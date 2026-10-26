Saltar al contenido principal
LA NACION

Por qué algunas personas inventan excusas para no ir a ciertos lugares, según la psicología

Los especialistas realizaron estudios sobre este comportamiento, obteniendo resultados más que interesantes

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
Qué dice la psicología de quienes inventan excusas para no asistir a lugares
Qué dice la psicología de quienes inventan excusas para no asistir a lugares

¿Tienes la costumbre de inventar pretextos para no acudir a compromisos o eventos sociales? Posiblemente consideres que estas personas no sienten la motivación suficiente para acudir a esas invitaciones, pero no necesariamente signifique ello. La psicología tiene una perspectiva interesante al respecto. Para conocer más detalles, te invito a seguir leyendo este artículo informativo.

Posiblemente te identifiques con esta situación; hay amistades que te invitan a pasar tiempo en un sitio determinado, pero prefieres evitar ese momento inventando una excusa que suele ser creíble.

En un primer momento, te consideraste aburrido o que no contarás con buenas habilidades sociales, pero hay estudios psicológicos que revelan exactamente el porqué de este patrón conductual.

Estas personas suelen inventar buenas excusas que no quedan dudas para ser refutadas
Estas personas suelen inventar buenas excusas que no quedan dudas para ser refutadas

Qué dice la psicología de las personas que inventan excusas para no asistir a ciertos lugares

Distintas investigaciones coinciden en un punto interesante: este comportamiento se inicia desde la infancia. Posiblemente la persona en su etapa de niñez fue adoctrinada en inventar una “mentira” para no recibir un regaño.

En términos simples, se trata de una mecanismo de defensa natural para evitar cualquier tipo de culpa o vergüenza; no solo ocurre durante una invitación social, también puede darse en contextos laborales, educativos, entre otras opciones.

Por su parte, la revista especializada en salud mental “Psychologs” considera que este hábito demuestra que la persona tiene dificultades para afrontar situaciones incómodas y se limita —en gran parte de su vida— a su zona de confort.

Otro factor de esta conducta puede ser que la persona experimenta agotamiento social "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."
Otro factor de esta conducta puede ser que la persona experimenta agotamiento social "Diario El Comercio. Todos los derechos reservados."

La combinación de ambos factores tiene consecuencias negativas en el plano mental, pues solo afecta la autoestima y confianza. Si la persona le cuesta aclarar que no tiene la intención de acudir a cierto lugar, entonces estará condicionado a las necesidades de los demás.

También existe otra perspectiva; la doctora Amelia Aldado, psicóloga clínica licenciada y fundadora de Together CBT en Nueva York, explica que inventar excusas para no acudir a una invitación puede significar que la persona esté experimentando agotamiento social.

Esto puede ocurrir ante distintas responsabilidades que tiene el hombre o la mujer en su día a día; al percibir que estas tareas le consumen gran parte de su tiempo, prefieren tomar descanso en sus ratos libres y desconectarse.

El Comercio (Perú)
PsicologíaAudienciaLN+
ln-mas
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Mauricio, de 37 años, dejó su trabajo en una automotriz y se mudó al monte: "Si uno tiene herramientas y la voluntad, el trabajo siempre sale"
    1

    Mauricio, de 37 años, dejó su trabajo en una automotriz y se mudó al monte: “Si uno tiene herramientas y la voluntad, el trabajo siempre sale”

  2. "Milei no puede descalificar al periodismo, mucho menos incitar a la violencia; eso es un delito acá y en todo el mundo"
    2

    Carlos Jornet, nuevo presidente de la SIP: “Si no apoyamos al periodismo, la próxima consecuencia será un acelerado deterioro democrático e institucional”

  3. Otro trastorno que el Súper Niño sacó a la luz y que las autoridades admiten es difícil de solucionar
    3

    Quejas en Mendoza: otro trastorno que el Súper Niño sacó a la luz y que las autoridades admiten es difícil de solucionar

  4. Las mejores frases para enviar por WhatsApp por el Día de la Suegra
    4

    Día de la Suegra: por qué se celebra hoy y las mejores frases para enviar por WhatsApp