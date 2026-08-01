Qué hay que decir cuando se toma caña con ruda

Cada 1° de agosto se conmemora el Día de la Pachamama, una celebración ancestral que honra a la Madre Tierra. Es una jornada muy popular en distintos puntos de la Argentina y de América del Sur, en la que muchas personas realizan ofrendas, agradecimientos y rituales. Algunas costumbres milenarias se encuentran destinadas a pedir protección, salud y prosperidad para el ciclo que comienza. Una de las más difundidas consiste en beber caña con ruda, una preparación tradicional que forma parte de los festejos desde hace generaciones.

¿Por qué se toma caña con ruda el 1° de agosto?

La tradición de beber caña con ruda posee una fuerte presencia en el nordeste argentino, especialmente en provincias como Corrientes y Misiones. Su origen se remonta a los pueblos originarios, quienes consideraban que agosto era uno de los meses más difíciles del año debido a las bajas temperaturas, las enfermedades y las pérdidas de ganado. La llegada de este mes representaba un período de riesgo para las personas y los animales.

Uno de los ritos más populares que se mantienen vigentes es el de la caña con ruda. Se trata de una mezcla elaborada con caña blanca paraguaya o ginebra y hojas de ruda, una planta que tradicionalmente fue considerada medicinal. Posee propiedades favorables para el sistema digestivo y circulatorio. Según las creencias, muchos declaran que ayuda a atraer salud, alejar las energías negativas, protegerse de la mala suerte y comenzar el nuevo ciclo con optimismo.

Uno de los ritos más populares es el de la caña con ruda

Es así que muchas familias preparan la bebida con meses de anticipación y la conservan para consumirla cada 1° de agosto o incluso para el año siguiente. La tradición indica que debe beberse en ayunas, generalmente durante la madrugada o en las primeras horas de la mañana. Existen distintas variantes acerca de la forma correcta de tomarla. Algunas personas sostienen que deben darse tres sorbos, mientras que otras afirman que el número adecuado es siete. También hay quienes prefieren beber un único trago largo.

Frases para decir cuando se toma caña con ruda

El rito de la caña con ruda puede ser empleado de diferentes maneras. Algunas personas sostienen que incluir palabras o expresiones, ayuda a manifestar ciertas energías o anhelos vinculados a los deseos personales y al agradecimiento.

Actualmente, la frase más difundida y tradicional es “Kusiya, kusiya”. Esta expresión proviene del idioma aymara y refiere a “ayudame, ayudame”. De acuerdo a la tradición, se pronuncia al momento de beber la caña con ruda o después de realizar la ofrenda a la Pachamama.

Celebración de la Pachamama en la Argentina ,telam-14399

Otra opción frecuente es “Caña con ruda, contra el mal ayuda”, un refrán utilizado conocido para invocar la salud y espantar la mala suerte. Muchas personas también aprovechan la ocasión para expresar deseos relacionados con la salud, el trabajo, la protección de la familia o la prosperidad. En ese sentido, algunas frases habituales son: