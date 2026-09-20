Quién era la mujer que murió de hipotermia tras meterse al lago Lácar en San Martín de los Andes

Las causas que provocaron la muerte de una mujer que se metió al lago Lácar en San Martín de los Andes, provincia de Neuquén, permanecen en investigación a un día del hallazgo del cuerpo. Mientras tanto, los medios locales dieron a conocer la identidad de la víctima, una vecina de 76 años que era conocida en la localidad del sur del país.

Ani De La Cruz Riffo, tal como confirmó su hijo a los investigadores, ingresó al agua —que en esta época del año tiene una temperatura de entre 5 y 8 grados— este sábado por la mañana por sus propios medios y, minutos más tarde, comenzó a presentar signos de hipotermia. Algunas personas que se encontraban en la costa vislumbraron la situación y dieron alerta a los servicios de emergencia, que lograron rescatarla cuando aún presentaba signos vitales.

Sin embargo, producto del shock térmico, la mujer se descompensó y murió de un paro cardíaco a los pocos minutos y mientras el personal de salud trataba de reanimarla.

El operativo se extendió por varias horas Gentiliza LM Neuquén

Según la información policial consignada por diario Río Negro, durante el examen del cuerpo no se detectaron signos de criminalidad ni violencia. Sin embargo, hasta el momento no fue posible determinar la causa del fallecimiento, por lo que la Fiscalía de la IV Circunscripción Judicial, a cargo de la fiscal Inés Gerez, dispuso que sea trasladado a Neuquén para que se le realice una autopsia en los próximos días.

De acuerdo con la reconstrucción, la víctima habría ingresado brevemente al agua y mojado sus pies. El comisario Sebastián Carrasco, jefe de la Comisaría 23 de San Martín de los Andes, explicó al mismo medio que un testigo que se encontraba en el lugar observó que el cuerpo de la mujer comenzó a moverse de manera anormal y por eso dio aviso a la Policía.

El mismo funcionario detalló que De La Cruz Riffo era una vecina “muy conocida y querida” en la localidad. El episodio, a su vez, ocurrió en la cercanía a la escultura de Los Ciervos, uno de los puntos más turísticos y emblemáticos de la ciudad.

En el operativo también trabajó personal del Comando Radioeléctrico de San Martín de los Andes, de la Comisaría de Investigaciones N°23 y de la División Criminalística. Además, se ubicó un domo policial en el sector de General Villegas y avenida Costanera para avanzar con las diligencias correspondientes.

La escultura de Los Ciervos, cerca de donde ocurrió el incidente Gentileza Diario 7 Lagos

Ahora, el caso fue caratulado como “muerte dudosa”. Si bien la hipótesis inicial del personal policial en el terreno apunta a un cuadro de hipotermia seguido de un paro por la temperatura extrema del agua, desde el Ministerio Público Fiscal no se descarta ninguna línea.

Fuentes judiciales informaron a LM Neuquén que otra de las hipótesis que se manejan es la de una “determinación voluntaria” de la víctima. Las autoridades ya trabajan con la familia —su hijo fue quien la reconoció en el lugar— y dispusieron el relevamiento de testimonios y cámaras de seguridad de la zona para reconstruir sus últimos minutos.