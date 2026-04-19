Una concejala platense presentó el miércoles un proyecto en la legislatura local para que se prohíba fumar cigarrillos y vapeadores en la puerta de las escuelas, geriátricos y hospitales que estén en la capital bonaerense. El plan deberá ser tratado por las correspondientes comisiones y aprobado sobre tablas.

Florencia Barcia, que representa al bloque de La Libertad Avanza (LLA) en la ciudad de La Plata, indicó en su texto que el objetivo es ampliar las “áreas libres de humo”. El proyecto de ordenanza establece que la medida no solo alcanzará a los cigarrillos tradicionales, sino también a los vapeadores.

“Establézcase la prohibición de fumar en las veredas adyacentes a las entradas de hospitales, clínicas, centros de salud y residencias para adultos mayores las 24 horas y en las veredas adyacentes a las entradas de escuelas y centros de enseñanza de cualquier nivel, inclusive instituciones donde se realicen prácticas docentes, mientras estén abiertos”, señala el primer artículo de la iniciativa que ingresó este miércoles al ente deliberativo.

Presentaron un proyecto para prohibir que se fume en los alrededores de las escuelas, geriátricos y hospitales. CEDIDA - CEDIDA

En caso de avanzar la iniciativa, la Municipalidad local debería delimitar los espacios alcanzados por la nueva norma. A su vez, la comuna también deberá colocar carteles y señalética que indiquen dicha prohibición, con las características que establezca la reglamentación y el número de ordenanza. En paralelo, se deberá informar a las autoridades de cada establecimiento para que comuniquen al personal y a quienes concurren la prohibición de fumar en las veredas de estos lugares.

Qué dice la reglamentación

En la Argentina, la venta, importación y publicidad de vapeadores o cigarrillos electrónicos están prohibidas por disposición de la ANMAT desde 2011. Sin embargo, a pesar de esta restricción legal, existe un mercado activo que opera principalmente a través de canales digitales y tiendas físicas especializadas que funcionan bajo diversas modalidades.

Los cigarrillos electrónicos, también llamados vapeadores, son sistemas introducidos en los mercados en 2006 como una alternativa para fumar en reemplazo de los cigarrillos comunes. El dispositivo produce un aerosol que se aspira, simulando el acto de fumar. Está compuesto por una batería, un atomizador y un cartucho, que contiene líquido con saborizantes que pueden concentrar altos niveles de nicotina.

Presentaron un proyecto para prohibir que se fume en los alrededores de las escuelas, geriátricos y hospitales. Shutterstock

Existen innumerables modelos de CE y de líquidos para cargarlos de diferentes sabores y concentraciones de nicotina. El líquido para los cigarrillos electrónicos se presenta en un cartucho o tanque recargable, aunque cada vez son más populares los cigarrillos electrónicos descartables debido a su menor costo. Ningún saborizante fue avalado para ser inhalado.