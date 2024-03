Escuchar

Se acerca Semana Santa y muchos se preguntan cuándo se puede comer carne o pollo en este período, en el que existen algunos días donde la Iglesia recomienda la abstinencia de este tipo de alimentos, algo que tiene una razón simbólica y que está asociado con la Cuaresma.

Este período de 40 días comienza en el Miércoles de Ceniza —el día en que termina el Carnaval— y sirve como una preparación espiritual para el domingo de Pascua, que culmina la Semana Santa festejando el episodio bíblico de la resurrección de Cristo.

La Iglesia recomienda no consumir carnes blancas ni rojas en Viernes Santo

Toda la Semana Santa, que comenzará con el Domingo de Ramos el 24 de marzo, relata distintos episodios de los últimos días de Jesús en la Tierra. Una de sus fechas más importantes es el Viernes Santo, el próximo 29 de marzo, cuando la tradición se detiene en el episodio de la crucifixión y muerte de Jesús.

Al tratarse de una jornada de penitencia, surgió el mandato de no comer carne en este día de la Semana Santa, como una manera de unificar el ritual para todos los fieles. De hecho, la Iglesia aconseja esta abstinencia, que abarca a las carnes rojas y blancas, a todos los viernes de la Cuaresma. Además, en esta fecha también se exhorta a los fieles a realizar ayuno, que la Iglesia define como “una comida más dos comidas pequeñas que sumadas no sobrepasen la comida principal en cantidad”.

La ley de la abstinencia católica obliga a los que han cumplido 14 años a realizar esta práctica; la del ayuno, en cambio, abarca a todos los mayores de edad, hasta que hayan cumplido 59 años

Es por esto que el Viernes Santo muchas personas eligen comer pescado, y distintas recetas de las más tradicionales de esta fecha están atravesadas por este ingrediente, como las empanadas de vigilia, que tienen atún, los buñuelos de bacalao (muy populares en España) o la tortilla de camarones.

La empanada gallega de atún es uno de los platos tradicionales de la Semana Santa, ya que en este período la Iglesia recomienda el pescado

Por qué no se come carne en Semana Santa

El origen bíblico de esta práctica se puede encontrar en versículos como Mateo 9:15, donde Jesús dice a sus discípulos: “¿Acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado, y entonces ayunarán”.

El derecho canónico fijó esta práctica en distintos puntos de su doctrina religiosa: “Todos los fieles, cada uno a su modo, están obligados por ley divina a hacer penitencia; sin embargo, para que todos se unan en alguna práctica común de penitencia, se han fijado unos días penitenciales, en los que se dediquen los fieles de manera especial a la oración, realicen obras de piedad y de caridad y se nieguen a sí mismos, cumpliendo con mayor fidelidad sus propias obligaciones y, sobre todo, observando el ayuno y la abstinencia, a tenor de los cánones que siguen”, como define el canon 1249 de la ley evangélica.

Qué días de Semana Santa son feriados

La Semana Santa se caracteriza por contar con un feriado y un día no laborable. Además, este año a los francos de jueves y viernes se suman los feriados de lunes y martes, lo que conforman un fin de semana extralargo de seis días.

El Viernes Santo es un día feriado, en el que el descanso es generalizado, y el Jueves Santo es un día no laborable, donde el régimen laboral queda a criterio del empleador Marcelo Aguilar

El Jueves Santo es un día no laborable, en el que el empleador tiene la potestad de dar o no el asueto. En caso de no concederlo, tampoco tendrá la obligación de abonar el doble por la jornada.

En cambio, el Viernes Santo es feriado nacional. Por su estatus en el calendario oficial, la mayoría de las personas no tendrán que trabajar, y quienes sean convocados a sus puestos van a tener derecho a cobrar el doble de paga diaria.

LA NACION