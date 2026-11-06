“¿Qué te hacés mi mamá?”: se viralizó el video de una alumna que insultó y empujó a una profesora

“Siempre venís con la c... dada vuelta”. La frase, dirigida a una profesora delante de sus compañeros, forma parte de un video que se viralizó en las últimas horas y que muestra una fuerte reacción de una alumna contra una docente de la Escuela Secundaria N° 15 de Villa Jardín, en el partido bonaerense de San Fernando. Aunque el episodio ocurrió hace aproximadamente un mes, recién ahora comenzó a circular masivamente en redes sociales y derivó en una investigación por parte del Ministerio de Educación bonaerense.

En las imágenes, grabadas por otro estudiante dentro del establecimiento, se observa cómo la adolescente increpa a la profesora durante varios minutos, la acusa de perjudicarla, rechaza su autoridad y la insulta delante de otros alumnos. También se observa cuando la empuja y a la docente se le quiebra la voz.

Según pudo saber LA NACION, el hecho ocurrió en un aula de la Escuela Secundaria N° 15, que depende de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires. A raíz de la difusión del video, las autoridades educativas iniciaron actuaciones para determinar las circunstancias en las que se produjo el episodio y evaluar las medidas correspondientes.

Durante el intercambio, la estudiante cuestiona reiteradamente a la docente y lanza frases agresivas. Entre otras expresiones, se la escucha decir: “¿Qué te hacés, mi mamá?”, mientras la discusión escala en tensión frente a los demás estudiantes presentes en el aula. En otro tramo de la grabación le reclama: “No me digas mentirosa”, mientras otra docente intenta intervenir para calmar la situación.

Se viralizó el video de una alumna que insultó y empujó a una profesora

Fuentes vinculadas al caso indicaron que la docente no presentó hasta el momento una denuncia penal por la agresión. Sin embargo, el episodio quedó bajo análisis administrativo dentro del sistema educativo bonaerense.

Según se desprende de la grabación, el conflicto habría comenzado a partir de una situación relacionada con otros alumnos y una medida adoptada en el ámbito escolar. En varios pasajes del video, la adolescente sostiene que estaba siendo perjudicada por decisiones tomadas dentro del curso. En ese contexto, también le reprocha a la profesora: “Es a mí a la que perjudican por eso”.

Al mismo tiempo, rechaza las explicaciones de la docente y la acusa de mentir. Algunos fragmentos del intercambio son difíciles de reconstruir con precisión debido a la calidad del audio y al ruido ambiente registrado en la filmación. En uno de esos momentos también afirma: “A mí no me importa”, mientras continúa discutiendo.

La secuencia se prolonga durante varios minutos y concluye con una situación de máxima tensión entre ambas. Mientras algunos compañeros observan la escena, la estudiante mantiene una actitud desafiante e insiste en que tiene derecho a denunciar a la profesora. “Tengo derecho ahora a salir de la escuela y hacerles una denuncia”, se la escucha decir.