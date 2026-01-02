Fuerte tormenta en Córdoba: el viento tumbó las casillas de una cabina de peaje y murió un trabajador

Un fuerte temporal azotó este jueves a Córdoba, donde un trabajador del peaje murió y otras dos personas resultaron heridas. El dramático accidente ocurrió alrededor de las 16;30 en la ruta nacional 9 norte, a la altura de Estación Juárez Celman, en el departamento de Colón, luego de que el viento tumbara las casillas de las cabinas y desatara una tragedia. La causa ya se encuentra bajo investigación.

Según el diario local La Voz, la víctima fatal fue identificada como Jorge Gianinneto y era un supervisor de Caminos de las Sierras de 61 años que se encontraba cumpliendo con su jornada laboral el primer día del año. En tanto, resultaron heridos un hombre con un traumatismo de cráneo y una mujer con posible fractura de miembro inferior, y ambos fueron trasladados a centro de salud aunque su estado de salud no estaría bajo riesgo.

Tras el episodio, el caso quedó bajo la investigación de la fiscalía de instrucción de feria del distrito 3. Una fuente vinculada a la causa relató al medio: “El fallecido sería un supervisor que cuando llegó la tormenta salió a supervisar y en esa circunstancias volaron las casillas y una lo aplastó”.

En el lugar trabajaron efectivos de bomberos, policías y personal de Camino de las Sierras, mientras que la Policía Judicial intervino para realizar los peritajes.

ALERTA POR TORMENTAS ⛈️



ℹ️ Según lo emitido por el @SMN_Argentina, se prevé para la madrugada de mañana tormentas de variada intensidad, acompañadas por actividad eléctrica, granizo, ráfagas de hasta 70 km/h y abundante caída de agua en cortos períodos.



❗Se recomienda… pic.twitter.com/tSNOubCzMt — Policía de Córdoba (@PoliciaCbaOf) January 2, 2026

Horas más tarde, el gobierno de Córdoba notificó que durante el trágico también se registró la caída de 15 postes de media tensión sobre la ruta, entre los kilómetros 724 y 729, lo que además ocasionó interrupciones en el servicio eléctrico, de telefonía y conectividad.

“En el ejido urbano de Estación Juárez Celman, personal de guardia local, inspectores municipales y Defensa Civil realizaron relevamientos. Se constataron voladuras parciales de techos en algunas viviendas de la zona sur, que afectaron a varias familias”, expresó y luego pidió: “Defensa Civil se encuentra asistiendo a los vecinos damnificados y solicita la colaboración solidaria con chapas, colchones y frazadas, a fin de atender las necesidades inmediatas”.

Este jueves, gran parte de Córdoba sufrió graves tormentas, lo que generó destrozos en distintos sectores. Según el último parte que compartió el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), para las 17:28 la mitad norte de la provincia estaba bajo alerta amarilla. Estación Juárez Celman, por su parte, sufrió tormentas fuertes que derivaron en el temporal.

Además, para este viernes, el organismo aseguró que Estación Juárez Celman volverá a sufrir precipitaciones: durante la mañana habrá pequeños chaparrones y para la tarde se esperan tormentas aisladas. También se prevén vientos con velocidades aproximadas de entre 13 y 22 kilómetros por hora.