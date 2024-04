Reapareció Trotta, criticó penar el adoctrinamiento y le endilgó a Milei hacerlo cuando visitó su escuela

Escuchar

El exministro de Educación nacional, Nicolás Trotta, quien desempeñó funciones durante la pandemia de Covid-19, reapareció este viernes y en su vuelta al ruedo criticó la idea del Gobierno de penar el “adoctrinamiento” en las escuelas, anunciada por el vocero Manuel Adorni. Convencido de que esta es una “discusión falaz” y que solo se da en “casos aislados”, el antes funcionario incluso dijo que el presidente Javier Milei utilizó este tipo de práctica en su discurso cuando volvió al colegio de su infancia y adolescencia, el Cardenal Copello, para abrir el ciclo lectivo.

Luego de la decisión de Balcarce 50 de mandar al Congreso un proyecto para modificar dos artículos de la ley de educación y, además, de habilitar una línea -todavía no disponible- para que las familias denuncien las bajadas políticas de los docentes, Trotta consideró que la gestión libertaria intenta “correr el foco” de otras cosas que suceden. “En vez de estar discutiendo por qué se retira el Estado nacional y no paga el incentivo docente (Fonid) o cómo actualizar, después de más de 200% de inflación, los fondos para la universidades nacionales, desconociendo cómo funciona el sistema educativo, quieren poner el foco en una discusión que no es sustantiva ni real, que es el supuesto adoctrinamiento”, indicó en Cadena 3 Rosario.

Con la aclaración también de que en el ámbito de la educación no solo interviene la Casa Rosada, sino las 24 jurisdicciones, con distintos colores políticos, el exministro sostuvo: “Hay más de 1.300.000 docentes en la Argentina. Si hay un caso de una docente que se puede expresar mal, como hizo el presidente de la Nación cuando fue a abrir el ciclo lectivo, yo no lo comparto”.

Seguro de que es necesario mejorar la formación de los docentes, Trotta insistió con que el “adoctrinamiento” no es un “tema sustantivo”, aunque recordó un caso que ocurrió antes de su salida del Gabinete, no exenta de fricciones con el entonces mandatario, Alberto Fernández. “En el último tramo, cuando fui ministro, la última discusión pública con el Presidente se vinculó a un tema de estas características, en la provincia de Buenos Aires, en una escuela de La Matanza. Hubo una docente que se expresó de una manera completamente equivocada, con un tono violento, no respetando las asimetrías, no escuchando a los alumnos; y yo fui muy claro: no podemos tolerar instancias de supuesto adoctrinamiento o de ese comportamiento por parte de un docente”, indicó en relación con el caso de la maestra Laura Radetich, de Ciudad Evita, que fue suspendida por arremeter contra el macrismo en una cruda expresión contra uno de sus alumnos.

No obstante, en seguida Trotta insistió: “Pero esto no es un tema sustantivo, más allá de que siempre hay que abordarlo. En el sistema tenemos maestros y una comunidad educativa que es un contralor de lo que puede ocurrir en el aula, con el equipo pedagógico, los estudiantes, la familia, para que en estos casos que se puedan detectar, se generen las instancias para que no ocurran. Pero tenemos que ser conscientes de que hay materias dentro de la currícula, como Historia Universal y Argentina, donde puede lógicamente haber una confrontación de miradas. El rol de la escuela es generar este debate en un contexto democrático, de respeto de los derechos humanos y las diversidades que transitan el campo ideológico. Es algo que se da en nuestro país”.

Sobre esto último, el exfuncionario y ahora opositor dijo que “nadie puede pensar” que hay una política centralizada del Estado para generar un marco de adoctrinamiento en el sistema educativo, que además es federal y tiene distintas conducciones en cada una de las provincias.

“Se está desconociendo el sistema educativo nacional. ¿Quieren sancionar a un docente y piensan que lo pueden sancionar en el marco de una ley nacional, cuando las instancias de administración están en las provincias? ¿El Gobierno quiere sancionar a los docentes en vez de dar la discusión? Más allá de que nadie puede estar de acuerdo con una política de adoctrinamiento, que son casos aislados y que existen los anticuerpos ya en nuestro sistema educativo... ¿Por qué no damos la discusión de cómo mejoramos la inversión en cabeza del Estado nacional en la formación de nuestros maestros? El Instituto de Formación Docente está siendo absolutamente desfinanciado”, analizó Trotta.

Y planteó, asimismo, que debe haber una mejora en los sueldos de maestros y profesores. “Si no, nos llenamos la boca hablando de lo importantes que son los docentes y no ponemos los recursos. Todavía no tenemos paritaria nacional docente, en un gobierno que trata de correr el foco con una discusión que es falaz, no es auténtica, que no es relevante para el sistema educativo, que es este supuesto adoctrinamiento; en vez de dar la discusión de cómo mejoramos el trabajo docente en las aulas, en el marco de la profunda desigualdad en nuestras infancias y adolescencias”, expresó.

