Un surfista argentino de 40 años murió ahogado durante una práctica en Chile

Un surfista argentino murió ahogado tras sufrir un accidente mientras corría grandes olas junto a dos compañeros en Isla chilena de Rapa Nui popularmente conocida como Isla de Pascua.

La víctima fue identificado Gonzalo Balado, de 40 años. El hecho ocurrió el pasado martes alrededor de las 16.30 en un sector de rompientes de alta peligrosidad por la presencia de rocas.

La víctima fue identificado como Gonzalo Balado, de 40 años

Según informes de autoridades marítimas del país a los que accedió el medio trasandino Biobio, la causa de muerte sería asfixia por inmersión. Asimismo, indicaron que al momento del accidente no existían avisos especiales por condiciones meteorológicas adversas, marejadas o mal tiempo.

Según las reconstrucciones preliminares, el hombre tuvo un inconveniente mientras realizaba una maniobra en la rompiente, cuando los surfistas se disponían a finalizar la actividad.

La alerta se recibió a través del número de emergencias marítimas 137, tras un aviso del hospital local sobre un adulto que se estaba ahogando. Ante la situación, la Armada movilizó rápidamente una patrulla de la Policía Marítima y una moto de agua.

Balado era un apasionada del surf

La Delegación Presidencial Provincial de Rapa Nui informó que los compañeros de Gonzalo se encuentran estables. Según se reconstruyó, cuando los equipos de emergencia acudieron al lugar, el surfista ya había sido trasladado por sus compañeros al Hospital Hanga Roa. Allí, el personal médico le realizó maniobras de reanimación durante unos 40 minutos sin éxito, de acuerdo a lo consignado por el medio 0223.

Quién era el surfista argentino

Oriundo de Mar del Plata, Balado se había instalado en Rapa Nui junto a su pareja un par de años atrás. Conocido entre sus allegados como “El Che” o “Gonchi” dedicaba su vida a la gastronomía y una de sus principales pasiones: el surf de grandes olas.

“Era un enamorado del surf acá, junto a otros rapanui que corren olas grandes”, contó el delegado presidencial provincial de Isla de Pascua, Mai Teao.

El surfista argentino tenía un restaurant en la Isla de Pascua

Según detalló Teao, Balado mantenía un pequeño restaurante junto a su pareja. “Trabajaba en cocina, tenía un pequeño boliche, un restaurante con su pareja, y se dedicaba obviamente a eso de día y en las tardes y sus fines de semana libres a surfear las grandes olas de Pascua”, indicaron las autoridades de Rapa Naui.

En estos momentos se evalúa en coordinación con sus familiares, la eventual repatriación de sus restos hasta Argentina. Hasta el momento no trascendieron mayores detalles sobre las circunstancias en que se produjo la emergencia.