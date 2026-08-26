Qué se sabe del choque de la ruta 60: murió otro integrante de la familia y ya son cinco las víctimas

Un trágico choque en la ruta provincial 60, a la altura de la provincia de Mendoza, provocó la muerte de un hombre de 48 años, de dos jóvenes de 21 y 19 años, una mujer de 54 años y un hombre de 52 años.

El siniestro vial ocurrió el domingo 16 de agosto por la noche en la localidad de Maipú, cuando dos vehículos impactaron de frente a la altura del callejón Piperbo, en Fray Luis Beltrán.

Al momento del incidente, la camioneta Volkswagen T-Cross conducida por Martín Omar Tillar, hermano de Adriana Tillar, circulaba en sentido oeste. A bordo también iban su pareja, Florencia Bettalemmi, de 42 años; su hermana, Ariadna Tillar, de 54, y sus sobrinas Rosario y Juana Masó Tillar, de 19 y 20 años.

Así quedaron los vehículos tras el fuerte choque en la ruta provincial 60 Gentileza Diario UNO

El choque

Según consignó Diario UNO, Tillar trató de sobrepasar a otro vehículo que circulaba en el mismo sentido y la maniobra hizo que chocara de frente con el Peugeot 504 en el que iba Oscar “Chacha” Fernández Mercau, un reconocido árbitro de fútbol en torneos amateur en la zona Este de la provincia.

Producto del fuerte impacto, Mercau murió mientras era trasladado de urgencia al Hospital Central de Maipú. En su vehículo, la policía encontró una pistola semiautomática Bersa Thunder calibre 22.

El conductor de la camioneta, Martín Omar Tillar, de 52 años, murió este miércoles por la madrugada. El hombre estaba internado en el Hospital Lagomaggiore de la localidad mendocina de Maipú desde el día del accidente y, con su fallecimiento, ya son cinco los muertos.

El hombre estaba internado con politraumatismos en estado delicado, según informó el medio local Diario UNO.

Juana y Rosario Masó las hermanas que fallecieron tras el choque en la ruta 60, en Maipú, Mendoza Facebook

En la camioneta también viajaban su hermana, Ariadna Tillar, de 54 años, y sus sobrinas Rosario Masó Tillar, de 21, y Juana Masó Tillar, de 19. Las tres mujeres murieron en los días siguientes por la gravedad de las heridas.

Juana falleció en el Hospital Central de Mendoza tras un paro cardiorrespiratorio; Rosario tuvo muerte cerebral; y la madre de ambas murió en el Hospital Perrupato, donde también registraron que sufrió una fractura de tibia y peroné y una fractura en el maxilar inferior.

Murió Ariadna Tillar, mamá de Rosario y Juana Masó Tillar, las hermanas que fallecieron como consecuencia del accidente en la Ruta 60 Redes

La quinta víctima fue el conductor del Peugeot 504, Oscar “Chacha” Fernández Mercau, de 48 años, quien trabajaba como árbitro de fútbol en torneos amateur de la zona este de la provincia. Fernández Mercau murió mientras lo trasladaban al Hospital Central de Maipú.

La única sobreviviente de la camioneta es la pareja del conductor, Florencia Bettalemmi, de 42 años. La mujer ingresó al Hospital El Carmen con traumatismo de cráneo grave y pérdida del conocimiento, por lo que continúa internada en la unidad de terapia intensiva.

La investigación

En tanto, la investigación continúa para determinar los motivos que ocasionaron el siniestro y cuáles fueron las responsabilidades de los involucrados.

La fiscal Mariana Gutiérrez, quien quedó a cargo de la causa, estableció que se realicen los peritajes correspondientes sobre la escena, mientras que la incorporación de testimonios permitirá reconstruir los minutos previos al choque.

Mensajes de la familia

El padre de Rosario y Juana Masó Tillar, las hermanas que murieron en el choque frontal, las despidió a través de un emotivo mensaje en sus redes sociales. Andrés Masó publicó unas sentidas palabras a sus hijas de 19 y 21 años, dos de las cuatro víctimas fatales que dejó el trágico siniestro vial.

“Mis dos ángeles”, escribió el hombre en la imagen que compartió en sus historias de la red social Instagram. “Gracias por cada sonrisa, cada abrazo y cada momento maravilloso que vivimos juntos”, expresó.

El padre de las víctimas las despidió a través de redes

En el posteo que acompañó con un collage de varias fotos en las que aparecía junto a sus dos hijas, añadió: “Estos recuerdos quedarán para siempre en mi corazón. Las amo eternamente”.

Horas más tarde, Tomás Masó Tillar, hermano de las jóvenes e hijo de Ariadna, también se sumó a los mensajes en redes sociales. “No quería y jamás hubiera pensado hacer esto: despedirme de mis hermanitas y mi mamá, mi mundo, mis mujeres. Las que me esperaban cuando venía de trabajar, las que se enojaban si venía tarde, las que me llamaban a cualquier hora para saber de mí, por las que hubiera dado mi vida.​Por favor, lo único que pido es que descansen y sigan juntas como lo hacían cuando estaban acá, y cuídenme como lo hacían", escribió en su cuenta de Instagram.

“Sé que no voy a ser el mismo después de todo esto, pero no dejen que nos caigamos y dennos fuerza a toda la familia.​ Las voy a amar toda mi vida. Gracias por ser las personas que fueron; la gente las ama y yo no saben lo que las amo. No hay texto para explicar el dolor que tengo y con el que voy a vivir el resto de mi vida. Acá vamos a seguir con el papi por ustedes. ​¡Gracias por todo, mis vidas!“, cerró.

Según consignó Diario UNO, este miércoles la Universidad Católica Argentina (UCA), sede Mendoza, organizó una misa, donde estudiantes, docentes, amigos y personas allegadas, despidieron a Rosario Masó Tillar, la joven de 19 años, estudiante de psicología que falleció en el accidente.