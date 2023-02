Precios Justos. Por qué los colegios privados y los gremios rechazan el esquema fijo de aumento de cuotas mensuales

escuchar

Tras los anuncios que realizó el ministro de Economía, Sergio Massa, los colegios privados confirmaron que, por el momento, no adherirán a la propuesta de incluirlos en el programa de Precios Justos. Además, varios sindicatos de la educación expresaron su rechazo al proyecto que reglamentaría un aumento del 3,5% mensual en las cuotas a partir de abril próximo. Las instituciones privadas con subvención estatal ya participan de esta medida.

Mientras que el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (Suteba) cree que “es muy bueno que las cuotas de los colegios no se disparen” y que la decisión ayudaría a la economía de las familias, en el sector de los privados no están tan convencidos de que esto sea así. “Nos hubiese gustado que nos convoquen para discutir este tema”, confesó Martín Zurita, ejecutivo de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada de la Provincia de Buenos Aires (Aiepba) y de la Junta Nacional de Enseñanza Privada. Además, agregó que estos anuncios podrían implicar “una redistribución arancelaria, una afectación concreta a las finanzas de las escuelas y a la calidad educativa o bien una redistribución con posibles aumentos atados a las paritarias docentes”.

Sin embargo, para Amanda Martin, secretaria adjunta de la Asociación de Enseñanza Media y Superior (Ademys), el control de las cuotas no influirá en los sueldos docentes, así como tampoco en los recursos destinados a la educación. “Pero hay que pensar que este anuncio viene a colación del intento de imponer un techo del 60% anual en cuotas a las paritarias que comienzan la semana que viene. Lo vamos a rechazar. Yo interpreto que esto se relaciona con esa estrategia más que con el control de precios en un contexto en donde todo aumentó y la inflación se sigue disparando”, enfatizó Martin. También hizo hincapié en que, según su postura, el hecho de que los colegios adhieran a los Precios Justos no debería influir en posibles discusiones respecto del salario docente.

Debido a la incertidumbre respecto del programa de Precios Justos, los colegios privados no adherirán a la medida Archivo

Muchos colegios privados sin subvención —que prefirieron no dar sus nombres— aseguraron a LA NACION que, por el momento, no adherirán a la “invitación”, ya que aún no se conoce en profundidad cómo funcionará la medida que propuso hoy el Gobierno.

“Hoy solo tenemos declaraciones basadas en recomendaciones del gobierno nacional a las provincias. Cada jurisdicción deberá evaluar la forma en que podría aplicar estas pautas, conforme al esquema de incremento del salario docente”, sostuvo Zurita.

Por su parte, Ana Paredes, docente y orientadora social, referente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST) y de Alternativa Docente en La Multicolor, en La Matanza, opinó que la regulación proveniente de Economía significa un incentivo indirecto a la educación privada que terminará representando un mayor subsidio para este sector. “Si Massa tiene una preocupación real por la educación, debería destinar presupuesto a la escuela pública y no recortarlo, como hizo su gobierno”, agregó Paredes.

“Anuncio poco claro”

Lo cierto es que, para muchos sindicatos y sus representantes, el anuncio de Massa genera más dudas que certidumbres. “El anuncio es poco claro -sostuvo Facundo Lancioni, secretario general del Sindicato de Educadores Argentinos (Seduca)-. La intromisión del kirchnerismo en el sector privado es total. Es raro cómo contemplan sus políticas públicas limitando a los privados: quieren que un Estado que no saben administrar regule todo. Es polémico”.

Además, Lancioni opinó que la disposición proveniente del Gobierno está pensada para llevar un “falso alivio a la clase media”, pero que, en el fondo, es realmente absurda: “¿Cómo van a limitar la educación de gestión privada? Si el Estado debe velar por potenciar la educación pública y de calidad. No hay que olvidar que en 2022 Massa ajustó en 70 millones de pesos el presupuesto de 2023 para educación”, recalcó, al igual que Paredes.

Al igual que Zurita, una de las mayores preocupaciones de Lancioni es el efecto que podría generar la adhesión al programa en los aumentos salariales docentes. “Esto sería un impacto terrible a la educación, porque producirá una brecha aún mayor. Hay que clarificar conceptos: si la educación forma parte de su plan de gobierno y desarrollo económico, deben invertir más en ella, mejorar las condiciones de los docentes y los salarios. Todo lo contrario a recortar programas y fondos, como vienen haciendo”, argumentó el secretario general.