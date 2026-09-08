Pruebas PISA 2025: el ranking completo de cada área y en qué puesto quedó la Argentina

Los resultados de PISA 2025 confirmaron el liderazgo de los sistemas educativos asiáticos y mostraron un nuevo retroceso de la Argentina en las tres áreas evaluadas: ciencias, lectura y matemática. La prueba, organizada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), evaluó a más de 760.000 estudiantes de 15 años de 91 países y economías.

En las tres disciplinas, las jurisdicciones chinas agrupadas bajo la sigla B-S-J-Z (Beijing, Shanghái, Jiangsu y Zhejiang) y Singapur volvieron a ubicarse en la cima mundial, acompañadas por varios sistemas educativos de Asia y Europa.

Ciencias: quiénes lideraron

El ranking mundial de ciencias fue encabezado por B-S-J-Z (China), con 597 puntos, seguido por Singapur (560), Macao (541), Taiwán (540) y Japón (538). También integraron los diez primeros puestos Estonia, Corea del Sur, Reino Unido, Canadá y Nueva Zelanda.

La Argentina obtuvo 393 puntos, ubicándose en el puesto 75 entre 91 participantes, por debajo de Uruguay, Chile, Brasil, Colombia, Costa Rica y Perú.

Lectura: la competencia más golpeada

La lectura fue el área que mostró el deterioro más pronunciado a nivel mundial. Singapur encabezó la clasificación con 535 puntos, seguido por B-S-J-Z (China), Taiwán, Japón y Corea del Sur. El grupo de mejor desempeño también incluyó a Irlanda, Estonia, Nueva Zelanda, Australia y Canadá.

La Argentina alcanzó 389 puntos, frente a los 401 obtenidos en 2022. Ese resultado la dejó en el puesto 62 entre los 91 sistemas educativos evaluados.

Matemática: el punto más débil de la Argentina

La tabla de matemática volvió a tener a Asia en los primeros lugares. B-S-J-Z (China) quedó primera con 612 puntos, seguida por Singapur (563), Macao (549), Taiwán (546) y Japón (525). Más atrás aparecieron Corea, Hong Kong, Estonia, Suiza y Polonia.

La Argentina registró 367 puntos y quedó en el puesto 75 de 91 países y economías, con uno de los desempeños más bajos de la región.

Cómo quedó América Latina

Dentro de América Latina, los mejores resultados promedio correspondieron a Uruguay y Chile, que lideraron la región en las tres áreas evaluadas. Detrás se ubicaron Costa Rica, México, Colombia, Brasil y Perú. La Argentina quedó octava entre los 13 países latinoamericanos participantes, por delante de Ecuador, El Salvador, República Dominicana, Paraguay y Guatemala.

Los países que dominaron las tres áreas

Más allá de las diferencias por disciplina, hubo un grupo reducido de sistemas educativos que logró ubicarse sistemáticamente entre los mejores del mundo. B-S-J-Z (China), Singapur, Japón, Corea, Estonia, Macao (China), Taiwán y Reino Unido integraron el top ten global tanto en ciencias como en lectura y matemática.

Los resultados también mostraron que el rendimiento promedio de la OCDE alcanzó mínimos históricos en las tres áreas y que casi tres de cada diez estudiantes del bloque presentan bajo desempeño simultáneo en ciencias, lectura y matemática.

En el caso argentino, el dato más preocupante apareció en matemática: solo el 24% de los estudiantes alcanzó el nivel básico de competencia. Además, apenas el 7,8% logró simultáneamente el umbral mínimo en las tres materias evaluadas, uno de los porcentajes más bajos de la región.