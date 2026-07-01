Por segundo año consecutivo, un periodista de La Nación ganó el Premio Rotary Jóvenes por la Excelencia

El Rotary Club de Buenos Aires entregó el martes último los reconocimientos al Premio Jóvenes por la Excelencia 2026, una distinción que busca destacar a jóvenes profesionales por su trayectoria, compromiso e impacto en distintos ámbitos de la sociedad.

Entre los premiados de esta edición estuvo el periodista de LA NACION Alejandro Horvat, distinguido en la categoría Periodismo por liderar la cobertura de ciencia y salud, una agenda central en el debate público.

Se trata del segundo año consecutivo en que un integrante de este medio obtiene la distinción: en 2025 el premio había sido otorgado al periodista Matías Boela.

Con la distinción a Alejandro Horvat en Periodismo, La Nación obtuvo por segundo año consecutivo el Premio Rotary Jóvenes por la Excelencia en esa categoría

La apertura de la jornada estuvo a cargo del analista Eduardo D’Alessio, presidente de la Comisión de Imagen Pública del Rotary Club de Buenos Aires, miembro de su Junta Directiva y responsable del Premio Rotary Jóvenes por la Excelencia 2026.

Durante su discurso destacó la importancia de reconocer el talento joven y transmitió un mensaje de optimismo sobre el futuro del país. “Después de ver y conocer en profundidad el trabajo de todos los premiados, podemos quedarnos tranquilos porque hay futuro en la Argentina”, sostuvo.

Además, remarcó que el talento, la vocación y el compromiso de los distinguidos representan una muestra del enorme potencial que existe en las nuevas generaciones.

Los premios

Los premios abarcan distintas disciplinas y tienen como objetivo visibilizar a jóvenes que, desde la ciencia, la educación, el periodismo, el derecho, el arte, el emprendedurismo y la acción social, contribuyen al desarrollo del país mediante proyectos innovadores y de impacto comunitario.

Víctor Volman, especialista en políticas educativas y director de Argentinos por la Educación Gentileza: Rotary Club

Además del reconocimiento institucional, los ganadores acceden a oportunidades de formación, capacitación y desarrollo profesional, como una beca del 80% para estudios en UCEMA o UCES.

Los talentos reconocidos

El premio en Ciencia y Tecnología fue para la ingeniera Yamila Arias; en Derecho, para Mariano Marcucci; en Educación, para Víctor Volman; en Ciencias Biológicas fue distinguido Iván Lylyk, con un accésit para Julieta Rosales; en Arte, el reconocimiento fue para Tomás Alegre, con un accésit para Gaspar Carvajal.

En Emprendedores, en tanto, fue premiada Elisa Bertini; mientras que en Acción Social la ganadora fue Leticia Viva y Tomás Seré recibió un accésit.

La ceremonia se desarrolló como parte de las Jornadas de la Innovación y la Excelencia, un encuentro realizado en el auditorio de la UCES que reunió a referentes del ámbito científico, tecnológico, empresarial y social para debatir sobre innovación, desarrollo y compromiso comunitario.

Yamila Arias, ingeniera en Alimentos y becaria doctoral del Conicet, fue distinguida por sus investigaciones sobre los bosques andino-patagónicos Gentileza: Rotary Club

A lo largo de la jornada se llevaron a cabo tres paneles temáticos. El primero, dedicado a la innovación en Vaca Muerta, fue moderado por Gabriel Rodríguez Garrido y contó con la participación de Diego Padilla (ANTU), Amelia Balsamo (Ualá) y Lucas Agustí Pons (Tecpetrol), quienes compartieron experiencias vinculadas al desarrollo energético y tecnológico.

El segundo panel, “Revolución IA”, moderado por Fabrizio Guglianone, reunió a Lucas Bazán (Proyecto Agro), Ana Goodrich (Kuvia.AI) y Ezequiel Naftali (Elytron Biotech), quienes analizaron cómo la inteligencia artificial está transformando la investigación, la productividad y el ecosistema emprendedor.

El cierre estuvo a cargo de la doctora en Biología Molecular e investigadora del Conicet Gisela Novack, quien moderó el panel “Innovación con propósito y el poder de la solidaridad”.

Junto a Rodrigo Morales, de Ingeniería Sin Fronteras Argentina, y Jerónimo Chemes, de La Chata Solidaria, Novack reflexionó sobre la importancia de impulsar proyectos innovadores con impacto social y de fortalecer una mirada colaborativa para afrontar los desafíos del futuro.

Con esta iniciativa, el Rotary Club de Buenos Aires reafirma su compromiso con la promoción del talento joven, la educación y el desarrollo de líderes comprometidos con la construcción de una sociedad más innovadora, inclusiva y solidaria.