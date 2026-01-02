Quién era el hombre que murió aplastado por una cabina de peaje en Córdoba

La muerte de Jorge Gianinneto conmueve a la provincia de Córdoba. El trabajador de peaje murió este jueves, a la altura de la estación de Juárez Celman, durante el feroz temporal que azotó a la provincia, luego de que el viento tumbara las casillas de cabina y una de estas cayera sobre él. Otras dos personas resultaron heridas a raíz del dramático episodio.

El hecho ocurrió este jueves 1° de enero, alrededor de las 16.30 en la ruta nacional 9 norte, próximo a la estación Juárez Celman, en el departamento de Colón, en medio de un fuerte temporal que se desató en la región.

“De repente llegó ese viento y una de las peajistas le pidió a Jorge poner a resguardo su auto y que él quedara en la cabina, auxiliando a la compañera para que esa vía no se cerrara“, relató Gustavo Rossi, titular del sindicato de los trabajadores de Caminos de las Sierras, en diálogo con el Doce.TV

“En ese momento se produjo una especie de efecto dominó y una de las cabinas aplastó a Jorge”, expresó Rossi sobre la causa que provocó la muerte del trabajador de 61 años, quien se encontraba próximo a jubilarse, según precisó el medio local. El episodio también dejó otros dos heridos que debieron ser trasladados a un centro de salud cercano. Se trata de un hombre que fue diagnosticado con traumatismo de cráneo y una mujer con posible fractura de miembro inferior.

Gianinneto era un supervisor de Caminos de las Sierras, oriundo de la localidad de Río Cuarto, que se encontraba cumpliendo con su jornada laboral el primer día del año, si bien no le tocaba trabajar esa fecha. “No era su turno, lo había pedido para poder engancharlo con los días de descanso que correspondían”, aclaró el sindicalista.

La muerte de Gianinneto generó gran conmoción entre sus compañeros, lo que derivó en un reclamo por parte del gremio a realizar peritajes sobre el estado de las cabinas. “Necesitamos brindarles seguridad a los trabajadores, que quedaron impactados con todo esto, ha sido un golpe muy fuerte”, manifestó Rossi.

Y al respecto señaló: “Hoy no se va a cobrar peaje en esa estación hasta que no terminen de verificar lo que ocurrió. Esos peritajes determinarán si realmente estaban en condiciones las cabinas”.

El caso se encuentra ahora bajo la investigación de la fiscalía de instrucción de feria del distrito 3. En el lugar trabajaron efectivos de bomberos, policías y personal de Camino de las Sierras, mientras que la Policía Judicial intervino para realizar los peritajes.

El temporal de este jueves no solo afectó a la zona de Juárez Celman, sino que se hizo extensivo a gran parte de Córdoba, donde se registraron graves tormentas, lo que generó destrozos en distintos sectores.

El gobierno de Córdoba notificó que durante la jornada también se registró la caída de 15 postes de media tensión sobre la ruta, entre los kilómetros 724 y 729, lo que además ocasionó interrupciones en el servicio eléctrico, de telefonía y conectividad.