones de la macro y la micropolítica educativa, ¿aprobamos?", se preguntó, a modo de conclusión, el especialista Castro Santander.

Qué dice la circular

Estos son los principales alcances de la medida, de acuerdo con la circular que dio a conocer la DGE en las escuelas mendocinas

Destinatarios:

Finalizado el período complementario de febrero se elaborará una lista de alumnos que adeuden hasta tres materias básicas, extensible hasta cuatro asignaturas, siempre y cuando esta última no sea correlativa, por ejemplo Música, Educación Artística, Artes Visuales, Prácticas Artísticas, Educación Tecnológica, entre otras. Cada escuela informará por escrito a esos estudiantes la posibilidad de solicitar su incorporación en la "Propuesta de Recuperación de Saberes con Evaluación Continua". El estudiante acompañado por sus padres o responsable legal solicitará la incorporación al Proyecto y firmará el acta compromiso correspondiente en las que se informarán las condiciones de acceso y la modalidad de implementación. El estudiante que formalizó su ingreso a la Propuesta será matriculado provisoriamente en el curso inmediato superior. La escuela analizará los espacios curriculares que adeudan los estudiantes en condiciones de participar de la propuesta y asignará los recursos institucionales para la aplicación del programa; se priorizan los espacios curriculares con mayor cantidad de alumnos no acreditados (horas de apoyatura y coordinación, entre otras).

Modalidad de implementación:

En contraturno, se organizarán los espacios de recuperación de saberes. Los estudiantes asistirán a clases junto al docente de apoyo, quién acompañará en forma activa el proceso de enseñanza y aprendizaje de saberes, y evaluará en forma continua a los estudiantes.

Modalidad de evaluación:

Será continua y formativa, al tomar como base la "planificación complementaria" del docente del espacio curricular, diseñada para intensificar el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes con dificultad en su trayectoria. El estudiante deberá acreditar parcialmente los saberes adeudados hasta lograr la acreditación total. El tiempo previsto para la instancia de acompañamiento es de cuatro semanas como máximo, salvo que el docente evalúe que los aprendizajes adeudados por el estudiante se encuentran acreditados antes de cumplirse el tiempo previsto para la instancia. En este último caso, los directivos matricularán definitivamente al estudiante en el año promovido. Una vez acreditados los saberes, logrará la acreditación del espacio curricular y obtendrá la promoción. En tal caso, quedará matriculado definitivamente en el año inmediato superior (donde cursaba de manera provisoria).

Plazos:

Pasado el período de tiempo definido para esta instancia de cuatro semanas como máximo, se realizará el cierre con un acta volante por curso, división y espacio curricular. Aquellos estudiantes que no lograron la promoción, serán matriculados nuevamente en el año no acreditado.