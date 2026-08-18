1
El Gobierno convocó a la Iglesia para coordinar la visita de León XIV; vuelven a circular los Chachos en La Rioja
Además, reabre el paso del Cristo Redentor en Mendoza; comienza un juicio que podría llevar a Meta a la bancarrota; Boca juega con Recoleta hoy. Estas son las noticias de la mañana del martes 18 de agosto de 2026
- 3 minutos de lectura'
LA NACION
- El Gobierno convocó a la Iglesia a una reunión para coordinar la visita de León XIV. El encuentro será hoy en la Casa Rosada, encabezado por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Va a participar el arzobispo de Buenos Aires, monseñor Jorge García Cuerva, además de funcionarios nacionales y del Gobierno porteño. El Papa visitará Córdoba, Luján y Buenos Aires entre el 8 y el 11 de noviembre.
- La Rioja emitió cerca de 4000 millones de “Chachos”. El gobernador Ricardo Quintela volvió a poner en circulación la moneda provincial conocida como “Chacho”, que puede usarse en comercios adheridos para el pago de impuestos provinciales, tasas municipales y servicios de empresas estatales. Alcanzan a 80.000 beneficiarios que recibirán una ayuda extraordinaria de 50.000 Chachos por persona. La Rioja es la única jurisdicción que está en default.
- Reabre el Paso Cristo Redentor en Mendoza después de más de un mes cerrado. El corredor internacional vuelve a operar con restricciones y prioridad para los camiones, mientras que los autos y micros deberán esperar para cruzar la cordillera. El cruce estuvo bloqueado 34 días por las nevadas y el hielo en la Ruta Nacional 7 y provocó daños económicos importantes. Se espera que cerca de 3 mil camiones crucen en los próximos días.
- Comienza un juicio que podría llevar a Meta a la bancarrota. Se trata de una demanda que iniciaron 29 estados norteamericanos: acusan a Meta de contribuir a la crisis de salud mental juvenil al diseñar a sabiendas y deliberadamente funciones que enganchan a los niños a sus plataformas. También de que recopila datos de menores de 13 años sin el consentimiento de sus padres, en violación de la ley federal.
- Boca ya está en Paraguay para el partido de esta noche. Los xeneizes visitan a Recoleta por la vuelta de los octavos de final de la Sudamericana, después del 3 a 1 que lograron en la ida. Desde las 19, el equipo dirigido por Arruabarrena buscará la clasificación a cuartos de final del torneo sin Leandro Paredes, ausente por lesión.
Qué es “Lo que hay que saber” y dónde lo podés escuchar
Lo que hay que saber es un resumen de noticias que hace Brenda Brecher, y que se publica de lunes a viernes en dos ediciones, por la mañana y por la tarde; también tiene una edición de fin de semana. Lo encontrás en LA NACION y en Spotify, iTunes o YouTube, entre otras plataformas de audio. También está integrado en el Asistente de Google y en el de Amazon, Alexa, y es parte de la oferta de podcasts de LA NACION.
LA NACION
Más leídas de Sociedad
- 2
Cómo están hoy las siamesas rosarinas que fueron separadas en el Hospital Garrahan en 2025
- 3
De 1902: Sailor’s Home, el asilo en honor a una reina que visitó un príncipe británico y sigue en pie en el Bajo porteño
- 4
Daniel López Rosetti: “El hacerse mala sangre puede mitigarse si uno adopta una visión estoica frente a las frustraciones diarias”