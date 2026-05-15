Cuál es la esquina más antigua de Buenos Aires y dónde queda

En medio del movimiento constante de la Ciudad de Buenos Aires existe una esquina que guarda más de cuatro siglos de historia y que, aunque miles de personas la recorren todos los días, muy pocos conocen su verdadero valor histórico. Según distintos historiadores y especialistas en patrimonio urbano, la intersección de Defensa y Alsina es considerada la esquina más antigua de la ciudad.

Ubicada entre los barrios de San Telmo y Monserrat, forma parte del trazado original establecido durante la segunda fundación de Buenos Aires realizada por Juan de Garay en 1580. Aunque varias calles nacieron en esa misma época, Defensa logró conservar gran parte de su identidad colonial a lo largo de los siglos, motivo por el cual suele recibir el reconocimiento como una de las calles más antiguas y emblemáticas de la capital argentina.

Uno de los detalles más llamativos de esta intersección es que se trata de una de las pocas esquinas de Buenos Aires que todavía no tiene ochava. Según el portal de Cascos Históricos del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, las ochavas comenzaron a implementarse durante el siglo XIX para facilitar el tránsito y mejorar la visibilidad de carros y carruajes. Sin embargo, en este rincón histórico todavía se mantiene la estructura urbana original de la época colonial.

Defensa y Alsina es la esquina más antigua de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (Foto: Intagram @cascohistoricoba)

Allí se encuentra la histórica Casa Altos de Elorriaga, una construcción considerada única dentro de la arquitectura porteña. La propiedad fue mandada a construir por Juan Bautista Elorriaga, un comerciante vasco que vivió allí junto a su esposa Leocadia Segurola y sus numerosos hijos. La familia permaneció en la vivienda hasta 1871, año en el que la epidemia de fiebre amarilla golpeó fuertemente a Buenos Aires y afectó también a gran parte de sus integrantes.

El edificio, ubicado sobre la esquina noroeste de Alsina y Defensa, es considerado el único ejemplo de arquitectura doméstica del período virreinal que aún se conserva en la ciudad. Además, desde 1970 integra, junto a otros edificios históricos, el patrimonio arquitectónico protegido del casco histórico porteño.

Así se veía la esquina de Defensa y Alsina a principios del siglo XX (Foto: buenosaires.gob.ar)

Lo que vuelve tan particular a esta esquina no es solamente su antigüedad, sino también la sensación de viajar en el tiempo que todavía genera al recorrerla. En ese punto sobreviven elementos arquitectónicos y urbanos que remiten directamente a la Buenos Aires colonial, como adoquines originales, faroles de estilo clásico y calles angostas.

Cómo llegar a la esquina más antigua de la ciudad