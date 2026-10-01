Presupuesto 2027: qué áreas de la educación recuperarán recursos y cuáles seguirán casi sin cambios

El proyecto de presupuesto nacional para 2027 prevé una recuperación de los recursos destinados a educación, aunque con diferencias según el nivel y todavía por debajo de los valores registrados en 2023. Los programas vinculados con la educación obligatoria y superior no universitaria tendrían un crecimiento real del 11,2% respecto de 2026, impulsados principalmente por el Plan Nacional de Alfabetización. Para la educación universitaria, que concentra ocho de cada diez pesos del presupuesto de la Secretaría de Educación, la variación real sería de apenas 0,3%.

Los datos surgen del informe Presupuesto educativo nacional 2027, elaborado por Javier Curcio, María Sol Alzú y Tomás Besada para Argentinos por la Educación. El trabajo analiza el proyecto presentado por el Gobierno y la evolución de los recursos nacionales destinados al área. Una particularidad de la clasificación presupuestaria dificulta determinar de manera directa cuánto corresponde exclusivamente a educación: una parte de los recursos está agrupada dentro de la función “Educación y Cultura”. Curcio explicó a LA NACION que esa estructura no permite separar completamente ambos componentes, aunque Cultura tiene un peso reducido.

En un cálculo adicional que elaboró para este medio con datos de 2024, Cultura representa el 3,4% del conjunto integrado por Educación, Cultura y Ciencia y Técnica. “Las funciones, tal como están armadas, no permiten eso, porque se combinan Educación y Cultura”, señaló. No obstante, por el peso reducido de Cultura, sostuvo, esa función permite observar principalmente el comportamiento de los recursos educativos.

En términos reales, el gasto nacional en Educación y Cultura llegó en valores constantes a $16,7 billones en 2023, bajó a $9,4 billones en 2024 y a $8,7 billones en 2025. Para 2026 se previeron $8,8 billones y para 2027, $9,3 billones, lo que supondría una recuperación real interanual del 5,6%. La reducción también se observa en relación con el tamaño de la economía: la función representó el 1,42% del PBI en 2023, el 0,86% en 2024 y el 0,78% en 2025; para 2026 se estimó en 0,77% y para 2027, en un 0,79%. Entre 2023 y 2027, el informe proyecta una caída real acumulada del 44,4%.

Si se observa específicamente la Secretaría de Educación, el proyecto contempla para 2027 un aumento nominal de sus recursos del 23%. Frente a una inflación promedio proyectada del 20,5%, los autores calculan una mejora real del 2,1%.

Ocho de cada diez pesos, para las universidades

La educación universitaria seguirá concentrando la mayor parte de los recursos de la secretaría, con el 80,1% del presupuesto para 2027. El incremento nominal previsto es del 20,9%, equivalente a una variación real del 0,3%. “El dato muestra que, en términos reales, la educación universitaria prácticamente mantiene el nivel de recursos de 2026. Es decir, no registra una expansión”, explicó Besada a LA NACION.

El dato muestra que, en términos reales, la educación universitaria prácticamente mantiene el nivel de recursos de 2026 fabian-marelli-11419

La comparación histórica muestra que la educación universitaria representaba el 0,71% del PBI en 2023, proporción que bajó al 0,57% en 2024 y al 0,52% en 2025. Para 2026 se proyectó un 0,54% y para 2027, un 0,53%. “El presupuesto 2027 consolida el piso alcanzado tras el ajuste de 2024, sin recuperar lo perdido”, sostuvo Besada.

Curcio hizo para LA NACION un cálculo adicional sobre el programa Desarrollo de la Educación Superior, que, según explicó, reúne más del 95% del financiamiento universitario. Entre 2023 y 2025 registra una caída real del 28,9%; para 2026 calcula una recuperación del 5,2% y para 2027, una variación del 0%. De esta manera, al finalizar el próximo año los recursos quedarían un 25,2% por debajo de 2023.

El informe advierte, además, que los recursos programados para 2027 no contemplan una recomposición compatible con la aplicación plena de la Ley 27.795 de financiamiento de la educación universitaria y recomposición del salario docente. Según las estimaciones consignadas por los autores, su cumplimiento implicaría una ampliación presupuestaria real del orden del 30% respecto de 2026.

LA NACION consultó al Ministerio de Capital Humano y a la Secretaría de Educación sobre las previsiones del presupuesto 2027 analizadas en el informe de Argentinos por la Educación y no recibió respuesta.

La recuperación en la educación obligatoria

La evolución es diferente para los programas de Educación Obligatoria y Superior No Universitaria. En 2027 representarían el 12,5% del presupuesto de la secretaría y tendrían un incremento nominal del 34%, equivalente a una mejora real del 11,2%. “El crecimiento en los programas de educación obligatoria viene explicado principalmente por un aumento en el presupuesto destinado al Plan Nacional de Alfabetización”, explicó Alzú a LA NACION.

El programa pasaría de representar el 7,4% del presupuesto de la Secretaría en 2026 al 8,3% en 2027. Sus recursos alcanzarían los $773.830 millones, un aumento nominal del 38,3% respecto del crédito vigente de 2026, y la Universalización de la Jornada Extendida concentraría $586.781 millones, equivalentes al 75,8% del total del plan. “Concentra la mayor parte de los recursos del Plan Nacional de Alfabetización”, señaló Alzú.

También se proyectan aumentos para Promoción de la Lectura, Materiales Educativos, Fondo Red de Alfabetización, Formación Docente orientada a la alfabetización y las acciones complementarias para el fortalecimiento del Plan Nacional de Alfabetización.

La recuperación prevista parte, sin embargo, de niveles inferiores a los registrados años atrás. La educación obligatoria y superior no universitaria representaba el 0,32% del PBI en 2023 y cayó al 0,08% en 2025, porcentaje que el informe proyecta tanto para 2026 como para 2027. Alzú explicó que entre 2021 y 2023 este componente había representado entre el 0,23% y el 0,32% del PBI, mientras que en los últimos años se ubicó en niveles considerablemente menores.

Para observar específicamente la evolución de esos niveles, Curcio elaboró una estimación de “educación sin universidades nacionales”, que comprende, según explicó, coordinación, evaluación y transferencias a los gobiernos subnacionales correspondientes a educación básica, media y superior no universitaria. El cálculo muestra una caída real del 65,5% entre 2023 y 2025 y otra del 9,2% entre 2025 y 2026. Para 2027 proyecta una recuperación del 17,8%, aunque, incluso con esa mejora, los recursos quedarían un 63,1% por debajo de 2023.

El economista Javier Curcio, uno de los autores del informe Fabián Marelli

Curcio vinculó parte de la contracción con la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid): “No solamente ajustó, sino que eliminó una partida muy grande”, afirmó. Para 2027 destacó, en cambio, el aumento previsto de los recursos para el Plan Nacional de Alfabetización y las iniciativas destinadas a mejorar Matemática.

El proyecto prevé incorporar acciones relacionadas con el Compromiso Federal por la Matemática, entre ellas la extensión de la jornada escolar, la producción y distribución de materiales pedagógicos y recursos digitales, la formación docente, las evaluaciones y el monitoreo. Sin embargo, no identifica una línea presupuestaria específica para esa política. Besada destacó ese punto y señaló que, debido a la ausencia de una partida propia, “no es posible dimensionar a partir del presupuesto cuánto de los recursos estará destinado específicamente” a esas acciones.

En otras políticas educativas también se proyectan comportamientos diferentes. Gestión y Asignación de Becas a Estudiantes aumentaría 35% nominal; Información y Evaluación de la Calidad Educativa, 87,57%; Acciones de Formación Docente, 113,65%; e Infraestructura y Equipamiento, 22,89%. Las últimas tres representarían, sin embargo, apenas el 0,6%, 0,2% y 0,3%, respectivamente, del presupuesto de la Secretaría. “Más que un cambio marcado de prioridades, el Presupuesto 2027 muestra una continuidad respecto de la orientación de 2026”, sintetizó Besada: la educación universitaria concentraría el 80,1% del presupuesto; Educación Obligatoria y Superior No Universitaria, el 12,5%; y otros gastos en Educación, el 7,4%.