Por segunda vez: renuncia el director del Servicio Meteorológico Nacional

Menos de seis meses de reasumir su cargo, Antonio José Mauad, director del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), presentó su renuncia el viernes pasado. Así lo confirmaron a LA NACION fuentes del Ministerio de Defensa, a cargo de Carlos Presti, del que depende el organismo.

En línea con el plan “motosierra” del Gobierno, Mauad había llegado como la persona elegida para “modernizar” y “hacer más eficiente” la institución, tras un período en el que el organismo estuvo acéfalo durante aproximadamente un mes en julio del año pasado.

De acuerdo con el comunicado oficial, el veterano de la Guerra de Malvinas y jubilado de la Fuerza Aérea dejó el cargo, al que llegó el 2 de febrero, por “razones personales”. Desde Defensa explicaron a LA NACION que su salida se formalizará a partir del miércoles.

“Cumplió su misión y, cuando asumió, había planteado un plazo de seis meses. El miércoles vamos a anunciar quién será su reemplazante, de cara a una nueva etapa del plan de modernización del Servicio Meteorológico Nacional”, aseguraron. “Ese mismo día se comunicará el nombre del nuevo director, con un perfil distinto, para avanzar en la próxima etapa del servicio más moderno”, agregaron.

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