“Que la gente pueda inspirarse”: una gala en Washington reunió a siete argentinos destacados como exploradores por Nat Geo

WASHINGTON.– El biólogo argentino Pablo García Borboroglu, ganador del premio internacional más importante en el campo de la conservación animal en 2023, confiesa que su contacto con National Geographic, una de las mayores organizaciones internacionales sobre ciencia y conocimiento, era “muy remoto”.

“Yo no tenía idea del alcance de Nat Geo, para mí era una revista y un canal de televisión. Hasta que en 2018 me llegó un correo electrónico que casi borro por error, en el que me comunicaron que había ganado el premio The National Geographic/Buffett Awards for Leadership in Conservation. Entonces vine por primera vez a Washington y me sorprendí: ‘¿Qué es esto? Es una máquina, esto es una república’“, cuenta Borboroglu a LA NACION, en un diálogo en esta capital.

El biólogo argentino Pablo García Borboroglu, en el Museo de Exploración de National Geographic, en Washington. Gentileza Exploradores de National Geographic en Washington

Para este prestigioso biólogo argentino, que trabaja desde hace más de 30 años en la protección de las colonias de pingüinos, fue el inicio del camino que rápidamente lo convirtió en explorador de National Geographic, un reconocimiento que comparte con una treintena de argentinos y que lo llevó a descubrir –y aprovechar– la maquinaria de difusión global que representa National Geographic.

“La marca Nat Geo te eleva muchísimo. Todo el mundo la conoce. Y a muchos de nosotros, que en general venimos de un ámbito más científico, nos da un esquema muy distinto de comunicación“, dice el biólogo, que el año pasado fue nombrado Explorador del Año de Rolex y National Geographic.

La semana pasada, Borboroglu y otros seis exploradores argentinos estuvieron en Washington para el festival anual que reunió a unos 320 colegas de todo el mundo, con la particularidad de que, además, hubo una gala para la inauguración del Museo de Exploración de National Geographic en esta capital, sede de la organización fundada en 1888.

“La misión de National Geographic es iluminar los valores del planeta para poder protegerlos. Los exploradores somos los que venimos a cumplir esa misión, de distintas maneras, y para que la gente pueda inspirarse, conectarse y proteger esos valores", explica Borboroglu, cofundador y presidente de Global Penguin Society (GPS) e investigador del Conicet.

El biólogo argentino Pablo García Borboroglu, ganador del premio internacional más importante en el campo de la conservación animal en 2023, The Indianapolis Prize. Twitter

Junto a él, los otros seis argentinos que participaron del Festival de Exploradores fueron Sur Tolosa Orquera, gerente regional de National Geographic Society para América Latina; la bióloga Micaela Camino; el paleontólogo Diego Pol; la emprendedora Agustina Besada, y las fotógrafas Sofía López Mañan y Natalia Roca.

En los últimos años, cada uno fue seleccionado por un proyecto que presentaron ante la organización y que desarrollaron con el apoyo de Nat Geo.

“No son solo científicos. Hay storytellers, divulgadores, fotógrafos, cineastas. Hay una diversidad de temas enormes", dice Besada, quien señala a LA NACION que tiene un perfil más atípico que el de otros exploradores.

La emprendedora Agustina Besada, cofundadora de Unplastify William Kano

Besada, que se define como emprendedora, se formó como diseñadora industrial en la Universidad de Palermo y tiene una maestría en Gestión de la Sostenibilidad en el Earth Institute de la Universidad de Columbia.

Tras completar su posgrado en el exterior, empezó a interiorizarse por la problemática de los residuos plásticos, y en 2018 se embarcó durante seis meses en una aventura oceánica a bordo del velero Fanky, de 36 pies. “De Nueva York a Europa, de allí a las costas de África y luego a Brasil”, relata.

Investigó la presencia de plásticos en el océano, tomó muestras, estudió soluciones. Y transformó esa aventura en acción al cofundar Unplastify, cuya misión es minimizar la huella plástica humana trabajando con empresas, organizaciones y gobiernos.

“El propósito es desplastificar al mundo“, afirma. ”Igual que Pablo [Borboroglu], no tenía ni idea que Nat Geo tenía todo esta maquinaria detrás ni de que existían los exploradores“, agrega.

¿Cómo empezó entonces su camino para convertirse en exploradora? Casi por casualidad. “En el lanzamiento de Unplastify en 2018, en un evento con unas 30 personas en Tigre, una hizo un live de Instagram que llegó hasta un representante de las oficinas de National Geographic para América Latina, en Buenos Aires. Me llamaron al día siguiente, a través de un amigo del colegio de mi pareja", cuenta.

Fue justo el mismo año en el que salió, en la edición de junio, una tapa de la revista con el título “¿Planeta o plástico?“ y con una foto-ilustración de una bolsa que simulaba ser un iceberg en el agua para alertar por la contaminación en los océanos.

”Fue muy icónica la tapa y yo estaba trabajando con plástico, por eso les resultó interesante. Me explicaron los pasos para convertirme en exploradora, y durante meses preparamos desde Unplastify un proyecto educativo para guiar a chicos a que diseñen sus propias estrategias para desplastificar sus escuelas. Llegamos a más de 5000 jóvenes en 25 países“, recuerda.

En 2019 se convirtió en exploradora de Nat Geo. “Una de las cosas que más me gusta es compartir esta comunidad. Y si bien muchos piensan en Nat como algo de afuera, está en todos lados. Nosotros somos locales y hay muchos exploradores trabajando en contenido en la Patagonia, en Buenos Aires, en Ushuaia", destaca.

El aporte de la emprendedora argentina Agustina Besada en el Museo de Exploración de National Geographic, en Washington. Gentileza Exploradores de National Geographic en Washington

En el flamante Museo de Exploración de National Geographic, que combina una narrativa innovadora y de alta tecnología con la exploración científica histórica, hay un aporte de aquella aventura oceánica de Besada. Está exhibida una botella plástica que encontró en Fernando de Noronha, un idílico archipiélago a 350 kilómetros de la costa nordeste de Brasil.

“Estaba nadando con tortugas y peces de colores cuando me encontré con esa botella de un detergente con letras chinas, lleno de mordidas de todos los animales que la confundieron con comida. Me pareció simbólico para mostrar cómo viaja la basura en los océanos”, cuenta.

“Un hallazgo disonante”, lo presenta el museo, que exhibe esa botella plástica amarilla junto a la reutilizable azul de Besada, quien ya piensa en su próximo proyecto. "Me gustaría desplastificar la Antártida", adelanta.

Para Pol, paleontólogo especializado en dinosaurios de la Patagonia y que también fue uno de los exploradores argentinos presentes en Washington, Nat Geo "es el megáfono más grande que hay en el mundo de las ciencias naturales, de la exploración y de la conservación“.

La cuenta de Instagram de National Geographic tiene 269 millones de seguidores, y está 17 en el ranking global. “El mes pasado publicamos una nueva especie de dinosaurio y en las redes sociales lo vieron 4 millones de personas en un día. Es muy impresionante", dice.

Al trabajar en paleontología, Pol contó que él sí creció académicamente en el mundo de investigación y viendo cómo muchas de las expediciones más importantes eran financiadas por Nat Geo.

“Mi primer contacto con la organización fue en 2005, cuando era todavía un estudiante de doctorado en la Universidad de Columbia, en Nueva York, y publiqué junto a colegas un proyecto que salió en la revista Science“, recuerda. ”Ahí me di cuenta de su poder de difusión de la ciencia“, añade.

Unos años más tarde, en 2010, Pol participó de su primer camp de exploración para un proyecto en Santa Cruz, con resultados fascinantes. "Y en esa época todavía no estaba esta decisión de generar la figura del explorador como algo central ni toda esta sinergia que se genera con esta comunidad", explica el investigador del Conicet en el Museo Argentino de Ciencias Naturales.

Pol publicó más de 160 artículos sobre fósiles hallados en la Patagonia, Sudáfrica, Madagascar, Colombia, Brasil, Mongolia y China, y formó parte del descubrimiento del titanosaurio más grande del mundo hallado en Chubut, en 2011, el Patagotitan mayorum.

“Esta comunidad de exploradores de Nat Geo potenció muchísimo mi trabajo, es fascinante. Por ejemplo, mi último proyecto se focaliza en entender la extinción de los dinosaurios en la Patagonia, y a través de estos encuentros [la semana pasada] me reuní con un colega que está trabajando en Estados Unidos, otro en África y otro en Mongolia en temas similares. Y de repente estamos viendo que esta investigación puede tener una alcance global“, destaca.