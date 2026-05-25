Quién era el ingeniero que murió al caer con su Audi en un canal de Mendoza

Osvaldo Javier Aguiló, un ingeniero en sistemas de 51 años radicado en Buenos Aires, murió durante la madrugada del sábado luego de perder el control de su auto y caer a un canal aluvional en Godoy Cruz, Mendoza.

La víctima había viajado a la provincia junto a su pareja por el fin de semana largo y regresaba hacia territorio porteño cuando ocurrió el accidente. Tras el hecho, sus pertenencias fueron robadas y un joven quedó detenido.

Osvaldo Javier Aguiló murió luego de perder el control de su auto y caer a un canal aluvional en Godoy Cruz, Mendoza

Aguiló conducía un Audi A3 cuando, por causas que aún son investigadas, despistó en la rotonda del Puente San Vicente y San Francisco de Asís y cayó al vacío dentro del canal aluvional. Personal policial y Bomberos acudieron al lugar después de un llamado al 911 que alertó sobre un vehículo dentro del cauce.

Al llegar, los efectivos encontraron el cuerpo del hombre en el asiento del conductor. Sin embargo, durante las primeras actuaciones detectaron que alguien había aprovechado el accidente para sustraer objetos personales de la víctima. Según la reconstrucción inicial, los bolsillos de Aguiló habían sido revueltos y faltaba documentación.

El mendocino de 51 años conducía un Audi A3 cuando despistó en la rotonda del Puente San Vicente y San Francisco de Asís

Tras un rastrillaje en las inmediaciones, la policía detuvo a un joven de 25 años que llevaba entre sus pertenencias una cartera de marca alemana perteneciente al ingeniero. El sospechoso quedó imputado por “hurto calamitoso”, figura que contempla robos cometidos en contextos de desgracias o catástrofes. Las autoridades mendocinas continúan realizando peritajes y tomando testimonios para determinar cómo ocurrió el siniestro vial.

Quién era Osvaldo Javier Aguiló

Aguiló era oriundo de Mendoza, aunque desde hacía años residía en Buenos Aires. En redes sociales se mostraba activo y era conocido bajo el apodo de “Oso”. En la descripción de uno de sus perfiles se definía con una frase llamativa: “Un hombre misterioso o poderoso. A su poder solo le excede su misterio”.

En sus publicaciones mezclaba imágenes cotidianas, viajes y opiniones personales. Compartía desde recomendaciones de películas y restaurantes hasta fotos junto a su pareja o dentro de su casa. El último contenido que publicó había sido un asado realizado el viernes: “Esto es la puta (sic) vida”.

Aguiló era oriundo de Mendoza, aunque desde hacía años residía en Buenos Aires Instagram

En Instagram, en tanto, mostraba aspectos más personales y escenas de distintos viajes que realizó durante los últimos años. Entre los destinos que exhibía aparecían Brasil, Rusia, Reino Unido, China, Estados Unidos y México.

En muchas de las fotos se lo veía sosteniendo una cerveza o tomando de una botella, un detalle recurrente en sus publicaciones. En una oportunidad explicó que, además de su gusto por la bebida, uno de sus hermanos trabajaba en una cervecera.

Aguiló era activo en redes sociales y se lo conocía bajo el apodo de “Oso” Instagram

La muerte del ingeniero generó numerosos mensajes de despedida en redes sociales. Su pareja, Estefanía, le dedicó una publicación en X poco después de conocerse la noticia.

“La provincia que nos juntó hoy nos separa. Te voy a amar durante toda la vida y en todas las vidas. Vas a ser siempre el hombre y la pancita más linda del mundo”, escribió junto a un emoji de un oso y un corazón. Horas después, la mujer puso su cuenta en privado.