Matemática es para ellos una pesadilla: es la asignatura en la que los estudiantes del último año de la secundaria que participaron de las pruebas Aprender 2019 obtuvieron la peor nota. El 72% está por debajo de los niveles deseados, y de este porcentaje, cuatro de cada diez alumnos no pudieron responder a los contenidos mínimos. Solo el 28,6% alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado. También se evaluaron a los alumnos en las áreas de Lengua, Ciencias Naturales y Educación Ciudadana. La prueba fue tomada por la gestión de Cambiemos, y los resultados fueron presentados hoy por el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta , junto con un informe que sistematizó datos de otras fuentes oficiales, para tener una fotografía más amplia del nivel secundario en la Argentina .

Uno de los datos más preocupantes, según reconoció a LA NACIÓN Trotta, es la baja tasa de finalización del secundario en tiempo y forma. Solo tres de cada diez estudiantes egresan a término. En Lengua, los resultados del examen no mostraron variaciones significativas desde la anterior medición, en 2017. En este área, la cantidad de estudiantes que no alcanzó un nivel básico de desempeño fue del 18,6%. En el caso de Educación Ciudadana fue del 16%; y el 6,5%, en Ciencias Naturales. Estos porcentajes refieren a los estudiantes del último año de la secundaria que no pudieron dar cuenta en la prueba del mínimo de capacidades y contenidos.

El operativo se desplegó en 11.400 escuelas públicas y privadas de todo el país. Fueron evaluados en Matemática y Lengua 473.000 estudiantes del último año de la secundaria. En cambio, para las asignaturas de Ciencias Naturales y Educación Ciudadana se tomó una muestra representativa de 21.600 alumnos.

Los datos

Los resultados muestran diferencias en los desempeños según sector de gestión, ámbito y nivel socioeconómico (NSE). Tanto en Lengua como en Matemática, hay una mayor proporción de estudiantes con resultados por debajo del básico en las escuelas estatales (24% y 52% respectivamente) en relación al sector de gestión privada (8,7% y 25,7%). La brecha también se observa al analizar los datos según el ámbito geográfico. Los datos presentados por Trotta indican que existe una mayor proporción de estudiantes del ámbito rural que no logra alcanzar el nivel básico en Lengua y Matemática (29,5% y 57,2% respectivamente), en relación a sus pares del ámbito urbano (17,7% y 41,5%). Finalmente, mientras el 33% de quienes habitan en hogares de NSE bajo se ubican por debajo del nivel básico en Lengua y el 64% en Matemática, entre estudiantes de NSE alto la proporción desciende a 9% y 24%, respectivamente.

"Como hemos planteado desde un primer momento, es importante evaluar, y entender cómo esa evaluación nos interpela para trabajar sobre cómo debemos mejorar esos aprendizajes. Los resultados no son buenos, y parte del desafío es que esos resultados actúen como una alarma para dar respuesta a lo que los alumnos necesitan. Todos los procesos educativos son de largo aliento, no hay una respuesta mágica", dijo Trotta, y puso el foco en la desigualdad, y la desinversión en el sistema en los últimos cuatro años, como dos de los principales obstáculos. "Una de las principales conclusiones es que la desigualdad es el gran condicionante para mejorar los aprendizajes. Esta foto es previa a la pandemia, y esto también tendrá un impacto enorme, que va más allá de la interrupción de la presencialidad y las dificultades para seguir adelante con la continuidad pedagógica. Hay un costo emocional y económico que se verá reflejado", sostuvo Trotta.

En Lengua, los resultados fueron mejores. Los desempeños satisfactorio y avanzado treparon 61,7% y la serie histórica muestra una tendencia ascendente. Desde 2013, hubo una mejora de 11 puntos. En cuanto a las áreas de Educación Ciudadana y Ciencias Naturales, la evaluación se hizo sobre una muestra representativa de alumnos. Los resultados en Educación Ciudadana, que se evaluó por primera vez, fueron alentadores. El 63,9% de los chicos demostró conocimientos en temas como la Constitución nacional, la división de poderes y las formas de gobierno.

Como la variación del desempeño en Ciencias Naturales 2016-2019 resulta disonante con las tendencias del resto de las áreas evaluadas dentro de los parámetros esperables de mejora, y porque no se encontró ninguna explicación contundente sobre la diferencia significativa en los rendimientos entre las distintas tomas, se definió, al momento de la publicación, presentar a los resultados del área para 2019 como dato observado. Se espera, al respecto, la revisión exhaustiva de los aspectos metodológicos, psicométricos y pedagógicos por parte de una comisión técnica de especialistas.

Infraestructura

Hay otros datos que se desprenden del último dispositivo de evaluación, que se relacionan con las condiciones de infraestructura de las escuelas secundarias. En particular, en el acceso a servicios básicos, donde los establecimientos privados y urbanos se encuentran en mejores condiciones respecto de los estatales y rurales. A modo de ejemplo, el 43% de las escuelas secundarias que participó del operativo no dispone de desagüe de red o cloaca (51% estatales, 27% privadas, 85% rurales y 29% urbanas), y el 16% no tiene agua de red pública (19% estatales, 10% privadas, 36% rurales y 10% urbanas). El 22% de las instituciones tampoco cuenta con acceso asfaltado (29% estatales, 10% privadas, 58% rurales y 11% urbanas).

Acerca de la disponibilidad de recursos tecnológicos en la escuela y su utilización en la enseñanza secundaria, los resultados expresan "una baja aplicación de los dispositivos digitales". Los menos utilizados son el carro digital (pantalla interactiva) y las tablets (el 90% de estudiantes nunca los utilizan); mientras que las computadoras y las notebooks o netbooks tienen una presencia algo mayor (32% y 36% las usan a veces, respectivamente). Sin embargo, alrededor de la mitad no las emplea para trabajar en el aula (54% y 48%, respectivamente). La tendencia es distinta con el celular: más del 90% lo utilizan en sus clases, pero el 45% señala que sus docentes no permiten su uso en el salón.

Las próximas pruebas Aprender, afirmó Trotta, se realizarán a fines del año próximo. "Vamos a evaluar en ambos niveles, primaria y secundaria. Creemos que tal vez una fecha posible sea fines de octubre, con la intención de poder tener una fotografía de lo ha sido el ciclo 2020/2021, para rectificar ciertas políticas educativas. Es un esfuerzo que consideramos importante asumir", señaló.

