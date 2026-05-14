La mujer acusada de tener sexo en un avión dio su versión: “Fue una pelea por un whisky”

La mujer que fue acusada de tener sexo en un avión brindó su versión de lo ocurrido en el viaje de Copa Airlines que aterrizó en el aeropuerto de Rosario, Santa Fe. Su abogado, Jorge Resegue, negó que ella haya tenido relaciones sexuales con otro pasajero y contó que todo se originó por una pelea de un hombre con una azafata mientras ella dormía. “Si hubo una manta, ruidos o sexo, Sandra no tuvo nada que ver”, afirmó.

La mujer de 60 años, identificada como Sandra O., fue detenida el pasado sábado tras ser descubierta semidesnuda en primera clase del vuelo procedente de Panamá junto con un hombre de 55, identificado como Marcelo C. Tras el hecho, fueron aprehendidos por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) por “exhibiciones obscenas”.

La denuncia estableció que la tripulación los sorprendió con las “prendas bajas” en la cabina ejecutiva durante el vuelo CM 836 y, ante ello, la Jefa de Cabina quiso iniciar una acción penal contra los pasajeros en los asientos 1F y 1E por exhibicionismo. Fue entonces que el supervisor de la aerolínea notificó al Ministerio Público de la Acusación (MPA) de Rosario para entregar a la pareja a la comisaría con jurisdicción de la zona.

Aviones de la aerolínea Copa permanecen detenidos en la pista del aeropuerto internacional de Tocumen en Ciudad de Panamá (AP Foto/Arnulfo Franco, Archivo)

El hecho generó un fuerte revuelo en el país y en redes sociales, donde la gente se mostró sorprendida ante el accionar de la pareja. Según Resegue, esto tuvo un fuerte impacto en la vida de Sandra. “Ella estaba agotada por un vuelo de tantas horas. Venía durmiendo. Y se desató una pelea entre un hombre y una azafata por una bebida. Otro pasajero de otra fila intervino y dijo que no eran formas de tratar a la tripulación”, señaló el abogado a TN. Detalló que el conflicto era por un vaso de whisky.

Según el letrado, la pasajera se levantó mientras la pelea se estaba desarrollando y ella no conocía al hombre que estaba a su lado. “Si hubo una manta, ruidos o sexo, Sandra no tuvo nada que ver. Todos están muy mal. Ella está muy angustiada. Toda su vida cotidiana se desmoronó”, expresó.

Resegue contó que la mujer dejó de ir a trabajar y que se sintió “humillada” por lo ocurrido, que causó que sufriera un fuerte hostigamiento en sus redes sociales.

Previamente, otra abogada de Sandra, Victoria Scoccia, afirmó que la mujer se volvió un blanco en las plataformas digitales, donde padeció “comentarios de humillación y hostigamiento”.

“Todo lo que se está diciendo es absolutamente falso. No ocurrió de la manera que se está viralizando”, dijo en diálogo con Cadena3. “Su celular está colapsado de mensajes agresivos. En las redes hay comentarios con humillación y hostigamiento. Es grave. Está con tratamiento psiquiátrico”.

Explicó que su vida “está destruida por la exposición” en una causa donde “no fue siquiera imputada”. Se trata de un delito que no prevé pena de prisión, por lo que no reviste urgencia y sus tiempos de tramitación son más extensos, ya que se priorizan causas de mayor gravedad, según explicaron fuentes oficiales a LA NACION.

“Está medicada. Podría haber responsabilidad de la aerolínea o de la PSA. Mostraron el rostro y datos personales; hay publicaciones sobre su hija y su familia. Se pueden ocasionar daños irreparables. Estamos considerando una demanda, acciones en el ámbito civil, independientemente de lo penal. La foto a cara descubierta tanto de la mujer como del hombre se viralizó de tal modo que hoy circula incluso en medios de Estados Unidos. Todo lo que se reproduce es falso y de una irresponsabilidad que está tomando dimensiones graves”, reclamó.