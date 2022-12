Qué dijo la ministra de Salud de Chubut sobre el conflicto con pacientes chilenos en el hospital de Esquel

escuchar

CHUBUT.— La ministra de Salud de Chubut, Miryám Monasterolo, afirmó que no existen “restricciones para la atención de pacientes chilenos en el hospital de Esquel”, y recordó que las prestaciones de alta complejidad forman parte de un convenio y “reciben una contraprestación económica por parte del gobierno de Chile”.

La polémica se desató a partir de la nota presentada por trabajadores del hospital de Esquel ante la dirección de ese centro de salud, quienes anunciaron que para evitar las largas colas de vecinos de la ciudad en busca de atención, no otorgarían más turnos a ciudadanos chilenos, que concurren a atenderse a partir de un convenio entre las autoridades sanitarias de la provincia con sus pares de la región sur del vecino país.

Tal como informó ayer LA NACION, la medida de no recibir las solicitudes de turnos a los ciudadanos chilenos fue impulsada por el sector de Estadística del centro médico y por la filial local del gremio Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y busca regular la atención de ciudadanos chilenos en nuestro país y priorizar a los pacientes locales.

Sin embargo, desde el Ministerio de Salud se desautorizó esa decisión y negó que vayan a suspender las atenciones a ciudadanos provenientes del país limítrofe, fundamentalmente a partir del convenio existente.

“El Gobierno del Chubut recuerda que la política sanitaria provincial es atender a toda persona que así lo requiera”, se enfatizó a partir de una comunicación oficial.

Allí, la ministra Miryám Monasterolo añadió: “La política sanitaria del Hospital de Esquel y el Gobierno del Chubut es atender a cualquier persona que requiera atención de salud, provenga de donde provenga, siempre y cuando esté en nuestro territorio, porque es un derecho básico”.

Localidades fronterizas

Desmintiendo la información que trascendió sobre la existencia de restricciones para la atención de pacientes de Chile, Miryám Monasterolo explicó: “Hay localidades fronterizas de la República de Chile con las que tenemos un convenio sanitario”, en virtud del cual “se pueden derivar pacientes chilenos a hospitales de Chubut para que reciban prácticas de mayor complejidad, a las que en estas localidades no pueden acceder”.

Tales prestaciones médicas están aranceladas, por lo que “hay una contraprestación económica por parte del Gobierno de Chile”, indicó la ministra. Asimismo, precisó que “estas consultas son programadas, deben pasar una auditoría médica chilena y se acuerdan con la Dirección del Hospital de Esquel”, por lo que “los turnos son otorgados por los servicios y no se sobrecarga al personal”.

Luciano Nataine, empleado del Hospital Zonal de Esquel y delegado de la UPCN, había dicho: “Esto no es una empresa de medicina prepaga, así que el contrato comercial no tendría prioridad sobre los ciudadanos que tienen pleno derecho al acceso de los servicios de salud. Esto es un hospital público no una empresa de medicina prepaga. Lo que reclamamos es la adecuación de los servicios, no tendría que venir un paciente a solicitar turnos, debería haber una estructura más adecuada y centrada a la población”.

“Cuando se planifica un sistema de salud, se planifica a qué población se le da servicio y en base a la cantidad de personas se calcula la distribución de recursos. Los argentinos tenemos salud gratuita, cuando un argentino cruza la frontera, su derecho a la salud caduca. Vemos un marcado desinterés para brindarle respuesta a la población usuaria”, había argumentado.

