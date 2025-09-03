LA NACION

Por qué se recomienda comer mango regularmente: una fruta de perfil nutricional elevado

Se trata de una fuente concentrada de vitaminas, antioxidantes y fibra

  • icono tiempo de lectura2 minutos de lectura'
El País (Uruguay)
El mango es una fuente de vitaminas, antioxidantes y fibra
El mango es una fuente de vitaminas, antioxidantes y fibraValentyn Volkov

El mango ofrece múltiples beneficios para el sistema inmunológico, la digestión, la piel, la vista y la prevención de enfermedades crónicas. Su consumo regular, dentro de una dieta variada y equilibrada, es muy recomendable para promover la salud general.

Rico en vitaminas, minerales, antioxidantes y fibra, esta “superfruta” aporta grandes beneficios a la salud y puede incluirse fácilmente en una dieta equilibrada.

Se trata de una fruta con muchas propiedades beneficiosas para el organismo
Se trata de una fruta con muchas propiedades beneficiosas para el organismo

Principales beneficios del mango

  • Fuente de vitamina C. El mango aporta una gran cantidad de vitamina C, esencial para fortalecer el sistema inmunológico, favorecer la cicatrización y mejorar la absorción del hierro.
  • Alto contenido de antioxidantes. Gracias a compuestos como la quercetina, astragalina y mangiferina, el mango ayuda a combatir el estrés oxidativo, protegiendo las células del daño de los radicales libres y contribuyendo a la prevención de enfermedades crónicas.
  • Salud digestiva. La fibra del mango favorece el tránsito intestinal y puede prevenir el estreñimiento. Además, contiene enzimas naturales como la amilasa, que facilitan la digestión de los carbohidratos.
  • Vitamina A y salud ocular. El mango es rico en beta-caroteno, un precursor de la vitamina A que contribuye a mantener una buena visión, una piel saludable y a reducir el riesgo de enfermedades oculares relacionadas con la edad.
  • Hidratación y control de peso. Con un alto contenido de agua y pocas calorías, el mango es una fruta ideal para mantener la hidratación y controlar el peso dentro de una alimentación balanceada.

Valor nutricional del mango (por 100 g)

  • Calorías: 60 kcal
  • Agua: 83 %
  • Carbohidratos: 15 g
  • Fibra: 1,6 g
  • Vitamina C: 36 mg
  • Vitamina A (beta-caroteno): 54 µg
  • Potasio: 168 mg

El mango es una fruta versátil que se puede consumir de muchas formas:

  • Fresco, en rodajas o ensaladas de frutas.
  • En batidos y smoothies para un desayuno energético.
  • Como base de salsas y chutneys para acompañar carnes o pescados.
  • En postres ligeros como gelatinas o yogures naturales.
El País (Uruguay)
Conforme a
The Trust Project
Más leídas de Sociedad
  1. Quién es Juan Cruz Zanaboni, el buzo argentino que sufrió un accidente en Bahamas
    1

    Quién es Juan Cruz Zanaboni, el buzo argentino que sufrió un accidente en Bahamas

  2. Adjudicaron el 81% de las vacantes tras el polémico examen: las especialidades más y menos elegidas
    2

    Adjudicaron el 81% de las vacantes de residencias tras el polémico examen: las especialidades más y menos elegidas

  3. Dramática alerta de la OMS por el crecimiento acelerado de los problemas de salud mental
    3

    Dramática alerta de la OMS por el crecimiento acelerado de los problemas de salud mental

  4. Hipertensión y ACV: estos son los estudios “cruciales” para prevenirlos, según una especialista
    4

    Hipertensión y ACV: estos son los estudios “cruciales” para prevenirlos

Cargando banners ...