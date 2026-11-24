Los vecinos de la ciudad de Buenos Aires comenzaron a reportar un extraño fenómeno al caminar por las calles y avenidas porteñas: una leve llovizna aunque el cielo esté completamente despejado y sin lluvias. Conocido coloquialmente como el “llanto de las tipas”, consiste en la caída de gotas de una sustancia transparente desde los árboles.

Pero no se trata de lluvia ni siquiera de agua. En las ramas de las tipas —una especie de árbol de copa amplia, originaria del norte de la Argentina y muy frecuente en la Ciudad— habita un pequeño insecto llamado chicharrita de la espuma, cuyo nombre científico es Cephisus siccifolius. Después de alimentarse, produce una espuma que luego cae en forma de gotas desde el follaje.

Es importante, además, no confundir a las chicharritas con las chicharras (o cigarras), ya que se trata de insectos diferentes. La chicharrita es más pequeña y no produce el típico zumbido de las cigarras.

El agua que cae de los árboles en la Ciudad

“Durante su etapa juvenil (llamada ninfa), la chicharrita se alimenta succionando la savia de los brotes tiernos del árbol”, explicó a LA NACION Jorge Fiorentino, de la Dirección General de Arbolado de la Ciudad. “Como la savia contiene mucha agua y pocos nutrientes, procesa grandes cantidades y elimina el excedente en forma de pequeñas gotas de un líquido transparente, mezclado con una sustancia proteica que bate con aire para crear una espuma protectora donde resguardarse del sol y de sus depredadores”, añadió.

De esta forma, la espuma de la que se rodean estos insectos para protegerse cae en forma de gotas y genera esa sensación de “llovizna” para los transeúntes y vehículos que circulan debajo de los árboles.

Esta savia procesada que cae de los árboles, principalmente durante los meses de primavera, no provoca ningún efecto negativo en las personas ni en la flora. “Este líquido es completamente inocuo, es decir, no causa ningún efecto perjudicial para la salud de las personas, las mascotas o el propio árbol”, tranquilizó Fiorentino, quien insistió en “llevar tranquilidad” a los vecinos con esta situación.

La espuma que producen las chicharritas en los árboles Pablo Echazarreta - Shutterstock

“Su aparición entre fines de octubre y comienzos de diciembre responde estrictamente al ciclo biológico natural del insecto, que en esa época del año atraviesa su fase de mayor desarrollo y alimentación antes de convertirse en adulto”, señaló a este medio. Una vez que llega a su edad madura, el goteo desaparece por completo.

Si bien no existen estudios o hallazgos científicos que lo comprueben, una de las hipótesis de los especialistas es que existe una relación entre las condiciones meteorológicas y la intensidad de este fenómeno. “Lo más probable es que influyan la brotación activa del árbol, la humedad ambiente y las temperaturas primaverales”, aclaró en diálogo con este medio Mauricio Saldívar, meteorólogo y divulgador científico.

“En otros insectos, la humedad favorece la eclosión y la supervivencia, y la sequía combinada con calor aumenta la mortalidad de ninfas. Por analogía, una primavera cálida y seca tendería a reducir el fenómeno, y una húmeda a favorecerlo”, remarcó. De esta forma, el escenario provocado por el fenómeno del Súper Niño, que alcanzó anomalías récord y trajo consigo una alta inestabilidad, rachas persistentes de lluvias y marcados contrastes térmicos, podría haber tenido una incidencia en la proliferación de la “chicharrita de la espuma”.

El fenómeno se observa durante el mes de noviembre

Tipuana tipu

De gran porte, con más de 20 metros de altura; tronco robusto y corteza grisácea y agrietada; una copa amplia y frondosa y ramas que se extienden; las tipas producen una importante floración hacia fines de la primavera —cuando vuelve a brotar con fuerza tras perder parte de sus hojas para el invierno— y se cubren de flores de color amarillo intenso.

Con el nombre científico de Tipuana tipu, fueron incorporadas al arbolado urbano porteño por Carlos Thays —director de Parques y Paseos de la Ciudad entre 1891 y 1913—, quien trajo las especies nativas de las yungas de Tucumán y del sur de Bolivia a fines del siglo XIX y comienzos del XX para diseñar distintos paseos y avenidas de la Ciudad. El paisajista y arquitecto francés las plantó en distintas avenidas en donde aún pueden verse, además de plazas y parques.

Las tipas florecen a fines de la primavera, durante los meses de octubre y noviembre Primi2 - Shutterstock

La especie está registrada en varias ciudades de diferentes provincias y en cada una de ellas se reportó el mismo fenómeno, explicó Saldívar. Según los datos del último censo oficial de arbolado porteño, hay 14.847 ejemplares de tipa en toda la Ciudad: 9330 están ubicados en veredas y calles, mientras que los otros 5517 se ubican en parques y plazas.

La tipa ocupa así el séptimo lugar entre las especies más frecuentes del arbolado porteño. En las avenidas Elcano, Dorrego, Brasil, Amancio Alcorta, Melián y Figueroa Alcorta es donde mejor se pueden apreciar los corredores de esta especie. Sin embargo, la avenida Valentín Alsina, en el Parque Tres de Febrero, en Palermo, es la que tiene una de las mejores alineaciones de tipas de toda la Ciudad, y la avenida Pedro Goyena, en Caballito, tiene la mayor concentración de ejemplares, con 132 a lo largo de 18 cuadras.