El Gobierno convocó a la Iglesia para coordinar la visita de León XIV; vuelven a circular los Chachos en La Rioja

El Gobierno convocó a la Iglesia a una reunión para coordinar la visita de León XIV . El encuentro será hoy en la Casa Rosada, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Va a participar el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, además de funcionarios nacionales y del Gobierno porteño. El Papa visitará Córdoba, Luján y Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre.

El encuentro será hoy en la Casa Rosada, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Va a participar el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, además de funcionarios nacionales y del Gobierno porteño. El Papa visitará Córdoba, Luján y Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre. La Rioja emitió cerca de 4000 millones de “Chachos” . El gobernador Ricardo Quintela volvió a poner en circulación la moneda provincial conocida como “Chacho”, que puede usarse en comercios adheridos para el pago de impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales. Alcanzan a 80.000 beneficiarios que recibirán una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos por persona. La Rioja es la única jurisdicción que está en default.

El gobernador Ricardo Quintela volvió a poner en circulación la moneda provincial conocida como “Chacho”, que puede usarse en comercios adheridos para el pago de impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales. Alcanzan a 80.000 beneficiarios que recibirán una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos por persona. La Rioja es la única jurisdicción que está en default. Reabre el Paso Cristo Redentor en Mendoza después de más de un mes cerrado . El corredor internacional vuelve a operar con restricciones y prioridad para los camiones, mientras que los autos y micros deberán esperar para cruzar la cordillera. El cruce estuvo bloqueado 34 días por las nevadas y el hielo en la Ruta Nacional 7 y provocó daños económicos importantes. Se espera que cerca de 3 mil camiones crucen en los próximos días.

El corredor internacional vuelve a operar con restricciones y prioridad para los camiones, mientras que los autos y micros deberán esperar para cruzar la cordillera. El cruce estuvo bloqueado 34 días por las nevadas y el hielo en la Ruta Nacional 7 y provocó daños económicos importantes. Se espera que cerca de 3 mil camiones crucen en los próximos días. Comienza un juicio que podría llevar a Meta a la bancarrota . Se trata de una demanda que iniciaron 29 estados norteamericanos: acusan a Meta de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar a sabiendas y deliberadamente funciones que enganchan a los niños a sus plataformas. También de que recopila datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal.

Se trata de una demanda que iniciaron 29 estados norteamericanos: acusan a Meta de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar a sabiendas y deliberadamente funciones que enganchan a los niños a sus plataformas. También de que recopila datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal. Boca ya está en Paraguay para el partido de esta noche. Los xeneizes visitan a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana, después del 3 a 1 que lograron en la ida. Desde las 19, el equipo dirigido por Arruabarrena buscará la clasificación a cuartos de final del torneo sin Leandro Paredes, ausente por lesión.

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