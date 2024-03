Qué cosas no se pueden hacer en Semana Santa

Escuchar

Empezó la Semana Santa y la Iglesia recomienda algunas cosas que no se pueden hacer en este período, en el que los fieles recuerdan los episodios bíblicos que narran los últimos días de Jesús en la Tierra.

Este es el último tiempo de la Cuaresma, los cuarenta días que sirven de “preparación espiritual” para el Domingo de Pascua, el próximo 31 de marzo, que culmina a su vez la Semana Santa celebrando la resurrección de Cristo.

Al tratarse de tiempos en los que se recuerda el modo de vivir de Jesús, marcado por la sencillez, la austeridad y la solidaridad como valores bíblicos, estos ideales atraviesan la Cuaresma. También es un tiempo de penitencia, en el sentido de conmemorar los tormentos a los que fue sometido el que los cristianos adoran como al hijo de Dios, y que según su doctrina se sacrificó por toda la especie humana.

La prohibición de comer carne abarca a las rojas y las blancas pero deja disponibles las de pescados, mariscos y anfibios Foto: iStock

Por eso, la Iglesia exhorta a sus fieles mayores de 14 años a realizar abstención de carnes rojas y blancas en los viernes de la Cuaresma, con el agregado del ayuno en el Viernes Santo, que es el próximo 29 de marzo y recuerda la crucifixión de Cristo. Con esta práctica, se unen los distintos sentidos de la fiesta, ya que este tipo de alimentos son considerados un manjar ajeno al espíritu de austeridad que implica la fecha, y también una señal de duelo por el dolor al que Jesús fue sometido según la Biblia.

Según detalla la agencia de noticias cristianas ACI, “carne es considerada carne y órganos de mamíferos y aves de corral. También se encuentran prohibidas las sopas y cremas de ellos”. En cambio, productos derivados de animales como margarina y gelatina están permitidos. Otras alternativas incluyen “peces de mar y de agua dulce, anfibios, reptiles y mariscos”.

Por qué no se come carne en Viernes Santo

Cómo se mencionó, el origen bíblico de esta práctica se puede encontrar en versículos como Mateo 9:15, donde Jesús dice a sus discípulos: “¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán”.

El derecho canónico fijó esta práctica en distintos puntos de su doctrina religiosa: “Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los cánones que siguen”, como define el canon 1249 de la ley evangélica.

Qué días de Semana Santa son feriados

La Semana Santa se caracteriza por contar con un feriado y un día no laborable. Además, este año a los francos de jueves y viernes se suman los feriados de lunes y martes, lo que conforman un fin de semana extralargo de seis días.

El jueves 28 de marzo es día no laborable, por lo que el descanso es optativo, y el viernes 29 de marzo es feriado nacional Marcelo Aguilar - LA NACIÓN

El Jueves Santo es un día no laborable, en el que el empleador tiene la potestad de dar o no el asueto. En caso de no concederlo, tampoco tendrá la obligación de abonar el doble por la jornada.

En cambio, el Viernes Santo es feriado nacional. Por su estatus en el calendario oficial, la mayoría de las personas no tendrán que trabajar, y quienes sean convocados a sus puestos van a tener derecho a cobrar el doble de paga diaria.

LA NACION