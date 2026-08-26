Premios GDA: un proyecto de periodismo político de LA NACION se impuso como el mejor de América

El Grupo de Diarios América (GDA) anunció los ganadores de la 15° edición de los Premios de Periodismo GDA 2026. El consorcio internacional, que reúne a algunas de las principales redacciones de América Latina, reconoció los trabajos publicados durante 2025 y LA NACION volvió a destacarse entre los medios participantes: ganó en la categoría Periodismo de Política y recibió, además, dos menciones honoríficas.

Los miembros del jurado resaltaron la “gran calidad periodística para contar de manera responsable e innovadora problemáticas complejas e incluso aterradoras”, a través de producciones con un enfoque original con el uso de recursos multimedia.

En esta edición, el certamen incluyó las categorías Reportaje Noticioso o de Investigación, Propuesta Editorial Innovadora, Periodismo de Política, Periodismo de Estilos de Vida y Narrativas Audiovisuales. La ceremonia de entrega de premios será el 15 de octubre en Bogotá, en el marco de la reunión semestral del GDA.

El proyecto ganador

LA NACION ganó en la categoría Periodismo de Política con la producción interactiva “Los altibajos de Milei. El año en que el Presidente puso en juego su gestión”, un proyecto elaborado por un equipo multidisciplinario, publicado entre mayo y noviembre de 2025.

La propuesta tomó como punto de partida el recorrido político de Javier Milei durante el año electoral. En lugar de contar el proceso a través de una única nota, el proyecto contempló diversas producciones que permitieron seguir las distintas etapas de la gestión y analizar, mediante datos e innovación, cómo fue cambiando el escenario político.

La producción logró capturar el sube y baja en el que ingresó la administración libertaria, del triunfalismo y la escalada de la confrontación verbal después de la victoria de Milei en las elecciones porteñas a un escenario más complejo, marcado por distintos indicadores que mostraron las dificultades que atravesaba el oficialismo.

Uno de los principales diferenciales del proyecto estuvo en la utilización de herramientas de periodismo de datos y de inteligencia artificial para analizar el comportamiento político y discursivo del Presidente.

El equipo tomó la delantera entre los medios argentinos en el uso de técnicas como Machine Learning y procesamiento de lenguaje natural (NLP), aplicadas al análisis de los discursos y entrevistas que Milei había brindado desde el comienzo de su gestión.

El procesamiento de ese material permitió detectar patrones en la manera en que el Presidente se expresaba, identificar cambios en el tono de sus intervenciones y analizar las estrategias discursivas utilizadas para acercarse a sus votantes. La experiencia también incorporó distintas formas de interacción para que el lector pudiera explorar los datos según su interés.

Menciones honoríficas para LN Play y para la serie Nueva longevidad, ¿estamos listos?

Menciones honoríficas

Además del premio ganador, otro dos proyectos de LA NACION fueron distinguidos por el jurado de GDA con menciones honoríficas.

Una de ellas fue para “LN PLAY”, en la categoría Propuesta Editorial Innovadora. El proyecto, desarrollado por Matías Boela, María Sol Coliva y Francisco Ferrari, presentado en marzo de 2025, se propone apunta al “video periodístico en un medio histórico”.

En un contexto donde las audiencias consumen cada vez más contenidos en video, especialmente desde dispositivos móviles y en formatos verticales y multiplataforma, esta propuesta busca replantear la manera en que un medio tradicional produce, organiza y distribuye sus contenidos audiovisuales.

LN PLAY fue concebido como un producto editorial integral, antes que como una suma de piezas de video independientes. La mención honorífica reconoce, de esta manera, no una producción puntual sino una transformación en la forma de pensar el video dentro de un medio de comunicación de larga trayectoria.

La segunda mención honorífica correspondió al proyecto “Nueva longevidad, ¿estamos listos?”, una serie de LA NACION reconocida en la categoría Periodismo de Estilos de Vida, que fue lanzada en diciembre de 2025, con enorme repercusión en la opinión pública.

El proyecto puso el acento en una realidad invisibilizada, pero extremadamente actual, como es la nueva longevidad. Ante el exponencial crecimiento de la expectativa de vida, fueron abordadas las diversas aristas que supone la problemática con una pregunta rectora: ¿Están las sociedades y las familias preparadas para contener a una población que aumenta a una velocidad inédita?

El impacto en la dinámica familiar, la sobrecarga de los hijos, la falta de capacitación de cuidadores y las dificultades que transitan los mayores en este contexto fueron algunas de las temáticas investigadas con el aporte de expertos y novedosos estudios que empiezan a dimensionar el fenómeno.

La serie contó con un cuestionario interactivo a modo de guía para orientar a las audiencias interesadas en esta problemática con las respuestas de prestigiosos profesionales.

Los otros ganadores

El medio O Globo de Brasil recibió tres premios: en la categoría Reportaje Noticioso o de investigación con el proyecto “Juventud perdida – vida breve en manos del tráfico”; en la categoría Propuesta Editoral Innovadora, con “Mapa do Crime” (Mapa del Crimen), y en Periodismo de Estilos de Vida, por el trabajo “Entre la lista de espera del sistema público de salud de Brasil y la vida”.

Por otro lado, en la categoría Narrativas Audiovisuales obtuvo el primer lugar El Tiempo de Colombia con la investigación: “Perder la vida en dos ruedas”.