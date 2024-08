Por qué American Airlines canceló los vuelos a la Argentina

Escuchar

Las filas de argentinos en el aeropuerto de Miami y Nueva York por vuelos cancelados de American Airlines generaron malestar y dudas en los pasajeros. Se estima que hay alrededor de 1000 varados en ambas ciudades, con vuelos que en algunos casos aún no fueron reprogramados.

Desde la empresa señalaron a LA NACION que la situación comenzó a complicarse desde que un vuelo que salió el viernes pasado desde Miami tuvo que regresar a la base por “desperfectos técnicos”. A su vez, subrayan que el avance de la tormenta tropical Debby dejó decenas de vuelos suspendidos.

Sin embargo, en la Argentina también hubo vuelos de American Airlines demorados durante el fin de semana que debían volar hacia Estados Unidos, cuando los de Aerolíneas Argentinas que viajaban a Nueva York y Miami salieron puntuales. Eso generó sospechas sobre un posible problema gremial vinculado a la empresa norteamericana, aunque desde la compañía no afirmaron ni negaron dichas versiones.

Hasta el momento, American Airlines registra desde el viernes tres vuelos cancelados hacia la Argentina: el vuelo 907, con destino al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, tenía previsto despegar de Florida el viernes a las 22.20 y arribar a las 8 del sábado; el vuelo 931, que dejaría Miami a las 20.05 del sábado y tocaría tierra a las 6.10, y el vuelo 953, que partiría desde el John F. Kennedy, en Nueva York, a las 22 del sábado y aterrizaría a las 9.50 del domingo.

Lo mismo ocurre con los vuelos que parten desde la terminal de Ezeiza a Miami o Nueva York. El servicio 900, 908 y 954 que debían salir a las 21, 21.30 y 22.30 respectivamente, fueron cancelados. Mientras tanto, otras empresas que vuelan desde y hacia los mismos destinos continúan operativas.

“Los vuelos de Aerolíneas Argentinas salen en horario desde Ezeiza, mientras que los de American, no. La realidad es que nosotros no sabemos los motivos, pero evidentemente si otras empresas vuelan el motivo de las demoras no debe ser el clima. Por que cuando es por el clima o vuelan todas, o ninguna”, indicaron fuentes vinculadas a Aeropuertos Argentina 2000.

Fuentes cercanas a American Airlines explicaron a LA NACION que, en el caso de Miami, las cancelación del vuelo 907 es una combinación de factores: “desperfectos técnicos” de los aviones y “malas condiciones climáticas”. Aseguraron que esto “complicó todo” y llevó a que otros vuelos se retrasaran. Resaltaron además que la aerolínea trata de encontrar una respuesta para que los pasajeros vuelvan a destino. Luego, en relación con Nueva York, están vinculadas a “factores climatológicos”.

“El 953, que es Nueva York-Buenos Aires, no salió por el mal tiempo. Por ende, tampoco sale el 954, que es Buenos Aires-Nueva York. Lo mismo ocurre con el 900 y el 908. El 900, que es Miami-Buenos Aires, fue cancelado por mal clima. El 908 no sale. Lo mismo pasa con el 931″, resumieron.

Por las demoras y cancelaciones la mayoría busca mantenerse al tanto de la situación de los vuelos. Para ello, es conveniente tener a mano varias herramientas, entre ellas, la aplicación de American Airlines que actualiza el estatus de los vuelos, la web de American Airlines, que también permite ver el estado de los servicios programados, y las aplicaciones FLIGHTY (disponible solo en iOS) y TRIPCASE también informan los cambios de los vuelos en tiempo real.