Aluvión, Pix y “casi los mismos precios”: la cuenta turística vuelve a cerrar a favor de Brasil este verano

RIO DE JANEIRO.− El aroma es inconfundible: una mezcla de mar, protector solar y el humo dulzón del queijo a las brasas. Pero si uno cierra los ojos bajo el sol implacable de Copacabana, la banda sonora engaña. Suena familiar: discusiones sobre fútbol, el tintineo del mate y la pregunta obligada que cruza la arena de punta a punta: “Che, ¿a cuánto está el cambio?”. Al abrir los ojos, la confirmación es contundente. La marea de camisetas de la selección argentina, Boca y River ha teñido la calzada carioca, transformando la postal más famosa de Brasil en una sucursal de la argentinidad, pero con agua tibia y morros de fondo.

El paisaje, que parece una mera anécdota de color, tiene un respaldo estadístico que acaba de sacudir las cifras oficiales. Brasil cerró 2025 pulverizando todos sus registros históricos de turismo internacional: más de 9.200.000 extranjeros cruzaron sus fronteras, un salto del 37,1% respecto del año anterior. Y en este aluvión, la Argentina no fue un jugador más, sino el motor de la industria. Más de 3.300.000 compatriotas eligieron este destino el último año, liderando el ranking por sobre chilenos y estadounidenses.

Sin embargo, el turista argentino modelo 2026 que hoy camina por Ipanema o Barra da Tijuca, en Río de Janeiro, es distinto al del año pasado. Es un viajero informado, digitalizado y con calculadora en mano. Si el verano de 2025 fue el del “real barato”, esta temporada impone una ingeniería financiera más fina, apoyada en nuevas herramientas de pago y en la búsqueda de la estabilidad de precios.

“Vinimos porque era el cumpleaños de 80 de mi mamá, y la decisión de Río fue fácil: por el clima y porque la costa argentina está bastante cara”, resume Leandro Galeano, de 43 años, quien viajó desde La Plata con su familia y se instaló en un hotel en Barra da Tijuca.

Para Leandro, quien ya visitó Río de Janeiro en otras oportunidades, la sorpresa no fue el aumento del real, sino la cultura de servicio brasileña: “Lo que habla bien de la idiosincrasia de acá es que, siendo enero y temporada alta, te siguen manteniendo casi los mismos precios que en marzo”.

Los números que maneja la familia Galeano en la arena confirman la conveniencia: pagaron 10 reales –unos 2900 pesos argentinos– por el alquiler de las sillas (cadeiras) y 25 reales –unos 7250 pesos argentinos– por una caipirinha. “Nos pareció regalado”, sentencia.

Su sobrino, Tomás Poggi, de 24 años, agrega un dato generacional clave: la decisión de viajar no fue impulsiva, sino estudiada en redes. “Vi videos de influencers financieros, como ‘Joven Inversor’, que comparaban Mar del Plata con Brasil y mostraban que la costa podía ser incluso más cara. Eso influyó en la elección”, explica.

Tomás destaca, además, la adopción masiva de una nueva herramienta: el pago con Pix. “Lo uso para casi todo, el cambio es mejor y es muy cómodo”, cuenta sobre el sistema de pagos instantáneos brasileño que ahora muchas billeteras virtuales argentinas permiten utilizar escaneando códigos QR, evitando el manejo de efectivo.

Pix, el sistema de pago lanzado por el Banco Central de Brasil en 2020, se impone entre los turistas extranjeros

Aunque Río mantiene su mística, este 2026 trae una confirmación contundente en las planillas de las agencias: el sur de Brasil es el rey absoluto. Según los datos exclusivos de Booking.com a los que accedió LA NACION, Florianópolis encabeza el ranking general de destinos más buscados por los argentinos para este verano, superando incluso a clásicos nacionales como Mar del Plata y Bariloche.

Si se pone la lupa solo en Brasil, el top 5 revela la preferencia por la logística sencilla: detrás de Florianópolis (1°) y Río de Janeiro (2°), aparecen Búzios, Bombinhas (a poco más de una hora en auto desde Florianópolis) y Porto de Galinhas (en el estado de Pernambuco, noreste de Brasil).

Cambio de ritmo

Allí, en el sur, el pulso real lo tienen quienes trabajan en la playa. Diego, un cordobés de 26 años que comanda “Sazón Argentino”, un emprendimiento de milanesas y empanadas en Florianópolis, advierte un cambio de ritmo. “La única diferencia es que la gente llegó más tarde. El año pasado, el 1° de diciembre ya estaba lleno; ahora el grueso llegó cerca de Navidad”, relata. Para él, el turista siente el golpe en el alquiler, pero “en el súper y la comida no se siente tanto la diferencia”.

El emprendedor destaca que el real brasileño saltó de 210 pesos en el verano pasado a un valor cercano a los 290 pesos en algunas billeteras virtuales esta temporada.

Florianópolis mantiene el liderazgo de playas preferidas por los argentinos que eligen vacacionar en Brasil Tomás Cuesta - LA NACION

Una vez instalados, la demanda explota. Bianca González, de la agencia “Que Onda Turismo” en Barra da Lagoa, afirma que el movimiento actual es “masivo”. “Lo más buscado es la excursión a la Isla de Campeche; se agota y hay que reservar con siete días de anticipación”, detalla.

Para Bianca, de 36 años y quien se mudó definitivamente en noviembre, la ecuación sigue cerrando: “Comparé precios de paquetes full day en la costa atlántica y son más caros que un paseo completo en barco acá con actividades incluidas“.

Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para la Argentina, sostiene que la preferencia por Brasil se explica “por un tipo de cambio favorable, el encanto de las playas brasileñas y las oportunidades de compras".

Mientras cae la tarde y el sol se esconde detrás de los morros, miles de argentinos cumplen con el rito del aplauso, una costumbre importada que ya es parte del folclore local. En ese instante, la ingeniería financiera, el cálculo del Pix y las comparaciones con la costa atlántica pasan a un segundo plano. Brasil, con sus precios amables y su geografía privilegiada, confirma una vez más su vigencia: ya no es un “regalo”, pero para la multitud que cruzó la frontera, sigue siendo la mejor inversión del verano.