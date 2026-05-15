Por qué los puntajes de los exámenes en EE. UU. están en una “caída de una generación”

NUEVA YORK.- Algo preocupante está sucediendo en la educación de EE.UU.

En casi todas partes de los Estados Unidos, los estudiantes tienen un desempeño peor que el de sus pares hace 10 años, según nuevos datos de puntajes de exámenes a nivel de distrito publicados el miércoles por el Educational Opportunity Project de Stanford.

En comparación con una década atrás, los puntajes de lectura bajaron el año pasado en el 83% de los distritos escolares donde había datos disponibles. Los puntajes de matemáticas bajaron en el 70%. Las caídas afectaron tanto a distritos ricos como pobres y atravesaron brechas raciales y geográficas.

Incluye distritos escolares públicos tradicionales con datos disponibles para 2015 y 2025 (Fuente: Sean Reardon, Educational Opportunity Project de Stanford) NYT

Los nuevos datos proporcionan la primera comparación nacional de distritos escolares hasta 2025 y ofrecen una imagen detallada de cómo rindieron los distritos escolares individuales a lo largo del tiempo. Subrayan que muchos distritos experimentaron una caída a largo plazo en el rendimiento estudiantil, no solo un bache durante la pandemia.

De 2017 a 2019, los estudiantes perdieron tanto terreno en lectura como durante la pandemia, y los puntajes de lectura continuaron cayendo a un ritmo similar hasta 2024.

Inmediatamente después de la pandemia, existía la esperanza de que los estudiantes se recuperaran rápidamente. Los nuevos datos muestran que los puntajes subieron levemente en lectura el año pasado y repuntaron de manera más constante en matemáticas desde 2022. Pero no fue ni de cerca suficiente para compensar el terreno perdido, dijeron los investigadores.

La caída en los puntajes comenzó antes de la pandemia: entre 2017 y 2019 los estudiantes ya habían perdido terreno, sobre todo en lectura NYT

Las mayores pérdidas se dieron entre los estudiantes de menor rendimiento.

“No puedo ser más enfático: este es un problema enorme que no está recibiendo suficiente atención”, dijo Nat Malkus, investigador principal que estudia políticas educativas en el American Enterprise Institute.

Un informe sobre los nuevos datos describe una “recesión del aprendizaje” de una década de duración. Fue publicado el miércoles por el Education Scorecard, un proyecto conjunto de Sean Reardon, del grupo de Stanford; Thomas Kane, del Center for Education Policy Research de Harvard; y Douglas Staiger, de Dartmouth.

Los datos incluyen puntajes de exámenes de 3° a 8° para distritos en 40 estados y el Distrito de Columbia, hasta el final del año escolar pasado. Representan alrededor del 68% de los distritos escolares de EE.UU. a nivel nacional. 10 estados fueron excluidos, entre ellos Nueva York e Illinois, debido a altas tasas de exclusión voluntaria o datos no comparables.

Los expertos en educación dicen que no hay una sola razón para las caídas, pero el momento ofrece algunas pistas.

Los puntajes de los exámenes habían estado aumentando desde 1990 y se detuvieron abruptamente a mediados de la década de 2010. Eso coincidió con dos hechos: una flexibilización de la rendición de cuentas escolar federal bajo la ley No Child Left Behind, que fue reemplazada en 2015, y el auge de los teléfonos inteligentes, las redes sociales y las computadoras portátiles personalizadas en las escuelas.

La pandemia luego aceleró las caídas en el aprendizaje, especialmente entre los estudiantes más pobres. Algunos efectos de la pandemia persistieron. El ausentismo estudiantil, por ejemplo, sigue siendo más alto que antes de la pandemia.

Caídas a nivel nacional

En uno de cada tres distritos escolares en Estados Unidos, los estudiantes leen un nivel de grado completo por debajo de lo que leían en 2015.

Solo unos pocos estados, como Misisipi, evitaron el desplome.

Resultados de lectura a nivel estatal , 2015 a 2025 NYT

Los puntajes de matemáticas disminuyeron más drásticamente durante los cierres escolares por la pandemia, pero también comenzaron a repuntar más rápidamente. Los investigadores dicen que eso probablemente se deba a que las matemáticas se ven más afectadas por lo que sucede en la escuela, mientras que las habilidades de lectura pueden desarrollarse en el hogar.

Los puntajes de los exámenes en los distritos de bajos ingresos cayeron más, pero los distritos acomodados, el tipo de lugares a los que las familias se mudan por las escuelas, también perdieron terreno. Los cambios podrían no ser tan evidentes, porque muchos niños todavía están muy por encima del nivel de grado. Sin embargo, entre los distritos más ricos, más de la mitad tiene puntajes de exámenes más bajos en comparación con hace una década.

Los distritos más ricos y los más pobres corresponden al 10% superior e inferior según la proporción de estudiantes que reciben almuerzo gratuito o a precio reducido NYT

“Hay muchas personas en distritos acomodados que piensan que las cosas están bien, que han visto grandes pérdidas con el tiempo”, dijo Kane, autor principal del informe.

Los distritos con la menor mejora desde la pandemia, sin embargo, fueron los distritos de ingresos medios, según el análisis.

Los distritos pobres recibieron la mayor cantidad de ayuda por la pandemia del gobierno federal, lo que el informe concluyó que ayudó a su recuperación. En los distritos más ricos, las familias tienen más dinero para complementar lo académico fuera de la escuela.

El fin de la rendición de cuentas federal

Algunos expertos creen que el fin de No Child Left Behind, la polémica ley de rendición de cuentas escolar firmada por el presidente George W. Bush en 2002, explica algunas de las recientes caídas en los puntajes de los exámenes.

La ley estableció el objetivo de que todos los estudiantes fueran competentes en lectura y matemáticas, y las escuelas que no mostraran progreso podían enfrentar sanciones. Coincidió con un período de aumento de los puntajes de los exámenes, especialmente en matemáticas, aunque los puntajes de lectura mejoraron de manera más modesta. Los estudiantes de bajo rendimiento vieron las mayores ganancias.

La ley, sin embargo, fue profundamente impopular entre muchos educadores y padres. Los críticos dijeron que ponía un enfoque desmedido en los exámenes, presionando a las escuelas para que enseñaran para el examen y dedicaran menos tiempo a otras materias importantes, como las artes o los estudios sociales. En 2015, el Congreso la reemplazó y muchos estados redujeron los requisitos.

Como muchos que estudiaron la ley, Brian A. Jacob, profesor de política educativa en la Universidad de Michigan, mostró que aumentó los puntajes de los exámenes pero tenía elementos problemáticos.

“No fue una panacea, pero creo que realmente mejoró el rendimiento estudiantil”, dijo. “Hay evidencia de que la rendición de cuentas escolar cambia los comportamientos de los docentes y administradores y probablemente también de los padres y estudiantes”.

Más allá de los detalles de la política, su aprobación reflejó un impulso nacional y bipartidista para mejorar la educación, dijeron algunos expertos, que el país parece haber perdido en su ausencia.

Sin embargo, otros países también registraron caídas similares en los puntajes, lo que sugiere que pueden estar en juego factores adicionales.

Pantallas, pantallas por todas partes

Algo sucedió a nivel mundial aproximadamente al mismo tiempo: la proliferación de dispositivos, tanto en el hogar como en la escuela.

Casi la mitad de los adolescentes estadounidenses dicen ahora que están en línea “casi constantemente”, en comparación con poco menos de una cuarta parte que decía eso hace una década, según el Pew Research Center. Prácticamente todas las escuelas entregan a los alumnos computadoras portátiles o tabletas en clase, desde el jardín de infantes.

Pocos estudios rigurosos analizaron el papel de los dispositivos en los resultados académicos. Sin embargo, los educadores dicen que no hay dudas de que el uso de pantallas redujo el enfoque y la persistencia de los estudiantes, y que el tiempo en dispositivos desplazó al tiempo dedicado a leer o estudiar. Muchos adolescentes, casi uno de cada tres, dicen ahora que “nunca o casi nunca” leen por placer.

A su vez, las escuelas esperan menos de los estudiantes, asignando menos libros completos y simplificando el plan de estudios, dijo Carol Jago, directora asociada del California Reading and Literature Project en la Universidad de California, Los Ángeles.

“No hay otra manera, excepto el volumen, para convertirse en un lector realmente competente, fluido y ávido”, dijo.

Radnor Township, un distrito acomodado a las afueras de Filadelfia, es uno de los de mayor puntaje en Pensilvania. Los docentes todavía esperan que los estudiantes lean libros completos, incluidas novelas como Matar a un ruiseñor. La gran mayoría de los estudiantes son lectores competentes. Aun así, un número menor alcanzan un nivel avanzado en los exámenes estatales: menos del 40% el año pasado, frente al 51% en 2015.

Es más difícil mantener la atención de los estudiantes, incluso después de que el distrito prohibiera los teléfonos personales y los relojes inteligentes durante la jornada escolar, dijo Sharon Schaefer, asistente del superintendente. “Sabemos que las pantallas son muy estimulantes para nuestros estudiantes”.

Los investigadores dijeron que un aumento en los problemas de salud mental y las capacidades de aprendizaje también puede desempeñar un papel en la disminución del rendimiento, al igual que las expectativas cambiantes hacia la educación. La proporción de estadounidenses que dicen que la universidad es muy importante cayó a un mínimo histórico, 35%, según Gallup, casi la mitad de lo que era hace una década.

Aun así, algunos distritos están logrando avances poco frecuentes.

Qué podría ayudar

En 2015, Compton Unified, un distrito pobre al sur de Los Ángeles, tenía puntajes 2,5 niveles de grado por debajo del promedio nacional en matemáticas y lectura. Hoy, sus estudiantes se ubican aproximadamente en el promedio nacional, según los nuevos datos.

El superintendente Darin Brawley dijo que una de las razones fue el enfoque en lograr que los chicos asistan a la escuela todos los días. Es un tema recurrente en sus reuniones con pequeños grupos de directores. En Compton, solo el 5% de los estudiantes están crónicamente ausentes, frente a un estimado del 23% a nivel nacional.

Brawley atribuyó otras estrategias, entre ellas la implementación de evaluaciones cortas y semanales para medir el aprendizaje de los estudiantes y usar los resultados para identificar a quienes necesitan tutoría. La tutoría ocurre durante la jornada escolar y no después de la escuela, un enfoque que, según dijo, resulta clave para llegar a los estudiantes más necesitados.

Washington, D.C., otro distrito con mejoras en los puntajes de los exámenes, también invirtió en tutoría y fue uno de los primeros en adoptar la ciencia de la lectura, que enfatiza la enseñanza directa y secuencial de la fonética, el vocabulario y otras habilidades.

El nuevo informe encontró que las reformas basadas en la ciencia de la lectura eran necesarias, pero no suficientes, para mejorar los puntajes. Solo los estados que adoptaron esas reformas mostraron mejoras de 2022 a 2025, aunque no todos los que lo hicieron registraron avances.

Washington, D.C., también tomó medidas menos habituales en la búsqueda de “la receta correcta”, dijo Lewis D. Ferebee, el canciller. Los docentes considerados altamente efectivos, una calificación que incluye elevar los puntajes de los exámenes, son elegibles para bonos de hasta US$25.000. Los maestros reciben un incentivo mayor por trabajar en las escuelas con mayores necesidades.

Pero en muchos lugares, abordar la “caída académica de una generación” no parece ser una prioridad, dijo Malkus, del American Enterprise Institute.

“Creo que lo que nos va a perseguir, cuando el Congreso y algunos estados despierten frente a lo que está pasando”, dijo, “es que no fue la pandemia”.