Qué se sabe de la salud de los alumnos heridos tras la explosión en la Feria de Ciencias de Rancagua
Un experimento que simulaba la erupción de un volcán causó un incidente grave en una escuela de Pergamino
Una explosión durante una feria de ciencias en el Instituto Comercial Rancagua de Pergamino dejó 17 heridos, cuando un experimento que simulaba la erupción de un volcán falló. Una alumna de 10 años resultó gravemente herida y fue trasladada al Hospital Garrahan. Autoridades investigan las causas del suceso.
El estado de salud de los afectados
La explosión causó lesiones de diversa gravedad a 17 personas, en su mayoría estudiantes, quienes recibieron atención médica en hospitales cercanos. Una alumna de 10 años sufrió un impacto directo en la cara y su estado es crítico. El intendente Javier Martínez declaró a LA NACION que la niña presenta posible compromiso ocular y daño cerebral, es por esto que se encuentra en terapia intensiva con pronóstico reservado.
Una docente de 45 años también resultó herida en un ojo y fue operada en San Nicolás de los Arroyos. Su estado es estable, aunque existe riesgo ocular. Los demás heridos sufrieron contusiones, heridas y signos de intoxicación. Fueron estabilizados, permanecieron en observación y recibieron el alta médica.
El fallido experimento del volcán
El incidente ocurrió durante la feria de ciencias anual del Instituto Comercial Rancagua, cuando un grupo de alumnos presentó un experimento para simular la erupción de un volcán. Una alumna explicó en un video en redes sociales que la maqueta contenía tubos con azufre picado, carbón picado y una sal especial. Según ella, estos elementos “iban a formar una pólvora” para generar la explosión.
Al encender el experimento con un encendedor, las llamas se propagaron y causaron una fuerte explosión. Los restos de material en llamas alcanzaron a los presentes: “Fue un estruendo tremendo, todos empezaron a gritar, había chicos con la cara ensangrentada y padres que no sabían qué hacer”, relató una madre presente en el lugar al medio La Opinión.
Investigación en curso
Tras la explosión, ambulancias y equipos de emergencia asistieron a los heridos y los trasladaron a hospitales. Las autoridades establecieron un perímetro de seguridad en el aula y el patio de la institución.
La Fiscalía 1 investiga las causas del incidente y los materiales utilizados. El intendente Martínez señaló que “el uso de pólvora no es común para los experimentos” y esto pudo haber influido en la explosión. Añadió que “todo el cuerpo directivo del colegio podría estar imputado en las próximas horas”.
Declaraciones del intendente Martínez
El intendente de Pergamino, Javier Martínez, habló con LA NACION sobre el incidente. Confirmó que la alumna de 10 años sufrió graves heridas en la cara y su estado es “muy delicado”. “A la nena se le incrustó algo. Le ha tocado hasta la parte de su cerebro. Es factible que tenga algo del ojo, pero que es más profundo todavía. Está muy delicada, está inconsciente y se la llevaron hacia Buenos Aires con respirador”, detalló.
Martínez también informó sobre la docente herida en un ojo y la atención brindada a los demás lesionados e hizo hincapié en la investigación en curso sobre el uso de pólvora y las posibles responsabilidades de las autoridades escolares.
