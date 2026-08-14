Quién es el director de escuela que se tomó 3000 días de licencia: tenía doble trabajo y publicaba posteos de viajes al exterior

Juan Carlos Kategora estuvo hasta hace pocos días al frente de la Escuela Provincial N°733, un establecimiento ubicado en Colonia Paraíso, en la zona rural de San Vicente, Misiones. Su nombre trascendió el ámbito educativo cuando se conoció que, durante 18 años, acumuló 3363 días de licencia, el equivalente a más de nueve años. Su trayectoria laboral quedó desde entonces bajo la lupa y derivó en una denuncia penal.

Kategora alternó períodos de licencia con reincorporaciones y nuevos pedidos para ausentarse. Solo en lo que va de 2026 registró 101 días por largo tratamiento y otros 45 por cuidado de un familiar enfermo. Como director de una escuela rural percibía, además, un adicional salarial del 80% por zona desfavorable.

Su recorrido laboral no se limitaba a Educación. También figuraba como empleado de Energía de Misiones (EMSA), empresa a la que había ingresado a partir de su vínculo familiar con Héctor López Ricci, expresidente de la compañía. La coexistencia de ambos trabajos es uno de los aspectos que ahora se busca esclarecer.

El historial de licencias ya había generado una intervención del Consejo General de Educación (CGE). En 2019, el organismo detectó que Kategora había superado los plazos establecidos y dispuso un descuento del 50% de sus haberes.

Tres años después, en 2022, inició un trámite para jubilarse mediante una renuncia condicionada al retiro. La gestión no prosperó porque no reunía los requisitos correspondientes y continuó dentro del sistema educativo.

Parte de su actividad fuera del ámbito laboral también quedó incorporada a la investigación. En redes sociales aparecen registros de viajes a Dubai y Abu Dabi, en Emiratos Árabes Unidos, y a Aruba. No está establecido que esas salidas hayan coincidido con períodos de licencia médica. Para determinarlo, se solicitaron sus movimientos migratorios entre 2006 y 2026.

Juan Carlos Kategora estaba al frente de una escuela rural de Misiones y también figuraba como empleado de Energía de Misiones; además, pidieron cruzar sus licencias con sus movimientos migratorios

Cuando el caso tomó estado público, el CGE abrió un sumario para revisar cómo se habían otorgado las licencias y qué documentación médica había sido utilizada para justificarlas. En ese contexto, Kategora presentó su renuncia como director de la Escuela N° 733. El organismo decidió aceptarla, aunque mantuvo abierta la investigación administrativa.

Su situación también llegó a la Justicia. El diputado provincial Cristian Castro, del Partido Agrario y Social (PAyS), lo denunció ante la Fiscalía de Instrucción Penal N°1 de Posadas y pidió que se investiguen posibles delitos de defraudación en perjuicio de la administración pública y falsedad ideológica reiterada en instrumento público.