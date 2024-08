Qué son y cómo funcionan los globulitos de árnica, el tratamiento que recibió Fabiola Yañez

Escuchar

En su presentación ante el fiscal Ramiro González, la ex primera dama Fabiola Yañez acusó al exjefe de la Unidad Médica Presidencial, Federico Saavedra, de haber ocultado las agresiones del expresidente Alberto Fernández y contó que el profesional le recomendó tratamientos homeopáticos como forma de terapia ante los golpes que había recibido.

“Al principio solo se veía colorado, pero me quedé tres o cuatro días y el ojo comenzó a cambiar a un color más fuerte. Volví y me quedé en Olivos. Estando allí, junto con Alberto, llamamos al Dr. Saavedra, Jefe de la Unidad Médica Presidencial. Me dio globulitos de árnica y me dijo que se iría con el tiempo . Estuve así paseándome por días dentro de la casa, obligada a no salir para que no se viera el golpe”, relató Yañez en su declaración este lunes.

La árnica es una hierba que a veces se usa para dar sabor a los alimentos y, tras ciertos procesos químicos, suele emplearse para tratar golpes, hematomas, heridas, ulceraciones, dolores musculares, esguinces y torceduras. LA NACION conversó con el médico clínico Juan Tortella, quien sostuvo que se trata de una medicina homeopática considerada como antinflamatorio . “Yo en lo tradicional utilizaría diclofenac, ibuprofeno o alguna cosa por el estilo, pero esa es otra filosofía”, expresó.

En tanto, el médico homeópata Hernán Libkind dialogó con este medio y definió a la árnica como el medicamento homeopático “más conocido y de uso más frecuente fuera de tratamientos clásicos ”. Además, especificó que se trata de una de las “tantas plantas que se utilizan”.

En cuanto a su receta, señaló: “ La indicación que se da por lo general es para eventos traumáticos, como golpes. También lo usan muchos cirujanos previo a una intervención . Reduce un hematoma o inflamación, por lo que está ampliamente utilizado en la mayor parte del mundo”.

Sin embargo, este componente puede ser peligroso y hasta venenoso si se consume en grandes cantidades por vía oral, por lo que se recomienda su uso diluido y de forma controlada.

Federico Saavedra, el médico apuntado por la ex primera dama. Archivo

La declaración de Fabiola Yañez

En el escrito de 20 páginas que entregó en el consulado argentino en Madrid, Yañez apuntó contra Saavedra, médico recibido de la Universidad Nacional de La Plata, que cuenta con una larga trayectoria en el Sanatorio Otamendi y en la atención de figuras políticas de relevancia. Primero atendió a Cristina Kirchner y después a Fernández, que cuando asumió la presidencia lo nombró titular de la Unidad Médica presidencial.

Así, se convirtió en el responsable de firmar el parte médico que anunció el embarazo de Yañez en septiembre de 2021. Casi tres años después, salpicado por el caso, se anticipa como un testigo central por las declaraciones de la ex primera dama y se metió en la polémica por si debió haber tomado alguna medida adicional.

Además del médico, la ex primera dama apuntó contra la exministra de Mujeres, Ayelén Mazzina; el exencargado de la comunicación presidencial, Juan Pablo Biondi; y Cecilia Hermoso, directora general de Comunicación Digital durante el gobierno albertista. Todos ellos aparecen en el escrito y también fueron nombrados en la presentación vía Zoom. Además, aludió a la clínica Ineco que administra el diputado Facundo Manes -aunque en ningún momento lo mencionó-, en donde se habría tratado por problemas psiquiátricos.

Consultados por LA NACION cerca de Manes desmintieron categóricamente cualquier intervención suya en el caso. “En Ineco se atienden mas de 500 pacientes por día”, argumentaron.

