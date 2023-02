Massa relanzó Precios Justos, que también incluirá las cuotas de colegios privados

escuchar

El ministro de Economía, Sergio Massa, encabezó este mediodía el relanzamiento de Precios Justos, el acuerdo con supermercados y empresas de consumo masivo que comenzó a regir en noviembre pasado y que continuará hasta el 30 de junio con cambios. Durante el acto, que se llevó a cabo en el CCK, hablaron Héctor Daer, secretario general de la CGT; Daniel Funes de Rioja, presidente de la UIA y Copal; Andrés Watson y Federico Achával, intendentes de Florencio Varela y Pilar, respectivamente, y Matías Tombolini, secretario de Comercio.

El acuerdo incluirá 49.832 productos de 482 empresas de 15 rubros (consumo masivo, calzado, celulares, venta directa, hogar y construcción, indumentaria, útiles, insumos difundidos, pequeños electrodomésticos, chacinados, textiles bicicletas, medicamentos, combustibles y motos) que podrán tener incrementos de hasta un 3,2% mensual.

Además, y como novedad, habrá un acuerdo con colegios privados para establecer un sendero de aumentos de las cuotas, que sería del 3,35% mensual desde abril, ya que en marzo se respetará el incremento de más de 16% previamente definido. Según pudo saber LA NACION las instituciones que reciben subsidios ya forman parte del programa y se “invita” a participar al resto también. Se firmaría la semana próxima.

Massa adelantó que trabajarán también en un programa en conjunto con el Mercado Central para frutas y verduras. También dijo que abordarán los aumentos en la carne, cuyos precios crecieron por debajo de la inflación el año pasado.

Sergio Massa durante la ampliación de Precios Justos Captura de video

En cuanto a los 2000 productos de consumo masivo congelados, las canastas se renovarán con algunos productos que ingresarán en lugar de otros, mientras que los que quedan tendrán aumentos. Los 2000 artículos no van a ser los mismos durante cinco meses, sino que rotarán cada 60 o 90 días. En cuanto a los que salen ahora del congelamiento fuentes oficiales dijeron que podrían tener incrementos del 9%.

“En la primera etapa aprendimos a compartir y corregir errores. Esta segunda etapa tiene más premios y más castigos. Algunas empresas limitaban el abastecimiento del producto en góndola y decían que no tenían abastecimiento en la cadena de valor”, dijo Massa, que mencionó que para quienes les “molestan los chalecos” de quienes van a verificar presencialmente a los comercios, se pondrá el foco en la herramienta digital de control.

“Alguna vez planteamos que no podíamos permitir que hayan empresas internacionales que subfacturen o sobrefacturen, tampoco podemos permitir que el acceso a beneficios públicos no redunde en beneficios al consumidor, evitando picardías”, agregó. Además, apuntó a las empresas que volcaron el stock a los canales informales. “Creció 6% la participación en hiper y supermercados porque la gente compraba donde encontraba precio, elegía frente a los comercios en donde venden en negro o no participan del programa, y terminan perjudicando a la gente”, dijo.

Tombolini centró su presentación en la nueva tecnología de control. Además de la aplicación mediante la cual los consumidores pueden denunciar incumplimientos, el secretario de Comercio contará con un software desarrollado por Arsat y Amazon que procesará datos que informan los supermercados al Sistema Electrónico de Publicidad de Precios Argentinos (SEPA) y los que las empresas publican en sus plataformas de e-commerce. Según la información difundida, se procesarán 15 millones de datos diarios por rubros, categorías y subcategorías y se elaborará un ranking con geolocalización.

Daniel Funes de Rioja, por su parte, dijo que buscan trabajar en conjunto con el Gobierno con una aspiración de estabilidad macroeconómica, pero planteó que “hay muchos problemas de burocracia, superposición en la presión impositiva”. “Lo lamento, hay muchos intendentes pero hay tasas municipales para regalar, la logística es cara, la infraestructura hay que mejorarla”, mencionó como problemas en su discurso.

“Lo que nos encuentra acá es que hay vocación de solución. Hace mas de 10 años estamos con Precios Cuidados y acompañamos en contribuir a la previsibilidad de este último programa. Pero este esfuerzo es de todos”, agregó.

Entre los ejecutivos y empresarios presentes estuvieron Julio Freyre (CCU), Pablo Lemo (Adidas), Lorena Zicker (Amazon), Juan Vasco Martínez (ASU), Guillermo Calcagno (Coto) y Takashi Fuisaki (Honda).

LA NACION