Un perro callejero y un cartel lo inspiraron y creó una app para encontrar mascotas perdidas que es furor

Un hermoso y revolucionario proyecto tiene como protagonista a un estudiante de La Plata. Se trata de Federico Borstelmann, quien con mucho esfuerzo y entusiasmo diseñó una aplicación para encontrar a perros perdidos. En diálogo con LA NACIÓN, compartió los detalles de la iniciativa que tiene como principal característica el amor por los animales. “Quiero crear una comunidad responsable y solidaria”, expresó.

Federico tiene 24 años y desde muy chico demostró tener empatía por las problemáticas sociales. Sin embargo, fue en 2019 cuando su cabeza hizo un clic y se percató de que tenía que hacer algo para ayudar específicamente a los animales cuando, por causas diversas, se pierden y se alejan de sus respectivos dueños.

Federico Borstelmann, el creador de la aplicación Gentileza

“En la madrugada, mientras manejaba, vi un perro en situación de calle. Cien metros más adelante, había un cartel de un perro perdido. Si bien no era el mismo, me di cuenta de que no existía una herramienta móvil que se dedicara al reporte de mascotas en situación de calle, ni al encuentro de mascotas perdidas, todo en tiempo real”, relató a este medio el joven que cursa Diseño en Comunicación Visual en la Universidad Nacional de La Plata.

Luego de aquella primera inquietud, puso manos a la obra para cumplir con el objetivo de crear un dispositivo que les permita a los dueños de las mascotas encontrarlas rápidamente cuando se pierden. Y, tanto trabajo dio sus frutos. El 4 de noviembre lanzó “My Pets”, una aplicación muy útil disponible en Play Store.

“Fueron 3 años de mucho trabajo, demorados por la pandemia, como todos. Cuando se lanzó fue muy especial porque todo fue fluyendo y encontramos una recepción increíble por parte de las personas que la descargaron”, sostuvo.

Cómo funciona My Pets, la aplicación para encontrar a tu mascota perdida

La app creada por Borstelmann consta de un mapa de geolocalización que funciona en tiempo real. Es decir, si alguien visualiza por ejemplo un perro en la calle, puede reportarlo tomándole una fotografía, y luego describir la raza, su tamaño y color de pelaje.

My Pets está disponible en Play Store Gentileza

“Ese reporte le llega a toda la comunidad de My Pets en ese mismo instante”, precisó el joven. A su vez, la aplicación cuenta con otras funcionalidades para que el proceso de búsqueda sea más fácil:

Podés crear un perfil de tu mascota (esto lo visualiza solo el usuario, y en caso de perderla se hace más fácil el reporte porque ya tenés los datos cargados).

de tu mascota (esto lo visualiza solo el usuario, y en caso de perderla se hace más fácil el reporte porque ya tenés los datos cargados). Historial de perdidos basado en un calendario donde podés navegar en la fecha que perdiste a tu mascota y te indican todas aquellas que se perdieron ese día.

de perdidos basado en un calendario donde podés navegar en la fecha que perdiste a tu mascota y te indican todas aquellas que se perdieron ese día. Tanto las búsquedas como los reportes cuentan con filtros que facilitan la interacción.

que facilitan la interacción. Tenés la posibilidad de interactuar con veterinarias, pet shops y refugios.

Respecto de la repercusión de su idea, explicó que ya tuvo un buen alcance: “A un mes de lanzarla tenemos casi 1500 usuarios registrados en todo el país, aunque por ahora está mayormente concentrado en Capital Federal y la provincia de Buenos Aires”.

Si bien reconoció que se siente feliz por todo lo que logró hasta ahora, aseguró que aún le falta concretar su gran sueño. “Quiero crear una comunidad responsable y solidaria a fin de lograr que haya la menor cantidad de perros y gatos en la calle”, manifestó.

Federico Borstelmann tiene el objetivo de ayudar a los animales y lo hizo gracias a la innovación de la aplicación My Pets Gentileza

Por último, y en cuanto al cuidado de las mascotas en la actualidad, reflexionó. “Hubo un avance muy importante en el último tiempo, pero todavía falta recorrer mucho. Cada día aprendemos algo nuevo, ya sea acerca de su salud, de sus comportamientos o alimentación, y esto me pone muy contento. Hay que entender que son seres que merecen ser tratados con respeto y sobre todo cariño y amor”.

Con su idea ya puesta en funcionamiento, Federico aportó -desde su lugar como estudiante- un dispositivo totalmente necesario para ayudar no solo a las mascotas, sino también a las familias que las pierden. Pero, también, colabora para que cientos de animales que se encuentran en la calle sean rescatados y, con la ayuda de otros organismos, consigan un hogar.