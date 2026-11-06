Mapa de cortes de calles por la visita del papa León XIV en la Ciudad de Buenos Aires: cierres, desvíos y horarios

Ante la inminente llegada del papa León XIV a la Argentina, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires comenzó con los operativos para restringir la circulación por la zonas de Palermo y Recoleta. Quienes vivan dentro de los perímetros de seguridad deberán acreditar su domicilio con el DNI; caso contrario, deberán solicitar un código QR mediante un formulario habilitado por el gobierno porteño.

Los cortes comenzaron en la madrugada del pasado miércoles 4 de noviembre sobre la avenida Libertador entre las intersecciones de Sucre y Ugarteche. El esquema contempla un amplio vallado de controles por la zona de Palermo y los alrededores de la Nunciatura -sobre la avenida Alvear, en Recoleta-.

Los cortes y desvíos programados para este viernes 6 de noviembre

Con modificaciones progresivas en la zona de Palermo y Recoleta, la Ciudad informó que, a partir de las primeras horas del viernes 6, habrá corte total sobre la avenida del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).

Corte total: Avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros).

Avenida Del Libertador, entre Ortega y Gasset y Olleros (sin obstruir el paso sobre Olleros). Cortes totales vehiculares (calles transversales): en Ortega y Gasset, Pje. San Benito de Palermo, Benjamín Matienzo, Jorge Newbery, Maure, Gorostiaga, Olleros, Federico Lacroze y Teodoro García (en sus tramos comprendidos entre Migueletes y Av. del Libertador, sin afectar la circulación por Migueletes). Olleros (entre Avenida Del Libertador y Valentín Alsina).

Avenida del Libertador y Sarmiento, punto clave de la visita del Papa a la Argentina Ricardo Pristupluk

Recomendaciones

Peatones : la circulación peatonal estará habilitada por las veredas frentistas correspondientes y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, debiendo respetar los vallados perimetrales de obra.

: la circulación peatonal estará habilitada por las veredas frentistas correspondientes y los senderos internos de Plaza Holanda y Parque Tres de Febrero, debiendo respetar los vallados perimetrales de obra. Estacionamiento sobre Avenida del Libertador : despeje vehicular en los carriles afectados. El ingreso a cocheras frentistas sobre los corredores cortados tendrá acceso restringido por medio de un carril y supervisado por personal de tránsito.

: despeje vehicular en los carriles afectados. El ingreso a cocheras frentistas sobre los corredores cortados tendrá acceso restringido por medio de un carril y supervisado por personal de tránsito. Vías alternativas : Lugones y luego la Autopista Illia (que lleva a Recoleta y el Centro), desviar por la colectora de la Illia, y Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro, y también bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras.

: Lugones y luego la Autopista Illia (que lleva a Recoleta y el Centro), desviar por la colectora de la Illia, y Salguero hacia la avenida Costanera Rafael Obligado y luego Ramón Castillo en la zona portuaria para llegar a Retiro, y también bajar en la General Paz hacia avenidas como Cabildo, Santa Fe, y Las Heras. Autopistas gratis : ante los cortes en Libertador y otras calles, la Ciudad dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios (las motos están prohibidas). Rige desde hoy hasta el miércoles a las 14.

: ante los cortes en Libertador y otras calles, la Ciudad dispuso que la autopista Illia sea gratis para los vehículos livianos (motos, autos y camionetas), al igual que el Paseo del Bajo para autos, camionetas y utilitarios (las motos están prohibidas). Rige desde hoy hasta el miércoles a las 14. Contracarril en Figueroa Alcorta: por el cierre de la avenida Sarmiento y Casares, se implementó con agentes de tránsito un contracarril de 200 metros sobre la Avenida Figueroa Alcorta. Va desde Sarmiento hasta Casares, donde se puede retomar y seguir hacia la Avenida Libertador. Busca descomprimir el tránsito que llega por Sarmiento desde la Autopista Lugones.

La llegada del Papa León XIV obligó a modificar la circulación en las principales avenidas Ricardo Pristupluk

Mapa de Recoleta: las medidas de seguridad

Los vecinos que viven en la zona restringida deberán presentar su DNI con un domicilio actualizado para ingresar en el perímetro.

Para frentistas sin DNI actualizado, comerciantes y trabajadores será necesaria una placa identificatoria provista por la Ciudad.

A los turistas se les exigirá un comprobante de reserva impreso o digital de un hotel ubicado dentro del área cerrada.

Los vecinos tendrán restricción vehicular total y no podrán usar sus cocheras desde el sábado 7 a las 12 hasta la tarde del miércoles.

Mapa de Palermo: cuáles serán las normas de seguridad

Los vecinos que viven en la zona restringida deberán presentar su DNI con un domicilio actualizado para ingresar en el perímetro.

Para frentistas sin DNI actualizado, comerciantes y trabajadores será necesaria una placa identificatoria provista por la Ciudad.

A los turistas se les exigirá un comprobante de reserva impreso o digital de un hotel ubicado dentro del área cerrada.

No podrán quedar autos estacionados sobre Libertador ni en los primeros 100 metros de las calles transversales, donde el bloqueo será total.

Los cortes alrededor de la Nunciatura

Habrá restricciones en los alrededores de la Nunciatura, ubicada en la Avenida Alvear 1637, en Recoleta. En este lugar se hospedará León XIV durante su visita oficial a la Argentina.

La restricción vehicular total rige desde el mediodía del sábado 7 hasta la tarde del miércoles 11. El operativo abarcará la zona delimitada por la avenida Alvear, Cerrito, la avenida del Libertador y la avenida Callao. También alcanzará 100 metros de las calles Rodríguez Peña y Montevideo, entre Quintana y Alvear.

Cómo serán los cortes por el arribo del papa (AP Foto/Andrew Medichini) Andrew Medichini - AP

Los puntos de ingreso y egreso estarán ubicados en los cruces de Alvear con Callao y con Libertad. Allí se aplicarán los mismos requisitos de documentación que en Palermo: DNI con domicilio actualizado para los residentes, declaración jurada para quienes deban justificar su acceso y reserva de hospedaje para los huéspedes de hoteles de la zona.

Los vehículos estacionados dentro de esta zona deberán retirarse antes del mediodía del sábado 7. Los vecinos podrán estacionarlos a 45 grados sobre la mano derecha de Callao, entre Vicente López y Libertador, y sobre Libertador, en sentido a Retiro, entre Libertad y Callao. Los vehículos que no sean retirados a tiempo también serán trasladados sin costo al predio de la Facultad de Derecho.

Cómo obtener el permiso especial para circular por la zona restringida

Para circular por las zonas afectadas, los vecinos deberán presentar su documento con domicilio actualizado. Quienes no puedan acreditar que viven dentro del perímetro tendrán que completar un formulario online, con carácter de declaración jurada, para obtener un código electrónico que deberán exhibir en los controles.

Lo mismo tendrán que hacer empleados y comerciantes que necesiten ingresar a la zona, que deberán completar la declaración jurada. Los huéspedes de hoteles podrán ingresar al perímetro con su reserva de hospedaje, mientras que los trabajadores de esos establecimientos deberán realizar el trámite en la web.

Cuándo es feriado por la llegada del papa León XIV a la Argentina

A través del decreto 1103/2026 el Gobierno estableció un esquema de feriados nacionales y provinciales. El lunes 9 de noviembre será feriado en todo el territorio nacional. Por otra parte, el martes 10 la medida regirá para la provincia de Córdoba y la Ciudad de Buenos Aires, mientras que el miércoles 11 el asueto corresponderá a la provincia de Buenos Aires.

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