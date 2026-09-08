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Un médico cardiólogo explicó en detalle por qué el cuadro de Mirtha Legrand, a sus 99 años, “no es una bronquitis más” y hubo que internarla

En LN+, Jorge Tartaglione explicó los riesgos de las afecciones respiratorias en la tercera edad; remarcó la importancia de los controles médicos

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Jorge Tartaglione detalló en LN+, el cuadro médico que atraviesa Mirtha Legrand
Jorge Tartaglione detalló en LN+, el cuadro médico que atraviesa Mirtha Legrand(Foto: Redes Sociales)

Ante la reciente internación de la conductora de 99 años, Mirtha Legrand, el médico cardiólogo Jorge Tartaglione analizó desde una perspectiva clínica los desafíos que enfrentan los pacientes mayores al contraer infecciones respiratorias.

En cualquier persona mayor, una bronquitis no es una bronquitis más. Si una persona mayor se agarra un resfrío o algo importante, normalmente no es una bronquitis más e impacta mucho más en su cuerpo”, detalló el especialista.

Preocupacion por la salud de Mirtha Legrand
Preocupacion por la salud de Mirtha Legrand

En cuanto al impacto del cuadro clínico, detalló: “La capacidad pulmonar es diferente a la que nosotros vamos a tener. Se va achicando y después los músculos intercostales que te permiten respirar son más lentos, cambian un poco, entonces les cuesta, por eso la edad genera varias cosas”.

“La caja toráxica es diferente, tiene menos fuerza pulmonar y tiene menos calentamiento pulmonar. Por lo tanto, la bronquitis, que es lo que se le va a inflamar”, sumó.

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